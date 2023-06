Babenhausen setzt auf Spielgeräte aus recyceltem Kunststoff

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung

+ © Stadt Auf dem Spielplatz an der Waldstraße in Babenhausen steht eine neue Spielkombination des Unternehmens Westfalia aus recyceltem Kunststoff. Seit dieser Woche weist auch ein „Nachhaltigkeitsschild“ darauf hin, das Volker Fischer (links, Westfalia) und Bürgermeister Dominik Stadler präsentierten. © Stadt

In den nächsten Jahren werden in Babenhausen immer mehr Spielgeräte aus recyceltem Kunststoff auf den öffentlichen Spielplätzen montiert werden.

Babenhausen - Plastik- statt Holzspielzeug im Kinderzimmer – was bei manchen Eltern doch eher verpönt ist, wird auf den Babenhäuser Spielplätzen in den kommenden Jahren zunehmend das Bild prägen. Und das auch der Umwelt zuliebe. In der jüngsten Sitzung der Stadtverordnetenversammlung votierten die Lokalpolitiker einstimmig dafür, mit dem im nordrhein-westfälischen Hövelhof ansässigen Unternehmen Westfalia eine Bereitstellungs- beziehungsweise Rahmenvereinbarung abzuschließen.Die Firma stellt ihre Spielgeräte aus Recycling-Kunststoff her und ist darüber hinaus durch das Umweltzeichen „Blauer Engel“ zertifiziert.

Der Magistrat hatte sich bereits im vergangenen Dezember dafür entschieden, zukünftig Spielgeräte aus recyceltem Kunststoff zu kaufen und dadurch „einen ökologischen Beitrag“ zu leisten, wie in der Beschlussvorlage zu lesen ist. Dabei beruft sich der Magistrat auf eine durch den Hessischen Städtetag übermittelte Leitlinie des Umweltbundesamtes, in der es um die umweltfreundliche, öffentliche Beschaffung geht und wie Kommunen „Umweltaspekte in Vergabeverfahren rechtssicher umsetzen“ können.

Die Markterkundung habe schließlich ergeben, dass lediglich das Unternehmen Westfalia einen Rundumservice (Lieferung und Montage) für Spielgeräte aus Recycling-Kunststoff anbietet. Wie es vonseiten der Stadt außerdem heißt, werden die Spielgeräte in Deutschland hergestellt. Nach Unternehmensaussage werden auf diese Weise Millionen von Lebensmittelverpackungen aus den Gelben Säcken verarbeitet und dann zu Spielgeräten. Darauf weist nun auch ein „Nachhaltigkeitsschild“ hin, das diese Woche auf dem Spielplatz an der Waldstraße aufgestellt wurde. Dort kann eine Westfalia-Spiel- und -Kletterkombination begutachtet und ausprobiert werden.

In der Stadtverordnetenversammlung fragte Stephan Sawallich (CDU), ob es denn dann zukünftig keine Holzgeräte mehr auf den Spielplätzen geben werde? Bürgermeister Dominik Stadler (unabhängig) entgegnete, dass zum einen die zu beschließenden Vereinbarungen mit Westfalia eine Laufzeit von sechs Jahren haben. Danach könne die Stadt sich anders entscheiden. Zudem verwies Stadler darauf, dass bei den Kunststoffgeräten die Kontrollintervalle größer seien als bei solchen aus Holz. Außerdem seien die Instandhaltungskosten geringer.

Den nun geschlossenen Vereinbarungen zufolge kann die Stadt jährlich Leistungen im Wert von etwa 30 000 Euro abrufen. Allerdings bestehe kein Anspruch darauf, dass die Summe jeweils ausgegeben werden muss. Heißt: Sind auf den insgesamt 29 öffentlichen Spielplätzen in der Kernstadt und den Stadtteilen weniger Spielgeräte zu ersetzen, muss weniger ausgegeben werden.

Bei der im Frühjahr stattgefundenen jährlichen Hauptinspektion hatte die Stadtverwaltung jedenfalls „keine gravierenden Mängel“ feststellen müssen, was zu einer Sperrung der Spielgeräte geführt hätte (wir berichteten). Kleinere Mängel seien in der Folge von den Mitarbeitern des Bauhofs behoben worden. (Norman Körtge)