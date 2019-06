Turnverein enthüllt Fliesenwand mit Spendernamen

Es ist vollbracht: TVB-Vorsitzender Bert Bernhardt und die nebenberufliche Porzellanmalerin Ina Coutandin haben gemeinsam und im Beisein vieler Spender die stattliche Flieseninstallation an einer Wand im hinteren Treppenaufgang der Turnhalle enthüllt.

Babenhausen – Auf einer Gesamtfläche von etwa 3,80 Meter Breite und 1,90 Meter Höhe sind genau 1 891 Fliesen angebracht. Die Anzahl entspricht dem Gründungsjahr des Vereins, der mit dieser pfiffigen Spendenaktion seinen dritten Sportraum zu 65 Prozent finanzieren konnte.

Die Installation zeigt das Vereinslogo und jede einzelne Fliese trägt den Namen des oder der Spender, die genannt werden wollten. Denn wer über 50 Euro spendete, ist jetzt durch eine Fliese verewigt. Für größere Summen gab es mehrere Fliesen.

„Einzelpersonen, Familien, Firmen oder auch Sportgruppen des Vereins sind darunter. Ein Abi-Jahrgang, der in der alten Halle gefeiert hatte, hat gespendet. Die Idee war ja auch, über das Logo und die Fliesen mit den Namen vieler Mitglieder, die das Logo füllen, die Einheit unseres Vereins darzustellen. Deshalb hängen die Fliesen auch nicht verstreut in der Halle, sondern als ein großes Bild zusammen“, sagte Bernhardt, der sich bei Ina Coutandin und ihrem Ehemann, dem Vorstandsmitglied Stefan Kratz, für die zahllosen Stunden mühevoller Handarbeit bedankte. Denn jede Fliese ist handbemalt, beschriftet und teilweise in vier Brennvorgängen dauerhaft haltbar gemacht worden.

Das in Reinheim lebende Ehepaar hatte auch die ungewöhnliche Idee für die Spenden-Fliesenwand in der TV-Halle, inspiriert durch ein Kunstwerk von Stefan Szczesny, das bei der Expo 2000 ausgestellt war. „Dieser Künstler hatte im Auftrag von Villeroy und Boch ein Puzzle aus exakt 137 008 Einzelteilen geschaffen. Diese „Weltkarte des Lebens“ war bei der Weltausstellung in Hannover zu sehen“, erläuterte Coutandin, die gemeinsam mit Bernhardt auch die logistischen und handwerklichen Herausforderungen bei dem Babenhäuser Puzzle beschrieb, das in dieser Art – auf Porzellan in Handarbeit – wohl einzigartig ist.

„Über 53 000 Euro sind durch diese Spendenaktion, die im September 2010 bereits anlief, eingegangen. Das war ein großes Projekt für den Verein und hat länger gedauert als der gesamte Hallenumbau. Nur durch diese Spenden und das Sonderinvestitionsprogramm des Landes Hessen konnte der von Anfang an geplante dritte Sportraum auch verwirklicht werden“, sagte Bernhardt. Mit der Enthüllung finde die gesamte Hallensanierung, die insgesamt 1,7 Millionen Euro gekostet hat, jetzt ihren Abschluss. Die Investition war durch Mittel des Vereins, Fördergelder des Landes Hessen, des Landkreises, der Stadt Babenhausen und des Landessportbundes Hessen gestemmt worden.

Als die Fliesenwand enthüllt war, ging es im Treppenaufgang turbulent zu. Denn nachdem sich die Überraschung darüber, dass die Namen doch ziemlich klein und mit bloßem Auge schwer zu erkennen sind, gelegt hatte, begann das große Suchen. Wer fündig wurde, lichtete „seine“ Fliese auch gleich mit der Handykamera ab.

„Vielleicht sollte man am Treppengeländer ein großes Fernrohr anbringen, das durch den Einwurf von ein paar Euro freigeschaltet werden kann. Dann könnte man auch in Zukunft hier Spenden einnehmen“, war ein humorvoller Vorschlag von Klaus Mohrhardt. Bemerkenswert ist auch die Motivation, die eine ältere Dame verriet: „Ich hab mir gedacht, wenn ich gestorben bin und mein Grabstein längst auf dem Friedhof abgeräumt ist, steht mein Name immer noch an der Fliesenwand in der Turnhalle.“

