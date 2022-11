Fahndung in Babenhausen: Wohnwagen auf Waldparkplatz entsorgt

Von: Norman Körtge

Der Wohnwagen an einem Waldparkplatz an der B26 © Foto: p

Das Ordnungsamt Babenhausen fahndet aktuell wegen eines illegal entsorgten Wohnwagen auf einem Waldparkplatz an der B26.

Babenhausen - Nach dem Eigentümer eines offensichtlich illegal entsorgten Wohnwagens fahndet das Ordnungsamt Babenhausen. Nach Angaben der Stadtverwaltung ist das Gefährt bereits am 20. Oktober, auf dem Waldparkplatz an der B26 in Richtung Aschaffenburg entdeckt worden.

Fünf Tage später wurde der Wohnwagen dann abgeschleppt. Durch das Kurzzeitkennzeichen lassen sich keine Rückschlüsse mehr auf den ehemaligen Halter ziehen, heißt es aus dem Rathaus.

Kreis Darmstadt-Dieburg: Ordnungsamt in Babenhausen sucht nach Hinweisen und Zeugen

Daher die Frage: Wer hat etwas gesehen oder kennt sogar den Besitzer des Wohnwagens? Sachdienliche Hinweise gehen an Ordnungsamt unter der Telefonnummer 06073 / 602-54 oder per e-Mail an ordnungsamt@babenhausen.de. (nkö)

