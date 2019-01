Bei Einsturz des Gebäudes „fällt es in sich zusammen“

Zustand des Fahrstraßen-Ensembles

+ © Th. Meier Die Standsicherheit ist nicht gewährleistet, bescheinigt die Bauaufsicht des Landkreises dem jetzt umzäunten Gebäude Fahrstraße13/15. © Th. Meier

Babenhausen – Ein Prüfsachverständiger habe die Mängel am Gebäudeensemble an der Fahrstraße 13/15 in Babenhausen festgestellt, beantwortet jetzt die Bauaufsicht des Landkreises eine entsprehende Anfrage zu unserem Bericht von gestern: „Bauaufsicht ordnet Sperrung an“.