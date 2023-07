Babenhäuser Schüler philosophieren über Gerechtigkeit

Bachgau-Gymnasium

Die Philosophie-Schüler um Lehrer Thomas Fuhlbrügge am Bachgau-Gymnasium in Babenhausen haben ein Buch zum Thema „Gerechtigkeit“ veröffentlicht.

Babenhausen – Geht es um die Frage, wie das Zusammenleben der Menschen in einer Gesellschaft organisiert ist oder sein sollte, dann taucht früher oder später unweigerlich auch der Begriff „Gerechtigkeit“ auf. Klar: Die allermeisten dürften sich wohl eine Gesellschaft wünschen, in der es gerecht zugeht, möchten selbst nicht ungerecht behandelt werden und fürchten um den sozialen Frieden, wenn keine Gerechtigkeit herrscht.

Doch was bedeutet Gerechtigkeit überhaupt? Ist das Steuersystem hierzulande gerecht? Werden Schulnoten immer gerecht vergeben? Und ist es nicht ungerecht, dass manche Menschen viel besitzen und andere arm sind? „Interessant an diesen Fragen ist, dass wir Ungerechtigkeit in der Regel einfacher definieren und beschreiben können, als Gerechtigkeit. Denn viele Menschen fühlen sich in kleinen wie größeren Lebensbereichen im Vergleich zu anderen eher ungerecht behandelt“, sagt Thomas Fuhlbrügge, Lehrer für Philosophie am Bachgau-Gymnasium, der sich auch als Buchautor und Verleger einen Namen gemacht hat (wir berichteten).

Die Frage nach Gerechtigkeit für die eigene Person, aber auch in der Gesellschaft stellten sich in den vergangenen Monaten die 23 Schülerinnen und Schüler des Fachpflichtunterrichts Philosophie. Ihre Gedanken zum Thema haben sie zu Kurzgeschichten verarbeitet, die Fuhlbrügge zusammengetragen und in einem Buch mit dem Titel „Kindgerecht“ veröffentlicht hat. Erschienen ist es im Coortext-Verlag.

Die Philosophie-Schüler und nun auch Buchautoren erzählen mal von eigenen Erlebnissen, mal verfolgen sie einen eher wissenschaftlichen Ansatz oder sie bauten sie wie eine Fabel auf. Den „fabelhaften“ Weg ist Emma gegangen. Sie erzählt in der Geschichte „Ein ungerechter Tierunterricht“ von dem gut gemeinten Vorhaben, so gerecht wie möglich zu sein, und den Schülern einer Klasse deshalb dieselbe Aufgabe zu stellen. Doch das muss nicht unbedingt erfolgreich sein.

Denn die Klasse besteht aus unterschiedlichsten Tierarten – vom Fisch bis zum Vogel. Nicht jeder hat dieselben Talente und Fähigkeiten. Für den Vogel ist es leicht , auf einen Baum zu fliegen, während der Fisch nur im Wasser in seinem Element ist, und auch nur dort Bestleistungen erzielen kann. Gerechtigkeit ist also auch eine Frage der eigenen Position, wie Emmas Geschichte zeigt.

Leon näherte sich dem Thema anders an und überlegte, ob Gerechtigkeit nur existieren kann, wenn es auch die Ungerechtigkeit gibt. Diese Ausgangsfrage erörtert er ausführlich, stellt beide Positionen gegenüber, was ebenso spannend ist wie Judiths Blick auf den Begriff „Gerechtigkeit“ unter religiösen Aspekten. In der Bibel findet sich der Ausspruch „Auge um Auge, Zahn um Zahn“. Doch kann es gerecht sein, Gleiches mit Gleichem zu vergelten? Oder befördert dieses Prinzip nicht vielmehr Ungerechtigkeiten?

Die Auseinandersetzung mit dem Begriff „Gerechtigkeit“ war facettenreich, und die Schüler widmeten sich den philosophischen Fragen, die sich daraus ergaben, auf vielfältige Weise. In der Antike sei unter den Universalgelehrten die Philosophie die Königsdisziplin gewesen, sagt Fuhlbrügge. Aus gutem Grund, denn die Kunst besteht darin, Themen nicht aus eigener Betroffenheit heraus zu betrachten, sondern aus der Perspektive einer dritten Person. Zudem bleiben viele philosophische Fragen ergebnisoffen. Auch der Umgang mit der Tatsache, dass es auf manche Fragen keine eindeutigen Antworten gibt, muss erst gelernt werden. (zeta)