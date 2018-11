Alter auch neuer Freibadbetreiber: Dalila Kahl bleibt an Bord

Babenhausen - Gesichtet worden sind die Ausschreibungsergebnisse für den Freibadbetrieb bereits Ende Oktober. Am Donnerstagabend wurde im Hauptausschuss nun das Ergebnis mitgeteilt: Der alte ist auch der neue Freibad-Betreiber. Von Norman Körtge

Lesen Sie dazu auch: Freibadbetrieb wird neu ausgeschrieben Freibad Babenhausen: Es wird wieder verhandelt Freibadbetreiberin Dalila Kahl: „Es ist sehr emotional“ Seit 26 Jahren betreibt der Bäderservice Kahl mittlerweile das Babenhäuser Freibad. Und es könnten ohne Weiteres nun noch ein paar Jahre mehr werden. Denn das Aschaffenburger Unternehmen hat sich dem von der Mehrheit in der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Neuausschreibungsverfahren nicht nur gestellt, sondern es auch für sich entschieden. „Frau Kahl hat das wirtschaftlich günstigste gültige Angebot abgegeben“, teilte Bürgermeister Joachim Knoke gestern auf Anfrage mit, nachdem er bereits am Donnerstagabend die Mitglieder des Hauptausschusses darüber informiert hatte. Vor allem dem Adjektiv „gültig“ kommt dabei eine Bedeutung bei. Denn wie Bauamtsleiter Christian Heinemann, der die Ausschreibungsformalitäten betreut hatte, auf Nachfrage mitteilte, habe es zwei Bewerber gegeben. Das Angebot von Kahls Konkurrenten habe aber aus formalen vergaberechtlichen Gründen abgelehnt werden müssen. Worin diese bestanden, darf Heinemann allerdings nicht nennen. Wie Bürgermeister Knoke mitteilt, sei in der Hauptausschuss-Sitzung deshalb auch die Öffentlichkeit ausgeschlossen worden.

+ Dalila Kahl © nkö Rathaus-Chef Knoke, der sich bis zuletzt gegen eine Neuausschreibung und für weitere Verhandlungen mit dem Bäderservice ausgesprochen hatte, zeigte sich vor allem deshalb erfreut, dass er im Freibad weiterhin einen bewährten und „qualitativ hochwertigen Betreiber“ wisse. Wermutstopfen sei allerdings, dass die Freizeit-Einrichtung nun, um Kosten zu sparen, erst am 12. statt am 1. Mai öffne und bereits am letzten Sonntag im August statt am ersten Sonntag im September schließen werde.

Sie habe sich die Entscheidung, überhaupt ein Angebot abzugeben, nicht leicht gemacht, erzählte Dalila Kahl gestern. Sie habe es erst am letztmöglichen Tag abgegeben. Zu groß sei der Frust nach den Diskussionen in den vergangenen Monaten gewesen. Ihre Mitarbeiter, mit denen sie sich Mitte Oktober zusammengesetzt hatte, um das weitere Vorgehen zu besprechen, hätten ihr jedenfalls einen Freibrief gegeben. Sie würden ihre Entscheidung mittragen: „Ich habe einfach die besten Mitarbeiter, die es gibt“, schwärmt sie. Sie hätten ihr versichert, dass sie auch nicht zu einem anderen Betreiber wechseln würden. Ausschlaggebend für Kahl sei letztlich aber auch gewesen, dass vier ihrer Mitarbeiter in Babenhausen wohnen und sie viel Zuspruch von Badegästen erfahren habe.