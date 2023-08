Bahnfreunde Babenhausen wünschen sich ein Museum

In der ehemaligen Bahnmeisterei in Babenhausen möchte Bahnfreunde-Sprecherin Karina Werner ein Museum einrichten. © zww

Die Bahnfreunde Babenhausen wollen im September einen eigenen Verein gründen. Ein Ziel: Ein Museum in der ehemaligen Bahnmeisterei.

Babenhausen – Schon seit längerer Zeit gibt es in Babenhausen und Langstadt eine ganze Reihe an Leuten, die das Thema Eisenbahn zum Vollzeit-Hobby gemacht haben. Der Verein „Netzwerk Bahnhof Langstadt“, der seit 2014 das ehemalige Bahnhofsgebäude im Stadtteil sein Clubdomizil nennt, präsentierte dort in den vergangenen Jahren bereits einige Veranstaltungen. Allerdings sind schon seit Längerem keine Aktionen dort mehr möglich, da die 1908 erbaute Station zu einem maroden Schandfleck geworden ist – der private Besitzer unternimmt offensichtlich nichts gegen den Verfall des Gebäudes.

Auch im weitläufigen Babenhäuser Bahngelände gibt es Bestrebungen, dem Bahnknotenpunkt ein Denkmal zu setzen. Im Bahnhof selbst wohnt Karina Werner, im Beruf Lokführerin bei einer privaten Eisenbahngesellschaft und kümmert sich in der Freizeit als selbst ernannte „Hausmeisterin“ um die Anlagen rund um den Bahnhof. Auch die Aufstellung des alten Signals an der Park-Ride-Anlage an der B 26 geht auf ihre Initiative zurück.

Nun steht ein Großprojekt auf der Agenda der „Bahnfreunde Babenhausen“. Der Verein soll im September gegründet werden und hat sich zum Ziel gesetzt, das Gebäude der ehemaligen Bahnmeisterei als Museum herzurichten. Dieser Bau steht westlich vom Bahnhofsgebäude auf der anderen Seite der Hindenburgstraße neben der großen Unterführung. Erbaut wurde es um 1928 im Zuge der Höherlegung der Bahngleise. Dort arbeiteten unter Leitung des Bahnmeisters die Eisenbahner, die mit Bau, Wartung und Unterhaltung der Gebäude, Schranken- und Gleisanlagen verantwortlich waren und weitere Menschen, die handwerkliche Arbeiten rund um den Bahnbetrieb bewerkstelligten.

Der Klinkerbau des Bahnmeistergebäudes unweit des Bahnhofs auf der anderen Seite der Hindenburgstraße wurde um 1928 errichtet. © Repro: zwk/Stadtarchiv Babenhausen

Zum 1. Mai 1979 verließen die letzten Mitarbeiter die Bahnmeisterei und wurden nach Darmstadt versetzt. Seitdem steht das Gebäude leer und verfällt zusehends.

Werner erzählt von den seit acht Jahren dauernden Bemühungen, das Gebäude von der Deutschen Bahn zu erwerben, aber diese argumentiert, dass es die Lage, die Strommasten der Oberleitung und die elektrischen Anlagen auf dem Gelände nicht erlauben, dort ein öffentliches Museum zu errichten. Auch die Stadtverwaltung mit Bürgermeister Dominik Stadler (siehe „Vorstoß aus dem Rathaus“) sind informiert, und die Denkmalschutzbehörde des Landkreises ist in die Sachlage einbezogen.

Vorstoß aus dem Rathaus Auch Bürgermeister Stadler (unabhängig) hat sich in die Bemühungen eingeschaltet und sich im Mai an den Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Bahn AG, Richard Lutz, gewandt. Der ließ dann antworten, dass man grundsätzlich den Vorschlag begrüße, im ehemaligen Bahnbetriebswerk ein Museum zu etablieren.

Dann aber wird im Schreiben umgehend auf einen ähnlichen Vorschlag der „Eisenbahnfreunde Babenhausen“ vom vergangenen Jahr verwiesen, der abgelehnt wurde. „Die Anfrage musste abgelehnt werden, da sich auf der Fläche der ehemaligen Bahnmeisterei nach wie vor betriebsnotwendige Infrastruktur befindet, unter anderem Oberleitungsmasten, die im Falle einer Umnutzung aufwendig verlegt werden müssten. Zudem ist die Fläche allein durch eine Wegeverbindung parallel zu den Gleisen erschlossen, wodurch zwingend erforderliche Sicherheitsabstände nicht eingehalten werden könnten. Dies würde einen Museumsbetrieb zweifellos ausschließen. Wir bitten um Verständnis, dass wir aus vorgenannten Gründen weiterhin von einem Verkauf respektive einer Vermietung der in Rede stehenden Fläche absehen müssen“, heißt es in der Antwort auf den Vorstoß aus dem Rathaus. (zww)

Alle Beteiligten erklären, dass die Idee eines Bahnmuseums in Babenhausen sicher auch einen Pluspunkt für die Stadt darstelle und Besucher anziehen würde. Denke man die Idee weiter, so ist auch das umliegende Gelände an der Bahnmeisterei geeignet, um Platz für ein Café oder einen Biergarten herzurichten. Da könnten sogenannte Trainspotter die vielfältigen Zuggattungen und Lokomotiven fotografieren und ihrem Hobby frönen, so Werner. Aber bis es – wenn überhaupt – soweit kommt, sind noch viele bürokratische Schwellen zu überwinden.

Die Ideen zur Ausgestaltung eines Bahnmuseums sind vielfältig. So gibt es bereits ein betriebsfähiges Modell vom Langstädter Bahnhof, und auch das Pendant vom Bahnhof Babenhausen nimmt langsam Gestalt an; Karina Werner bastelt in jeder freien Minute daran. Auch durch die Zusammenarbeit mit dem Babenhäuser Heimat- und Geschichtsverein gäbe es die Möglichkeit, dort einen passenden Platz für die Unterbringung der Cellba-Puppen-Sammlung zu finden, meint Werner.

Die Gründungsversammlung der Bahnfreunde findet am Donnerstag, 21. September, um 19 Uhr im Gasthof Deutscher Hof, Bismarckplatz 4, statt. Die Initiatoren hoffen, dass sich neben den inzwischen 15 registrierten Interessenten noch weitere Menschen finden, die mitwirken wollen. (zwk)