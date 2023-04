90-jähriges Firmenjubiläum in Babenhausen – Betrieb in Familienhand

Das Bauzentrum „Andre + Oestreicher“ in Babenhausen (Kreis Darmstadt-Dieburg) feiert sein 90-jähriges Bestehen. Angefangen hat alles in der Altstadt.

Babenhausen – Mit einem Laden für Eisen, Kohle und Baustoffe am Marktplatz in der Fahrstraße 26 in Babenhausen (Kreis Darmstadt-Dieburg) hat alles begonnen. Jetzt feiert die Firma „Andre + Oestreicher“ ihr 90-jähriges Bestehen. Eine Babenhäuser Erfolgsgeschichte, die mit der Gründung des Unternehmens durch Richard Andre und Christian Oestreicher im Jahr 1933 begann und seit der Übernahme durch den Kaufmann Erwin Kraus im April 1961 so richtig Fahrt aufnahm. Die Nachfrage nach Werkzeugen und Baubedarf wuchs, sodass Erwin Kraus viele Um- und Anbauten an dem Standort in der Fahrstraße mitten in der Altstadt vornahm und schließlich das heutige Firmengelände an der Darmstädter Straße (B26) kaufte, wo 1968 die erste massive Lagerhalle entstand, 1978 folgte die zweite.

Im selben Jahr trat der älteste Sohn, Diplom-Betriebswirt Reinhard Kraus, in die Firma ein. 1980 begann Thomas Kraus als Kaufmann im Unternehmen.

Die beiden Geschäftsführer Timo Kraus (links) und sein Vater Reinhard Kraus. Der dritte Geschäftsführer, Thomas Kraus, fehlt auf dem Bild. © -

„Andre + Oestreicher“ in Babenhausen: Baumarkt, Baustoffhandlung und Bauunternehmen

1984/85 wird ein 1 800 Quadratmeter großer Baumarkt und ein modernes Verwaltungsgebäude in der Darmstädter Straße 37 errichtet, der Geschäftsbetrieb in der Fahrstraße eingestellt und die Geschäftsräume vermietet.

Im Jahr 1994 vergrößert sich der Baumarkt um weitere 700 Quadratmeter, 2006 kommen noch einmal 2 000 Quadratmeter hinzu. 2017 wurde die bisherige Gartenfreifläche komplett überdacht und wird nun als Gartencenter genutzt. Die gesamte Betriebsfläche beträgt mittlerweile über 20. 000 Quadratmeter.

Direkt am Marktplatz in der Altstadt, in der Fahrstraße 26, ist die Firma „Andre + Oestreicher“ 1933 gegründet worden. © Grimm

Nach dem Tod von Erwin Kraus im Alter von 91 Jahren trat im Januar 2013 sein Enkel, der Diplom-Kaufmann Timo Kraus, in das Unternehmen ein. Der Generationenwechsel ist geglückt: Gemeinsam mit seinem Vater Reinhard Kraus und seinem Onkel Thomas Kraus bildet er nun die Geschäftsführung.

„Andre + Oestreicher“ besteht heute aus einem Baumarkt mit einer Verkaufsfläche von 5 500 Quadratmetern, einer Baustoffhandlung für gewerbliche Kunden und Bauunternehmen und einer 1 500 Quadratmeter großen Freifläche, auf der unter anderem Gartenhäuser, Zäune und Carports ausgestellt sind. Diese, ebenso wie das Sortiment an Türen, Fenstern und Garagentoren, können auf Wunsch auch vom firmeneigenen Montageservice, zu dem acht Mitarbeiter gehören, auf- und eingebaut werden.

Drei Tage lang wird gefeiert Das 90-jährige Bestehen wird mit den Kunden drei Tage lang, von Donnerstag, 27., bis Samstag, 29. April, gefeiert. Ochs am Spieß, Crêpes und „Jubiläumswürste“ werden die Gaumen verwöhnen. Eine Hüpfburg für die Kinder und ein Handballtor, das die Geschwindigkeit der Bälle misst, werden für Spaß und Unterhaltung sorgen. Produktvorführungen und Rabattaktionen sind ebenfalls für alle drei Tage angekündigt. Für Freitag, 28. April, lädt das Unternehmen zum Late-Night-Shopping, einer Weinverkostung und um 18 Uhr zum Auftritt der „Lieblingsband“ ein. Am Samstag spielt das Hergershäuser Blasorchester zum Frühschoppen. Es gibt Kinderschminken, eine Verkleidungskiste und eine Tombola. (pg)

„Andre + Oestreicher“ in Babenhausen: Engagement für Umwelt und Soziales

Ein Fuhrpark mit fünf Lkw sorgt für schnelle Lieferungen zur Kundschaft in der Region. Im Jahr 2020 kommt eine Filiale in Mainhausen in der Jahnstraße 3 dazu. Über 90 Mitarbeiter gehören inzwischen zum Team des Bauzentrums, das mit fachkundiger Beratung punktet.

Seit 1985 befindet sich das Bauzentrum „Andre + Oestreicher an der B26 Richtung Dieburg. © Grimm

Mit der Zeit gegangen ist das Unternehmen, als im Jahr 2006 eine nachhaltige Hackschnitzelheizung in Betrieb genommen wurde und im Jahr 2021 eine 100 kWp-Photovoltaikanlage.

Soziales Engagement, wie die regelmäßige Unterstützung des Babenhäuser „LebensMittelpunktes“ und anderer Vereine gehört zur Firmenphilosophie. Offenheit und Engagement für die lokale Künstlerszene zeigte sich vor einigen Jahren, als der Baumarkt zur Galerie wurden und inmitten seines Sortiments zahlreiche Gemälde präsentierte. (Petra Grimm)