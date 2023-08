Für die zukünftige Babenhäuser Festival-Generation

Für Begeisterung bei der Kinder-Führung über das Festival-Gelände in Babenhausen sorgte auch die Bühnenlichttechnik. © Just

Das Beben-Festival im Schwanengraben am Babenhäuser Schloss wartete im Vorfeld mit einer Erlebnisführung für Kita-Kinder auf.

Babenhausen – „Das ist unser Kühlwagen, mit dem wir die Getränke kalt machen. Reingehen würde ich da nicht, da drin ist es wie im Winter“, sagt Wolfgang Kettler zur Besuchergruppe. Kurz darauf führt deren Weg ins Werkstattlager. Das ist in einem großen Zelt untergebracht, durch die vielen Regale mit Geräten und Werkzeug wirkt es aber eher wie ein Bastlerkeller. Auch ein junger Mann, der darin vor zwei hohen Stapeln mit Geldscheinen sitzt und Wechselgeld vorbereitet, sorgt für Erstaunen. Wenig später gehen auf der Bühne viele bunte Lichter an und lösen begeisternde „Aaahs“ und „Ooohs“ aus

Die Besuchergruppen, die über das Beben-Gelände im Schwanengraben streiften, fielen etwas aus der Reihe. Es waren rund 40 Kinder der Kitas „Haus der Kinder“ und „Kaisergärten“. Mit dem Rundgang kamen die Beben-Macher ihrem Vorsatz nach, einen „Event von Babenhäusern für Babenhäuser“ zu bieten. Und dazu gehört die zukünftige Festival-Generation.

Die Kinder bekamen erst mal einen Beutel mit einem T-Shirt, einem Wasserball sowie einem Ticket für die Einlasskontrolle. Schließlich sollte beim Erlebnisrundgang nichts fehlen, was zu einer großen Musikveranstaltung gehört. „Beim Mindestalter drücken wir ein Auge zu“ schmunzelte Orga-Chef Kettler. Etwa überraschend war, dass die Kinder – nach dem Blick ins Bauwagen-Büro und ins Schlafquartier der nächtlichen Aufpasser – ausgerechnet im Toilettenbereich besonders viel Spaß hatten. „Hier machen die Leute Pipi“, rief ein Dreikäsehoch freudig und staunte über den stattlichen Auffangbehälter von sechs mal zwei Meter, in den die menschlichen Bedürfnisse geleitet werden. „Täglich kommt ein Fahrzeug, pumpt den Inhalt ab und fährt ihn zur Kläranlage nach Harreshausen“, erklärte Kettler. Durch den gewaltigen Kanal-Dienst-Lkw mit überdimensioniertem Saugrohr am Heck erhielten die Kids einen Eindruck, was alles zu einem mehrtägigen Festival gehört.

Christel Hauck, Leiterin der evangelischen Kita, lobte den Ausflug. Die Führung sei äußerst lieb gemacht und toll organisiert. So dürfte ganz bestimmt etwas hängen bleiben.

Davon ist auszugehen, denn neben den vielen Eindrücken vor, auf und hinter der Bühne, kombiniert mit faszinierender Erfahrung was Licht, Ton und Technik betrifft, ging es für die Kids ebenso zum Cocktailstand. „Wenn die Leute tanzen, bekommen sie Durst. Aus diesem Grund sind Getränke wichtig“, erklärte Georg Bullemer. Natürlich wurde vor den Augen der Mädchen und Jungen auch gemixt – und zwar bunte und wohlschmeckende Sirup-Variationen mit Mineralwasser. „Erst wenn der Strohhalm reinkommt, ist alles fertig“, bat Bullemer um Geduld und erläuterte kurz darauf, dass es beim Beben keine Einwegbecher gibt und man Wert auf Nachhaltigkeit legt.

Für ihre Erlebnisführung und die kindgerechte Präsentation erhielten die veranstaltenden Handballer viel Lob. „Das rührt daher, dass wir jede Menge junge Väter in unserem Team haben“, so Bullemer. Deren Kinder seien in puncto Beben-Orga die „Next Generation“, die Kita-Kids vielleicht die Besucher in 15 Jahren. (Michael Just)