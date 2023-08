Beben-Festival nicht so schlammig wie Wacken

Drei Tage Musik in Babenhausen

+ © Michael Just Beste Stimmung trotz Regenwetter – das hätte nicht jeder für möglich gehalten. © Michael Just

Das Beben-Festival in Babenhausen trotzt dem Regen: Allein am Samstag feierten 1350 Leute im Schwanengraben. Der Boden war bei weitem nicht so aufgeweicht wie beim „Wacken-Open-Air“.

Babenhausen – Für das Beben-Festival sagten die Wetterfrösche vor allem regnerisches und durchwachsenes Wetter voraus. Die beliebte Musikveranstaltung schien ins Wasser zu fallen. Am Ende kam alles anders: Der Donnerstagabend erlebte lediglich zwei kurze, heftige Schauer, am Freitag blieb es zum Auftritt der Bands „Dead Energy“ und „Shaqua Spirit“ trocken. Am Samstag schüttete es etwas länger, und das ausgerechnet zur „Primetime“ gegen 20 Uhr, wenn normalerweise das Gros der Gäste strömt. Das schien den Handballern wenig Sorgen zu bereiten, wie es Orga-Chef Wolfgang Kettler auf den Punkt brachte: „Zur Elektromusik erwarten wir das ganz junge Publikum. Denen ist Petrus völlig egal, die wollen Spaß haben und kommen bei jedem Wetter.“

Damit lag er nicht daneben, denn mit über 1350 Besuchern wurde am letzten Abend eine Top-Resonanz erzielt, die für ein zufriedenes Gesamtergebnis sorgte. Zur After-Work am Donnerstag wurden 900 Köpfe gezählt, am Freitag mit 750 Feierwilligen hatten sich die Beben-Macher mehr erwartet. Das war gerade mal die Hälfte vom letzten Jahr.



Das Michi-Bock-Trio ließ sich zum Auftakt bei freiem Eintritt genießen, dafür wurde um eine Spende für die Kitas „Kaisergärten“ und „Haus der Kinder“ gebeten. Hier kamen 1 229,50 Euro zusammen, die einen Tag später am Familiennachmittag übergeben wurden.

Vereine in Babenhausen stehen zusammen

Dem grauen Himmel samt Schauern trotzten die Veranstalter, indem sie weitere Zelte organisierten. Hier wurde die gute Zusammenarbeit der Babenhäuser Vereine deutlich: Die Handballer bekamen problemlos den gewünschten Regenschutz bereitgestellt. Für gute Stimmung sorgte zudem, dass der Boden im Schwanengraben – anders als beim Festival in Wacken – dem Regen lange standhielt. Erst am Samstagabend wurde es rutschiger.



+ Die Helferinnen sind auf Zack, wie hier am Aperol-Ausschank. © Just, Michael

Trotz der Ankündigung, dass das Festival kleiner werden soll und muss, zog es kräftig Besucher aus dem Umland an. Hartmut Röder (59) kam am Freitag aus Seligenstadt, um „Shaqua Spirit“ zu erleben. Diese Band hatte er bereits vor ein paar Jahren beim Nonstock-Festival im Odenwald gehört. „Der Sänger hat wohl gewechselt“, stellte Röder fest. Er vermisste Marcel Zocher. Der Ober-Ramstädter war einst mit Max Mutzke bei Stefan Raab zu einem Song-Contest angetreten.

Larissa (20) aus Frankfurt, Isa (21) aus Aschaffenburg und Vanessa (23) aus Weiterstadt erwiesen sich am Samstag als ungewöhnliches Besucher-Trio: Die jungen Frauen kennen sich vom BWL-Studium und waren auch schon gemeinsam beim Schlossgrabenfest in Darmstadt. Auf das Beben wurde die Weiterstädterin durch Plakate in Babenhausen aufmerksam, wo sie manchmal als Babysitterin agiert. „Das Wetter war kein Grund, nicht zu kommen“, hob die Runde heraus.



„Wir haben die Tickets im Vorverkauf erworben und müssen deshalb bei jedem Wetter erscheinen“, meinten Giulia (21) aus Harreshausen und Laura (26) aus Rodgau. Die beiden kennen sich durch ihre Partner, die Zwillingsbrüder sind. „Irgendwie ist das hier schon eine coole Atmosphäre“, sagte Laura über das Publikum, das trotz der Wetterkapriolen fast ausnahmslos Bock auf Party versprühte. Zur Atmosphäre trugen die Veranstalter bei, indem sie das Babenhäuser Schloss und dessen Wehrturm in den Farben Rot und Lila anstrahlten.



Babenhausen: Festival für Anwohner nicht so laut wie befürchtet

So überwog trotz der schwierigen Wetterverhältnisse ein positives Fazit, auch zur neuen Lokation. Und das selbst bei den Anwohnern im Schwanengraben. „Man hat die Musik gehört, sie war aber nicht störend“, bilanziert Ilse Ranis. Auch habe man sich an die Schlusszeiten für das Musik-Ende gehalten. Annelie und Fred Groß waren am dichtesten von allen Nachbarn dran. Am Samstagabend setzten sie sich mit Freunden sogar auf die Terrasse neben den Bauzaun des Festivals. „Wir haben uns ein bisschen wie die Muppet-Show gefühlt“, sagen die Groß‘ lachend mit Blick auf ihr Alter und das der Gäste, das sich mit dem der alten Muppet-Grantler in der Loge decke. Allerdings habe man nicht gemeckert, sondern die Rock-Oldies genossen, die die Cover-Bands teilweise im Programm hatten. Bis weit nach Mitternacht habe man auf dem Balkon gesessen. „Störend waren letztlich nur die überaus kühlen Sommernachtstemperaturen“, resümiert das Ehepaar. (von Michael Just)