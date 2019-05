Geld ausgeben und einnehmen

Beschlüsse im Stadtparlament: ein weiteres Grundstück für die Schulsportanlage kaufen, eine Immobilie verkaufen und neue Technik für den Bauhof ermöglichen.

Babenhausen – In Sachen Schulsportgelände nimmt die Stadt mehr Geld in die Hand als ursprünglich geplant. In der jüngsten Stadtverordnetenversammlung stimmte eine große Mehrheit von 28 Abgeordneten für den Kauf eines zusätzlichen, 2 750 Quadratmeter großen und 55 000 Euro teuren Grundstücks. Aus den Reihen der Freien Wähler gab es Gegenstimmen. Insgesamt erwirbt die Stadt nun knapp 20 000 Quadratmeter Ackerfläche für 398 460 Euro hinter der Edward-Flanagan- und Joachim-Schumann-Schule, damit der Landkreis Darmstadt-Dieburg dort eine Schulsportanlage – eine Kampfbahn vom Typ C – bauen kann.

Vor der Abstimmung kam Kritik von FWB-Fraktionsvorsitzendem Wolfgang Heil. Er bemängelte dabei in erster Linie die Begründung, warum das zusätzliche Areal nun gekauft werden soll. Wie berichtet, hatte der Magistrat dies damit begründet, dass auf der ursprünglichen Grundstücksgröße lediglich eine Kampfbahn mit vier Sprintstrecken gebaut werden könnte, um notwendige Bebauungsabstände zu Nachbargrundstücken einzuhalten. Wünschenswert seien allerdings sechs Bahnen. Heil bezweifelte nach Studium der Hessischen Bauordnung und Rücksprache mit einem Architekten, dass diese Abstände in dem genannten Bereich überhaupt einzuhalten seien. Die Aussage, dass die Lokalpolitiker keine andere Wahl als den Grundstückskauf haben, wenn sie eine sechsspurige Sprintstrecke haben wollen, sei schlicht falsch so der FWB-Politiker. Heidrun Koch-Vollbracht (CDU), Simone Kirchschlager (SPD) und Manfred Nodes (Grüne) befürworteten, ohne auf die Kritik einzugehen, den Ankauf als eine Investition in die Zukunft.

Immobilienverkauf

Bei nur einer Gegenstimme des unabhängigen Abgeordneten Adolf Breer haben die Lokalpolitiker mit großer Mehrheit den Verkauf einer weiteren städtischen Immobilie auf den Weg gebracht. Für 933 000 Euro sind die drei Häuser Westring 20-24 an eine Privatperson verkauft werden. Die insgesamt zwölf Wohneinheiten umfassen 625 Quadratmetern Wohnfläche. Das Grundstück ist 1 935 Quadratmeter groß.

In den vergangenen Monaten hatten die Stadtverordneten bereits die Immobilien Wilhelm-Leuschner-Straße 12 für 460 000 Euro und Bahnhofstraße 62 in Hergershausen für 155 000 Euro veräußert.

Wie berichtet, hatten die Stadtverordneten im Mai vergangenen Jahres beschlossen, eine ganze Reihe von städtischen Immobilien zu verkaufen, um finanzielle Mittel zur Verfügung zu haben, um den Investitionsstau – vor allem Brücken, Kanäle und Straßen harren einer dringend notwendigen Sanierung – abzubauen. Auf etwa 200 Millionen Euro schätzte vor einem Jahr die Stadtverwaltung die Summe, die sowohl im Tief- als auch im Hochbau investiert werden müsste.

Die nächsten Immobilienverkäufe sind bereits in Vorbereitung, wie Bau-Fachbereichseiter Christian Heinemann auf Anfrage berichtet. Demnach sollen demnächst in Sickenhofen die Bachstraße 4 und die Alte Schule in die Vermarktung gehen. Im Anschluss soll außerdem ein Käufer für die Häuser Sophie-Kehl-Weg 1-3 gefunden werden.

Neue Arbeitsbühne

Einstimmig fassten die Politiker den Beschluss, dem Bauhof für den Kauf einer neuen Arbeitsbühne 160 000 Euro zur Verfügung zu stellen. Die Mittel sollen in den Investitionsplan 2020 eingestellt werden.

VON NORMAN KÖRTGE