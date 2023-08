Grenzgeschichten zwischen Babenhausen und Stockstadt

Ein Stein der abgebrochenen Gersprenz-Brücke von 1718 steht noch unweit der Papiermühle. © Gries

Hessisch-bayerische Grenzgeschichten von der Gersprenzaue zwischen Babenhausen-Harreshausen und Stockstadt: Das Gebiet war schon vor 7000 Jahren besiedelt.

Babenhausen/Stockstadt – Immer wieder fragen Wanderer und Ausflügler im hessisch-bayerischen Grenzgebiet zwischen Harreshausens Pferdehöfen und Stockstadt, ob sie noch in Hessen wandeln oder schon in Bayern. Dabei steht dieser schöne Landstrich mit Spessartblick für viel Geschichte. Wanderwege um die Gersprenz führen von Grenzsteinen zur Ruine einer Wassermühle, von dort schlängeln sich Gräben der Landwehr und ein archäologischer Kulturweg, markiert mit goldenem EU-Schiffchen auf blauem Schild, durch den Unter- und Oberhübnerwald.

Auch an informativen Darstellungen des „Archäologischen Spessartprojekts“ erkennt man, dass die Gersprenzregion früh besiedelt und später ein umstrittenes Zollgebiet zwischen der Grafschaft Hanau-Lichtenberg und dem „Churmainzer“ Erzstift war.

Papiermühle mitten im Wald

Dazu passen die burgartigen „Zinnen“ der 1830 bis 1880 an der Gersprenz betriebenen Papiermühle mitten im Wald an der Landesgrenze. Die Denkmalruine am romantisch rauschenden Flüsschen erinnert an gescheiterte Hoffnungen, und auch das dortige grenzübergreifende Strandbad samt Biergärten mit bayerischem wie hessischem Gebräu der 1950er-Jahre ist längst verschwunden. Einige Meter vor der Mühle lagert ein großer beschrifteter Stein als Zeugnis einer dort 1928 abgerissenen barocken Gersprenzbrücke von 1718. Sie führt direkt hinein in die Grenzgeschichte.

Früher war hier ein „Schlag“ als kontrollierter Übergang für Bauern und Ortsverkehr zwischen Hessen und Bayern. Die Grenze orientierte sich sowohl am Gersprenzverlauf, als auch an überlieferten Bodenwellen der sogenannten „Landwehr“ zwischen Großostheim und Gersprenz. Als Sperrriegel entstand sie im 15. Jahrhundert auf Anweisung des Kaisers für Nürnberger und Augsburger Kaufleute, die zur Messe nach Frankfurt zogen und nun fürs Kurmainzer Geleit in Stockstadt Zoll bezahlen sollten. Die von Soldaten kontrollierte Landwehr sollte verhindern, dass die Händler mit großen Karren die Centgrenze bei Seligenstadt und Mainhausen umgehen konnten, um über den Bachgau, Babenhausen oder Jügesheim kostenfrei abzukürzen. Auch wegen des sumpfigen Maingeländes gab es keine andere Möglichkeit, als über die Stockstädter Zollstation und die Alte Straße auf Mainzer Gebiet weiterzureisen – über Seligenstadt, Steinheim, Mühlheim und Offenbach bis nach Oberrad, wo Kurmainzer Reiter an Frankfurts Bürgerkavallerie übergaben. Trotz Begradigung der Gersprenz kann man sich noch gut vorstellen, dass es im Wald zwischen Harreshausen und Stockstadt zu manchem Scharmützel kam, auch im Hübnerwald.

Antike Grabstätten

Dieser schöne Wald war und ist eines der wenigen Gebiete Deutschlands, dessen Hufe (landwirtschaftliche Güter in etwa der Größe, die eine einzelne Familie bestellen kann) genossenschaftlich von Hübnern, also freien Waldbauern bestellt wurden und werden.

Dort überrascht eine Vielzahl großer runder Hügel, die früher frei lagen. 15 davon hat man als Grabstätten der späten Steinzeit, Bronze- und Keltenzeit identifiziert – sie entstanden über eine Zeitspanne von 7 000 Jahren. Die Bestimmung war nicht einfach, da im 19. Jahrhundert ein Freiherr zu Haxthausen Bronzegegenstände und Steinbeile ausgraben ließ, um sie nach Berlin und München zu verkaufen. Inzwischen kann man gefundene Steinbeile von Bandkeramikern der Jungsteinzeit sowie Grabbeigaben der Bronzezeit von Glockenbecherleuten und Fundorte der Urnenfelderkultur besser zuordnen. Einiges dazu sieht man im Museum des Heimat- und Geschichtsvereins im alten Stockstädter Rathaus, die wertvollsten Stücke zieren allerdings die Saalburg-Dauerausstellung bei Bad Homburg, die Frühgeschichtsabteilung des Stiftsmuseums Aschaffenburg sowie Museen in München und Berlin.

Römer-Maske ist Glanzstück

Herausragend waren Münzfunde wie das goldene keltische „Regenbogenschüsselchen“, 1920 entdeckt von einer Stockstädter Bauersfrau auf ihrem Acker, heute zu bestaunen an Aschaffenburgs Stiftsberg. Dort glänzt auch das Glanzstück, eine wundervolle, silbrige Römer-Maske aus dem Stockstädter Kastell. Auch die Grundmauern des dort gut erhaltenden, 2 000 Jahre alten Römerbades sind rekonstruiert, allerdings mainabwärts im Nilkheimer Park nahe dem Schönbusch.

1978 grub das hessische Denkmalamt, direkt an der hessisch-bayerischen Grenze an der Papiermühle, aus einer Sanddüne ein Hügelgrab der Hallstattzeit aus. Die Funde kamen nach Darmstadt. Zudem hatte man 1915 beim Schleusenbau am Main ein reich verziertes Schalenknaufschwert der Urnenfelderzeit entdeckt, heute ein Schaustück der Prähistorischen Staatssammlung München. Immerhin zeigt das Museum Stockstadt dessen Kopie, dazu Keramik- und Bronzefunde sowie Lanzenspitzen von Mainufer und vom Hübnerwald. Eine Rückkehr des weit verstreuten Limes-Weltkulturerbes aus Stein-, Bronze- und Römerzeit an die Gersprenz ist allerdings nicht zu erwarten ...

Infos

Museum Stockstadt, Maingasse 2, geöffnet jeweils am ersten Sonntag im Monat, Infos unter z 06027 20050, Stiftsmuseum Aschaffenburg, dienstags bis sonntags jeweils von 11 bis 17 Uhr.

Wie eine Burgruine wirkt das Industriedenkmal der ehemaligen Papiermühle. © Gries, Reinhold

Legendärer Fund aus Stockstadt: eine Römer-Maske, heute im Stiftsmuseum Aschaffenburg zu sehen. © Gries, Reinhold