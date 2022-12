Beziehung durch gemeinsame Erlebnisse

Die beiden Bürgermeister begrüßten die Teilnehmer.

Mit Besuch des Christkindelsmarktes Städtepartnerschaft mit Bouxwiller bekräftigt

Babenhausen – Die Ausflugsfahrt zum „Marché de Noël de Bouxwiller“, die von der städtischen Stabsstelle Jugend, Sport & Kultur organisierte und seit mehreren Wochen ausgebuchte Tagesfahrt zum Christkindelsmarkt Bouxwiller fand nun statt. Nach einer rund dreistündigen Busfahrt in das schöne Elsass, wurden die knapp 60 Babenhäuser zunächst im „Hotel de Ville“, dem Rathaus in Bouxwiller, sehr herzlich empfangen und zu einem Umtrunk und Imbiss eingeladen. Die beiden Bürgermeister Patrick Michel (Bouxwiller) und Dominik Stadler begrüßten die Teilnehmenden und machten deutlich, wie sehr sie sich über das große Interesse der Bürgerinnen und Bürger beider Städte an der jeweils anderen Gemeinde und an dieser bald 40 Jahre alten Städtepartnerschaft freuen.

Bürgermeister Dominik Stadler: „Hier werden Menschen miteinander in den Austausch gebracht und durch gemeinsame Erlebnisse entsteht Beziehung, hier bilden sich gerade neue Netzwerke aus und Projekte werden gemeinsam geplant. Das zeigt, wie wichtig uns diese deutsch-französische Freundschaft ist!“

Nach dem offiziellen Teil hatten alle ausreichend Zeit, sich in Ruhe auf den Christkindelsmarkt zu begeben. Der Markt in Bouxwiller besticht durch sein weihnachtliches Ambiente mit unzähligen Ständen. Die Atmosphäre in der winterlichen Altstadt lädt zum Verweilen und Genießen ein. Neben Ständen mit regionalen Leckereien und Köstlichkeiten, gibt es viele Stände aus dem Kreativ- und Kunsthandwerk – mehr als 200 an der Zahl. Auch ein Besuch im Museum, dem „Musee du Pays de Hanau“, auch Hanauer Landmuseum, stand an diesem Tag auf dem Programm. Hierfür erhielten alle Babenhäuser Freikarten.

Den Abschluss fand der Ausflug am Stand des Angelvereins, wo der Vorsitzende Jean-Michel Wormser jedem Gast zum Abschied noch einen besonder guten „Freundschaftsglühwein“ spendierte. Man war sich einig: „Wir kommen wieder.“ siw