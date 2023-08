Biker will Mobilitätsgarantie

Von: Jens Dörr

Teilen

Justin Witzeck © Dörr, Jens

Justin Witzeck geht im Wahlkreis 52 (Darmstadt-Dieburg II) für die SPD ins Rennen. Der 31-jährige Otzberger will das politische Schwergewicht Manfred Pentz von der CDU vom Thron stoßen.

Darmstadt-Dieburg – Zum Interview kommt Justin Witzeck mit dem Motorrad. „Mobilität soll verlässlich, bequem und schnell sein, nicht nur zu Pendelzeiten und nicht nur mit dem Auto“, sagt der 31-Jährige, spielt damit vor allem auf den ÖPNV an und ist gleich mittendrin in einem seiner Wahlkampf-Themen. Zur hessischen Landtagswahl am 8. Oktober tritt der aus Schwäbisch Hall stammende, in Aschaffenburg aufgewachsene und im Otzberger Ortsteil Hering wohnende Geschäftsführer der SPD-Unterbezirke Darmstadt-Dieburg und Darmstadt für die Sozialdemokraten an.

Auch zwei Katzen zählt der noch kinderlose, mit seiner Freundin auf dem Otzberg lebende Genosse zu seinen Hobbys, doch Zeit für Streicheleinheiten bleibt in den nächsten Wochen kaum. Neben seinem Vollzeit-Job, in dem er für die Partei den Wahlkampf aller Kandidaten der den Bezirken zugehörigen Wahlkreise organisiert, steht der eigene Stimmenfang auf der To-do-Liste. Dabei genieße er Beinfreiheit: „Ich kann spielen, wie ich will, weil ich nichts mit der Kreistagsfraktion der SPD zu tun habe.“ Die arbeitet seit der Kreiswahl 2021 in einer Koalition bekanntlich Hand in Hand mit der CDU, zu deren Fraktion auch Manfred Pentz gehört, der Titelverteidiger im Wahlkreis 52, der erneut das Direktmandat anstrebt, den Witzeck aber hinter sich lassen will. Seiner Vorgängerin Catrin Geier gelang das bei der Landtagswahl 2018 nicht, sie lag mit 23,5 Prozent der Erststimmen deutlich hinter Pentz (29,6 Prozent).

Geschäftsführer der SPD in Stadt und Kreis

Will Witzeck in den Landtag, muss er jedoch das Direktmandat holen: Für die SPD-Landesliste wurde er lediglich auf dem aussichtslosen 50. Platz nominiert. Der studierte Philosoph und Staatswissenschaftler geht also aufs Ganze. Wobei ein verpasster Wechsel nach Wiesbaden nichts daran ändern würde, dass er an zentraler Stelle der regionalen Genossen weiter sozialdemokratische Politik mitsteuern würde. In einer Partei, in die er 2008 zwar „aus heiterem Himmel“ eingetreten sei und wo er schon bei den bayrischen Jusos erste interne Kontroversen aushalten musste („Die haben den Mindestlohn damals noch für Teufelswerk gehalten“), zu der er seine Treue „aber nie bereut“ habe.

Hinter den Inhalten seines Wahlkampfs und dem der Hessen-SPD steht der Otzberger dann auch voll und ganz. Anknüpfend ans Einstiegsthema fordert Witzeck eine „Mobilitätsgarantie“: Im Wahlkreis, größtenteils deckungsgleich mit dem Osten des Landkreises Darmstadt-Dieburg, soll mindestens einmal pro Stunde eine Verbindung ins nächste Mittelzentrum – also nach Dieburg oder Groß-Umstadt – führen und von dort alle 30 Minuten in andere Mittelzentren. „Landstraßen sollen mit Radwegen versehen werden, stillgelegte Bahnstrecken nach Möglichkeit wieder eröffnet werden“, zählt Witzeck weiter auf. Mit der Kreis-GroKo einverstanden ist er beispielsweise beim B 45-Ausbau zwischen Dieburg und dem Semder Kreuz: „Nicht verzögern, sondern umsetzen!“

Für den Verbleib der Klinik in Kreis-Hand

Zu weiteren Schwerpunkten seines politischen Strebens hat der SPDler Bildung, Arbeit und Energie erkoren. „Bereits zu meiner Schulzeit war ich politisch aktiv und habe mich für gerechte Bildungschancen eingesetzt“, schaut er zurück. In seiner Studienzeit in Erfurt arbeitete er einige Jahre lang auch als Referent für Jugend- und Verbandsarbeit. Der bekennende Naturfreund, der auch Squash spielt, engagiert sich bei IG Metall und ver.di überdies gewerkschaftlich. Konsequent, dass für Witzeck gute Arbeit gleichbedeutend mit „Mitbestimmung, Tarifverträgen und guter Bezahlung“ ist. Sein politischer Ansatz dabei: „Unternehmen, die gute Arbeits- und Ausbildungsplätze bieten, will ich stärker fördern.“ Beim Wandel der Arbeitswelt, besonders durch die Digitalisierung, plädiert er für einen „Transformationsfonds, der die Wirtschaft auf dem Weg in die Zukunft unterstützt“. Zudem sollten „Meister-, Fachwirt- und Technikerprüfungen kostenfrei werden, um Fachkräfte und Handwerksbetriebe zu stärken“.

Auch mit originären Wahlkreis-Themen wie dem Verbleib der Kreisklinik Groß-Umstadt in öffentlicher Hand („Sie wird auf Dauer defizitär sein – ich bekenne mich aber klar zu ihrem Erhalt in Kreisregie“) will Witzeck bis zum Wahl-Sonntag punkten. Trotz der Favoritenrolle von Manfred Pentz glaubt er daran, den CDU-Mann überholen zu können: „Ich bin der Meinung: Das geht!“ Sein Rezept ist schlicht: „Es kann klappen – mit einem guten Wahlkampf und ein bisschen Glück!

Verbringt seine Freizeit gern auf dem Motorrad: Justin Witzeck. © Dörr