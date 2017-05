Höfling-Pläne stoßen auf viel Skepsis

Schaafheim - Eine Bürgerversammlung ist eine offizielle Veranstaltung der Gemeinde, vertreten durch ihren obersten Bürger, der nicht der Bürgermeister ist, sondern der Vorsitzende des Kommunalparlaments. In Schaafheim heißt er Daniel Rauschenberger.

Der konnte am Donnerstagabend 400 Bürger in der Kulturhalle begrüßen und freute sich über das große Interesse an den Plänen des Schaafheimer Unternehmens Erdbau Höfling. Als Veranstaltung der Gemeinde unterliegt eine Bürgerversammlung den Regeln der Hessischen Gemeindeordnung. Zu diesen Regeln gehört, dass nur Schaafheimer Bürger Rederecht haben. Die ebenfalls anwesenden Höfling-Kritiker aus dem benachbarten Großostheim blieben damit von den Saalmikrofonen verbannt.

Dort, jenseits der Landesgrenze, also in Bayern, gibt es schon länger Widerstand gegen den Betrieb der Firma, das auf seinem Gelände in Hessen Quarzsand schürft und Bauschutt aufbereitet. Zudem agiert Höfling als Abbruch- und Transport-Unternehmen für Erdaushub. Bis vor wenigen Jahren wurde ein Teil des Werkverkehrs über den Großostheimer Ortsteil Ringheim abgewickelt. Dieses Tor ist jetzt geschlossen, allerdings wird von bayrischer Seite immer noch die Lärm- und Staubbelästigung kritisiert.

Auch auf hessischer Seite agiert mittlerweile eine Bürgerinitiative, und auch in Schaafheim ist der Lärm Thema. In der längeren Ausführungen von Planern und BI folgenden Aussprache wurde auch erwähnt, dass Höfling nicht die einzige Lärmquelle im Nordosten der Gemeinde ist, sondern auch von der Kartbahn und dem Logistiker GLS Belastungen ausgehen.

Aufgerüttelt haben die Schaafheimer vor allem die Planungen zur schrittweisen Ausdehnung der Sandabbaufläche, die damit näher an bewohntes Gebiet heranrücken würde. Diese „Landschaftszerstörung“, von BI-Sprecherin Sabine Schwöbel-Lehmann in ihrer Präsentation aus der Vogelperspektive drastisch dargestellt, wurde an diesem Abend häufig angesprochen, ist aber nicht Gegenstand der anhängigen berg- und baurechtlichen Verfahren.

Fachleute – namentlich Bernd Reuter (begleitet das Verfahren für die Firma Höfling), Michael Schweiger (berät die Gemeinde Schaafheim bei der Bauplanung) und Carolin Wurm (beim Regierungspräsidium Darmstadt zuständig fürs Bergrecht) – versuchten die komplexen rechtlichen Zusammenhänge zu erläutern. Wurm ist für Höfling zuständig, weil der Abbau des Bodenschatzes Sand als Bergbau eingestuft ist. Das Unternehmen hat die Verpflichtung, ausgebeutetes Gelände wieder aufzufüllen, hat das von Osten her getan und betreibt auf dieser Fläche auch Bauschutt-Aufbereitung. Die Schaafheimer Kommunalpolitiker haben dafür bereits 2014 einem Bebauungsplan Rechtskraft verliehen, durch den dieses Areal in ein „Industriegebiet“ umgewandelt werden kann. Dazu ist wiederum erforderlich, dass die zugehörigen Flächen aus dem Bergrecht entlassen werden. Dieses Verfahren läuft gerade, in einer Sondersitzung wird die Schaafheimer Gemeindevertretung am Mittwoch, 10. Mai, ab 20 Uhr in der Kulturhalle über Stellungnahmen beraten und beschließen.

Parallel hat Erdbau Höfling einen Antrag auf Änderung des Bebauungsplans gestellt, um auf dem Gelände eine 4000 Quadratmeter große Halle errichten zu können. Sie soll – mit versiegeltem Boden und überdacht – eine Expansion der Bauschutt-Aufbereitung auf Materialien der Klasse Z2 ermöglichen, die höher mit Schwermetallen belastet sein dürfen als das bisher maximalzulässige Material der Klasse Z1.2.

Das Verfahren zur Aufstellung eines „vorhabenbezogenen Bebauungsplans“, das der Antragsteller zu finanzieren hat und präzise auf sein Vorhaben abgestimmt wird, hat noch nicht einmal begonnen, wie Schweiger erläuterte, und wird sich wegen notwendiger Gutachten zu Lärm, Verkehr, Arten- und Naturschutz wohl eine ganze Weile hinziehen. Nicht zwingend muss am Ende der vom Antragsteller gewünschte Bebauungsplan stehen.

Trotzdem haben nicht wenige Bürger – so wurde in der Aussprache deutlich – schon jetzt Bedenken, dass „gefährliche Stoffe“ in ihr Trinkwasser gelangen könnten. Auch deshalb, weil es entgegen aktueller Beteuerungen wohl doch eine Option auf „Nassauskiesung“ wie etwa in Babenhausen gibt, die Schwöbel-Lehmann im bergrechtlich relevanten Rahmenbetriebsplan von 2012 gefunden hat.

„Der neue Besitzer Jürgen Herbig und seine Foca GmbH haben einen Nutzen von all diesen Veränderungen, denn sie verdienen Geld damit“, hieß es in der Aussprache, „und was haben die Bürger von Schaafheim davon? Nur die Belastungen und eine zerstörte Landschaft.“ - sr