CDU wünscht sich mehr Grün in der Altstadt von Babenhausen

Von: Norman Körtge

Der Marktplatz mit Rathaus in Babenhausen. © Körtge, Norman

Nachdem sie das Fontänenfeld auf dem Marktplatz in Babenhausen abgelehnt hat, schlägt die CDU-Fraktion nun mehr Pflanzen und Blumenkörbe vor.

Babenhausen – Noch vor der Sommerpause unternimmt die CDU-Fraktion einen neuen Anlauf in Sachen Innenstadtbelebung. Nachdem vor zwei Wochen das vom Magistrat befürwortete Wasserfontänenfeld für den Marktplatz von einer klaren Mehrheit in der Stadtverordnetenversammlung aus Kostengründen (städtischer Eigenanteil circa 200 000 Euro) abgelehnt worden ist, liegt dem Gremium für die Sitzung am Donnerstag, 20. Juli, 19.30 Uhr, im Rathaus ein CDU-Prüfantrag vor.

Da das innerstädtische Grün und der Blumenschmuck derzeit „eher einen kargen Eindruck machen, wodurch die Altstadt abgewertet wird“, so die CDU, setzt diese auf Blumenkörbe an den Laternen, die Neubepflanzung der bisherigen Pflanzkübel sowie den Kauf weiterer Kübel und mobiler Sitzmöglichkeiten. Als Beispiele für eine gelungene Attraktivitätssteigerung und Erhöhung der Aufenthaltsqualität durch Begrünung führt die CDU in ihrem Antrag Seligenstadt, Dieburg und Groß-ostheim an. Als weiteren farbenfrohen Hingucker können sich die Christdemokraten das Aufhängen von Regenschirmen entlang der Bummelgasse vorstellen.

CDU will Pflanzen und Blümenkörbe für Altstadt von Babenhausen

Zu den weiter aufgeführten Ideen gehören auch eine Bücherzelle und eine Art Spielbox für Kinder mit zum Beispiel Stelzen, Malkreide und Springseilen.

Wichtig sei der CDU, dass Bürger, Vereine, Verbände und ansässige Unternehmen zum Mitmachen motiviert werden sollen, um ein „Wir-Gefühl“ zu schaffen. Außerdem ist der Ortsbeirat zu beteiligen.

Die Gesamtkosten sollen die Summe von 294 118 Euro (250 000 Euro Fördergeld aus dem Landesprogramm „Zukunft Innenstadt“ plus maximaler Eigenanteil der Stadt von 44 118 Euro) nicht übersteigen. (Norman Körtge)