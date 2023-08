„Zeit ist für mich die große Währung“

Von: Jens Dörr

Augen zu und genießen: Ein guter Espresso ist eine der Leidenschaften von Manfred Pentz. © Dörr

Manfred Pentz will im Wahlkreis 52, Darmstadt-Dieburg II, sein Direktmandat für die CDU verteidigen. Aber auch über die Landesliste ist der Generalsekretär der hessischen Union abgesichert.

Darmstadt-Dieburg – Schon jetzt kann Manfred Pentz für eine weitere Periode im Hessischen Landtag planen: Über Platz vier der CDU-Landesliste ist der Groß-Zimmerner bei der Wahl am 8. Oktober für den Fall der Fälle abgesichert. Der träte dann ein, sollte der 43-Jährige das Direktmandat im Wahlkreis 52 mit einem Großteil der Kommunen im Ostkreis Darmstadt-Dieburg nicht gewinnen. 2018 siegt Pentz im damals noch etwas anders zugeschnittenen Gebiet mit 29,6 Prozent der Erststimmen klar vor SPD-Frau Catrin Geier (23,5 Prozent).

Trotz recht junger Jahre sitzt der Christdemokrat schon seit 2010 im Landtag, ist zudem seit 2014 auch Generalsekretär der Hessen-CDU. Auf seiner Bekanntheit und dem Listenplatz will er, der mit Partnerin und zwei Kindern in Groß-Zimmern lebt und sich dort trotz Politkarriere seit 22 Jahren als Gemeindevertreter engagiert, sich freilich nicht ausruhen: „Als CDU wollen, müssen und werden wir auch die Wahlkreise gewinnen!“

Für Gesamtpartei verantwortlich

Dafür tourt Pentz auch dann regelmäßig durch „seine“ Städte und Gemeinden, wenn kein Wahlkampf ist, für Termine vor und hinter den Kulissen. „Ich bin immer da, auch im Wahlkreis. Ich denke, das kann man mir nicht absprechen.“ Schecks, wen wundert’s, überbringt der Unionsvertreter besonders gern, hört zu, lässt die Wahlkreis-Bewohner aber auch über Facebook, Instagram und Co. ausgiebig an seinen Amtsgeschäften in Wiesbaden teilhaben. „Allein die Fülle der Anfragen über Social Media erfordert viel Arbeit“, gibt er zu. Zumal er als Generalsekretär auch den Wahlkampf der hessischen Gesamtpartei verantwortet. „Mobilisieren ist wichtig, auch an der Haustür“, gibt er die Marschroute vor. „Wir müssen unsere Wähler dazu bewegen, für die CDU abzustimmen. Auch bei der SPD können wir viele Wähler gewinnen.“

Das soll mit Landesthemen ebenso gelingen wie mit solchen, die eine spezielle Bedeutung für den jeweiligen Wahlkreis haben. In Pentz’ Fall ist das etwa der S-Bahn-Ring zwischen Dieburg, Darmstadt und Frankfurt, den er schließen möchte. „Wichtig dafür ist, dass wir die Elektrifizierung der Strecken vorantreiben.“ Was auch für eine Verbindung zwischen Groß-Zimmern und Darmstadt gelte, „die Stadt Darmstadt will das mit uns machen“, sagt er aus Landkreis-Sicht. Im Kreistag ist er ebenfalls schon seit 2006, bis heute Teil der CDU-Fraktion und so auch Teil der Kreis-GroKo aus SPD und CDU.

Für Krankenhäuser auf dem Land

Spricht man mit ihm über prägnante Wahlkreis-Belange, ist auch die Kreisklinik in Groß-Umstadt nicht weit. „Für uns ist es ganz wichtig, dass die kleinen Krankenhäuser auf dem Land erhalten bleiben“, sagt Pentz. Beim Dieburger St. Rochus, das vor sieben Jahren dichtmachte, misslang das; bei den kreiseigenen Krankenhäusern in Groß-Umstadt und Jugenheim sowie vom Kreis betriebenen Medizinischen Versorgungszentren sind die Einflussmöglichkeiten allerdings unmittelbarer. „In den Städten müssen wir die Kliniken hingegen reduzieren“, findet der Groß-Zimmerner. So existiere in Frankfurt derzeit noch das ein oder andere Vollversorger-Krankenhaus zu viel. An seinem Einsatz für die Groß-Umstädter Klinik und deren bald fertigem neuen Bettenhaus ändere auch nichts, dass er den neuen Standort lieber an der B 45 als in der verkehrstechnisch nicht optimalen Hanglage der Weininsel gesehen hätte.

„Dieburg als Top-Schulstandort erhalten“

Auch das zentrale Landesthema Bildung vermag der Titelverteidiger des Direktmandats ob all seiner politischen Routine auf seinen Wahlkreis runterzubrechen. „Ich will, dass Dieburg der Top-Schulstandort in der Region ist. Dazu gehört auch die Hochschule.“ Für den Erhalt der von Medienstudiengängen und angehenden Betriebswirten geprägten Außenstelle der Hochschule Darmstadt wolle er „alles geben“. Etwas abstrakter setze sich die Hessen-CDU „für den Erhalt des mehrgliedrigen Schulsystems“ ein. „Die anderen wollen das Einheitssystem!“

Um diese Botschaften zu verbreiten, wird Manfred Pentz in den nächsten Wochen sonstige Verlockungen hintenan stellen. „Zeit ist für mich die große Währung.“ Aktive Hobbys pflege er „aktuell keine“, schalte ab und an aber bei Büchern von Agatha Christie und Hercule Poirot ab. Eine ganz kleine Auszeit nimmt sich der Berufspolitiker außerdem jeden Tag: „Zu meinen Leidenschaften zählt ein guter Espresso – so viel Zeit muss sein!“

Manfred Pentz © Dörr, Jens