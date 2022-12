Dadi-Liner-Start in Babenhausen geglückt

Rund 100 Fahrten hat der Dadi-Liner in Babenhausen seit seinem Start am 5. November bereits absolviert.

Babenhausen - Seit einem Monat ist der Dadi-Liner im Stadtgebiet Babenhausen unterwegs und ergänzt den öffentlichen Personennahverkehr auf flexible Art und Weise. Der vollelektrische Kleinbus ist ein sogenanntes On-Demand-Shuttle und kann über eine Smartphone-App angefordert werden. Nach den ersten 30 Tagen ziehen sowohl die Darmstadt-Dieburger Nahverkehrsorganisation (Dadina) als auch die Stadt ein positives Fazit.

„Wir sind sehr zufrieden mit dem Start“, sagt Dadina-Geschäftsführer Matthias Altenhein auf Anfrage. Das gelte auch für den Betreiber, den Unternehmer „Clever Shuttle“, der auch im benachbarten Kreis Offenbach den Hopper anbietet. Im November sind in Babenhausen rund 100 Fahrten gebucht worden. „Das ist für den Anfang gut, zumal auch nur ein Fahrzeug im Einsatz ist“, berichtet Altenhein. Im Westen des Landkreises Darmstadt-Dieburg, wo zeitgleich mit Babenhausen der Dadi-Liner kommunenübergreifend in Pfungstadt, Weiterstadt, Griesheim und Erzhausen gestartet ist, seien die Zahlen vergleichbar. Insgesamt habe es in Babenhausen 300 Fahrtanfragen in der App gegeben.

So wird der Dadi-Liner gebucht

Die Buchung einer Fahrt mit dem Dadi-Liner erfolgt entweder per App (Name: „RMV On-Demand-App“) oder telefonisch. In der App muss man sich registrieren, die gewünschte Zahlungsart (direkt in der App via Kreditkarte und Paypal oder im Bus per EC- und Kreditkarte möglich, Barzahlung nicht möglich) wählen und anschließend die gewünschte Verbindung. Wer per Telefon buchen will, muss sich dafür einmalig persönlich im Babenhäuser Rathaus registrieren und kann Fahrten dann per Anruf unter z 06151 360510 buchen.Die Preise betragen ohne RMV-Ticket 2 Euro Grundgebühr plus 1,50 Euro plus 30 Cent pro Kilometer. Mit RMV-Ticket entfällt die Grundgebühr.

Bedient werden die Haltestellen sonntags bis donnerstags von 5 Uhr morgens bis 1 Uhr nachts sowie freitags, samstags und vor Feiertagen von 5 Uhr morgens bis 3 Uhr nachts. (nkö)