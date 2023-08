Harreshäuser Verein kümmert sich seit zehn Jahren ums Dorfleben

Sommerliches Flair zum Geburtstag: Der Verein „Middedrin“ feierte mit Gästen das zehnjährige Bestehen. © Schweinfurth, Melanie

„Middedrin“ - unter diesem schönen Namen sorgt ein Verein im Babenhäuser Stadtteil Harreshausen seit zehn Jahren dafür, dass das Dorf lebenswert bleibt.

Harreshausen – Wenn sich ein Verein neu gründet, dann hat er neben der Vereinssatzung, der Vorstandswahl und einer Vielzahl von formalen Abläufen noch eine weitere wichtige Aufgabe zu erfüllen: einen Namen finden. Griffig und eingängig soll er sein und mit einem Wort Bezüge zum Vereinszweck oder Ort erkennbar machen.

Als einige engagierte Harreshäuser 2013 einen Verein gründeten, um die Dorfgemeinschaft zu fördern und zu stärken, die Generationen im Ort zusammenzubringen, Traditionen zu pflegen und zudem das leer stehende Feuerwehrhaus zu erhalten, mussten auch sie einen treffenden Namen finden. Und das ist ihnen gelungen. „Middedrin“ nannten sie den Verein, der seit nunmehr zehn Jahren das gesellschaftliche Leben in Harreshausen bereichert.

„Middedrin“ – das heißt, mitten im Ort, aber auch inmitten der Menschen. Seit zehn Jahren bietet der Verein nun einen Treffpunkt und schafft auf vielfältige Weise Verbindung. Einige Veranstaltungen gibt es seit Anfang an und haben sich bis heute gehalten. Andere wurden angepasst und in veränderter Form etabliert. Und von der einen oder anderen Idee musste man sich auch mal verabschieden, weil sie nicht auf das erwartete Interesse stieß.

Einmal im Monat ist „Feierowend“

Zu den Aktionen, die zum festen Bestandteil des Middedrin-Angebots geworden sind und denen manche Harreshäuser geradezu entgegenfiebern, ist der monatliche „Feierowend“. Einmal im Monat trifft man sich im Hof oder in den Räumen des ehemaligen Feuerwehrgebäudes zum Plaudern bei einem Bier oder einem Glas Wein, mal mit Spezialitäten vom Grill oder begleitet von musikalischen Einlagen. „Anfangs hatten wir zur After-Work-Party eingeladen. Aber der Name kam nicht so gut an oder sorgte für Missverständnisse. Denn einige Senioren meinten, sie könnten nicht zur After-Work-Party gehen, da sie bereits in Rente seien“, erzählt Vereinsvorsitzende Heidrun Koch-Vollbracht.

Seit die Freitagabend-Veranstaltung „Feierowend“ heißt, fühlen sich nun alle angesprochen, sodass zu den gemütlichen Treffen alle Generationen zusammenkommen. Auch anlässlich des zehnjährigen Bestehens lud „Middedrin“ am vergangenen Freitag zum Feierowend ein – mit einem Jubiläums-Cocktail und einer süßen Versuchung aus dunklen und hellen Schaumküssen, die auf einem großen Tablett eine „10“ formten. Bevor das originelle Dessert serviert wurde, gab es Grill-Spezialitäten und eine beeindruckende Salat- und Beilagenauswahl, wie immer kreiert von den Vereinsmitgliedern.

Rund 90 Mitglieder zählt der Verein aktuell. Interessant ist die neueste Entwicklung, denn vor allem jüngere und ältere Harreshäuser sind in jüngster Vergangenheit hinzugekommen. Die Jüngeren engagierten sich in der Corona-Phase, in der auch bei „Middedrin“ die Vereinsaktivitäten ruhten. „Wir haben diese Zeit genutzt, um im ehemaligen Feuerwehrhaus die beiden bisher getrennten Räume zu öffnen, einen Durchgang zu schaffen, der nun mit einer Lichtleiste indirekt beleuchtet wird, und um einen neuen Fußbodenbelag einzuziehen“, sagt Koch-Vollbracht.

An dem Projekt beteiligten sich auch junge Menschen aus Harreshausen. Auch beim Jubiläums-Feierowend waren sie als Helfer im Einsatz. Nach einer kleinen Werbekampagne im genossenschaftlichen Seniorenwohnpark sind auch von dort einige neue Mitglieder oder gelegentliche Helfer zum Verein gekommen. Für Kinder und Jugendliche sowie für Senioren hat der Verein in den vergangenen Jahren eine Reihe von Veranstaltungen, Aktionen und Projekte angeboten.

Pflege des alten Feuerwehrhauses

Das Kinder-Kino mit „Erwachsenenbetreuung“ war anfangs recht erfolgreich, wurde mittlerweile aber eingestellt. Es seien einfach zu wenige Kinder gekommen, um das Kino fortsetzen zu können, sagt die Vereinsvorsitzende. „Wir probieren vieles aus und müssen uns dann die Nachfrage ansehen. Für zwei oder drei Kinder eine Veranstaltung anzubieten, habe keinen Sinn. So viele ehrenamtliche Ressourcen haben wir nicht.“ Der Weinabend in Kooperation mit dem Weingut Kratz sei hingegen stets ausgebucht gewesen. Und auch die Erzählnachmittage, die meist im Herbst und Winter stattfinden, seien beliebte Treffen mit vielen Teilnehmern.

„Besonders interessant und oft auch lustig wird es, wenn jemand alte Bilder oder Fotoalben mitbringt und das Rätselraten beginnt, wer darauf zu sehen ist und zu welchem Anlass die Fotos gemacht wurden.“ Das ehemalige Feuerwehrhaus, das von „Middedrin“ gepflegt und instand gehalten wird, ist nicht nur Veranstaltungsort und Treffpunkt für den Verein selbst, sondern auch für andere Gruppen und Organisationen aus dem Ort. Seit der TSV Harreshausen die Mehrzweckhalle nicht mehr benutzen kann, haben sich beispielsweise einige Gymnastikgruppen bei „Middedrin“ zeitweise ein neues Domizil eingerichtet.

Yoga-Kurse, Kartenspiel-Abende und demnächst vielleicht ein Handarbeitstreff runden das Gemeinschaftserlebnis ab. Und auch kulinarisch lassen sich die Vereinsmitglieder immer etwas einfallen. Zum Shopping-Abend, der einige Male stattfand und sich vor allem an Frauen richtete, gab es den Cocktail „Kaufrausch“, und zum 10. Geburtstag kreierten die Gastgeber den „Jubi-Julius“, der nicht nur gut schmeckte, sondern auch sehr appetitlich aussah. zeta

Mit guter Laune, Ideen für die Zukunft und einem Jubiläums-Cocktail blicken (von links) Vereinsvorsitzende Heidrun Koch-Vollbracht, Sabine Veith, Harald und Sabine Weidler und Daniela Wegner auf zehn Jahre „Middedrin“. © Zeta