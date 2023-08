Die Alarmglocken schrillen

Der Eingang zum Jobcenter in Darmstadt-Kranichstein. 15- bis 25-jährige Arbeitslose sollen hier ab 2025 nicht mehr betreut werden. © Holdefehr

Scharfe Kritik kommt aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg zu den Jobcenter-Plänen der Bundesregierung. Es geht um die künftige Betreuung der 15- bis 25-Jährigen.

Darmstadt-Dieburg – 500 Millionen Euro Kürzungen im nächsten Jahr, gar 900 Millionen weniger 2025 für die Jobcenter in Deutschland – haben diese Haushaltspläne von FDP-Finanzminister Christian Lindner Bestand, könnte das diese Einrichtungen vor gravierende Probleme stellen, vielleicht sogar die Existenz manchen Jobcenters gefährden. Dabei wird ja im Gegenzug eine erhebliche finanzielle Entlastung versprochen: Die 15- bis 25-jährigen jungen Menschen mit Anspruch auf staatliche Unterhaltsleistungen sollen nämlich ab dem 1. Januar 2025 von der Bundesagentur für Arbeit (BA) betreut werden. Dass diese Verlagerung der Sache nicht gerecht wird und die Einsparung von rund 1,4 Milliarden Euro Steuergeld beim Bürgergeld Augenwischerei ist, meinen Christel Sprößler (SPD), Sozialdezernentin des Landkreises Darmstadt-Dieburg, und Roman Gebhardt, Chef der hiesigen Kreisagentur für Beschäftigung (KfB).

Geradezu dramatisch liest sich die Überschrift einer Pressemitteilung des Landkreises Darmstadt-Dieburg, die auf einer Vorlage des Hessischen Landkreistags beruht: „Steht das Jobcenter des Landkreises Darmstadt-Dieburg vor dem Aus?“ Herr Gebhardt, Frau Sprößler, ist das tatsächlich so? Müssen wir um die Existenz der KfB bangen? Und wenn ja: wieso? Schließlich wird ja im Gegenzug Entlastung versprochen.

Roman Gebhardt: Vielleicht ist das sprachlich ein wenig zugespitzt. Die Kürzung um 500 Millionen Euro wird die hiesige KfB auch nicht so sehr treffen wie andere Jobcenter. Die 900 Millionen 2025 allerdings schon. Denn sie betrifft das gesamte Förder-Instrumentarium, mit dem wir jungen Leuten den Weg in Arbeit öffnen wollen.

Christel Sprößler: Dazu muss man wissen, dass die Finanzierung der kommunalen Jobcenter auf zwei Säulen ruht. Zum einen gibt es eine Erstattung für die Betriebs- und Verwaltungskosten, zum anderen Mittel für Fördermaßnahmen. Beide Etats sind gegenseitig deckungsfähig. Und da die Erstattung der Betriebs- und Verwaltungskosten seit Jahren nicht nachjustiert worden ist, sichern die Jobcenter ihre Existenz auch mit einer in diesem Fall zulässigen Quersubventionierung.

Roman Gebhardt: Dazu kommen die grundsätzlich unterschiedlichen Ansätze der Jobcenter und der BA. Die Gebietskörperschaften – Städte, Gemeinden, Landkreise – in Deutschland hatten ja 2004 erstmals die Möglichkeit, Träger für die Aufgaben im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende zu werden. Unter der Prämisse, dass solche Körperschaften mit ihrer Regionalbindung näher am Menschen sind und sich daraus andere Fördermöglichkeiten eröffnen, haben mittlerweile knapp über 100 Kommunen für dieses Modell optiert. Sie bieten nicht nur alle Leistungen des Bürgergelds für ganze Bedarfsgemeinschaften aus einer Hand, sondern engagieren sich auch in der aufsuchenden Förderung junger Menschen – vom Schulabschluss über Trainingsprogramme zur Herstellung der Ausbildungsfähigkeit bis hin zur sozialpädagogischen Betreuung des Ausbildungsprozesses. Das sind Strukturen und Ansätze, über die die BA bislang nicht verfügt. Sie müsste also erst einmal bei uns in die Lehre gehen, und die Umstellung aufs neue Modell wird gewiss ein Jahr in Anspruch nehmen. Auch dort hält sich übrigens die Begeisterung in Grenzen. Die Jobcenter in Deutschland sind übrigens recht gut vernetzt. Von nirgendwo gibt es Zustimmung zu dieser Umstellung. Auch aus allen 16 Bundesländern kommen kritische Äußerungen. Von der Umstrukturierung sind übrigens nicht nur die kommunalen Jobcenter betroffen, sondern alle derzeit 406 Jobcenter in Deutschland.

Die Umstellung wird mit der Einsparung von allgemeinen Steuergeldern beworben. Aber irgendwie muss es ja auch eine Finanzierung der zusätzlichen Aufgaben für die BA geben. Wird da nicht einfach in eine andere Tasche der Bürger gegriffen?

Christel Sprößler: Ja, das ist eine Milchmädchenrechnung. Die Entlastung des allgemeinen Steueraufkommens um 1,4 Milliarden Euro finanzieren dann nämlich die Beitragszahler der Arbeitslosenversicherung.

Roman Gebhardt: Eigentlich müsste es deshalb einen kollektiven Aufschrei der Versicherten geben. Die ganze Sache geht zudem an der Intention des Bürgergelds vorbei, mit dem das Fördern und Fordern von „Hartz IV“ durch ein System der Wertschätzung ersetzt werden sollte. Bei der Neuordnung wird die besondere Komplexität in der Altersgruppe U25 ausgeblendet. Es ist für Jobcenter eine der herausforderndsten Aufgaben, Ausbildung, Qualifizierung und Arbeit für junge Menschen zu vermitteln, die ins berufsfähige Alter gewechselt sind, ohne eine berufliche Perspektive zu besitzen oder Berufserfahrung zu haben. In den meisten Fällen geht es dabei nicht um ein isoliertes Problem, sondern eine komplexe Problemlage. Darauf können die Jobcenter mit ihren flexiblen Hilfsnetzwerken passgenau ganzheitlich reagieren. Mit der geplanten Umstellung wird es eine solche Beratung aus einer Hand nicht mehr geben. Wir können auch nicht mehr die ganze Familie betreuen, obwohl wir die Verhältnisse von Eltern und Kindern in der Regel kennen. Die Arbeitsmarktperspektiven von Leistungsberechtigten unter 25 Jahren werden sich verschlechtern. Die Chancen von jungen Menschen auf eine berufliche Ausbildung und ein Leben ohne dauerhafte staatliche Leistungen sinken.

Christel Sprößler: Und auch wenn die hiesige KfB die Umstellung einigermaßen wegsteckt, kann es sein, dass Träger von Fördermaßnahmen ihre finanzielle Basis verlieren. Wir machen das ja nicht selbst, sondern arbeiten mit externen Anbietern zusammen.

Roman Gebhardt: Es ist ja schon bezeichnend, dass alle auf die Barrikaden gehen. Die Sinnhaftigkeit dieser Umstrukturierung ist ja auch nicht nachvollziehbar. Deshalb hoffen wir, dass es im Gesetzgebungsprozess im Deutschen Bundestag noch zu weitreichenden Veränderungen kommen wird.

Das Gespräch führte

Klaus Holdefehr

Kreis-Sozialdezernentin Christel Sprößler und KfB-Chef Roman Gebhardt kritisieren die Pläne der Bundesregierung scharf. © Richter, Sebastian