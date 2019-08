Doppelmoral Fall Darsow: Rechtsanwalt Strate übt Kritik am Landgericht

„Insbesondere führt eine Gesamtbetrachtung unter Berücksichtigung der weiteren, durch die erkennende Kammer (Landgericht Darmstadt, Anm. der Redaktion) in die Beweiswürdigung eingestellten Punkte dazu, dass die Ausführungen im Wiederaufnahmeantrag insgesamt nicht geeignet sind, die den Schuldspruch tragenden Feststellung des Gerichts zu erschüttern."

Babenhausen – So steht es am Ende der 81-seitigen Begründung des Landgerichts Kassel. Damit ist der im Mai vergangenen Jahres von Rechtsanwalt Gerhard Strate eingereichte Verfahrenswiederaufnahmeantrag für den wegen Doppelmordes verurteilten Andreas Darsow gescheitert (wir berichteten). Vorerst zumindest. Denn Strate hat bereits fristgerecht Beschwerde eingelegt, über die nun das Oberlandesgericht Frankfurt entscheiden muss. Obendrein übt er harsche Kritik an der Begründung der Kassler Richter.

In einer ersten Stellungnahme berichtet Strate, dass er zunächst ob des Seitenumfangs des Beschlusses davon ausgegangen sei, dass sich das Gericht „sehr viel Mühe gegeben haben“ müsse. Doch nach Durchsicht des Schriftstücks beschränke sich sein Respekt nur noch auf die Mitarbeiter des Schreibdienstes: „Sie hatten in der Tat einige Mühen durchzustehen.“ Wie Strate auflistet, besteht der überwiegende Teil aus überflüssigem Schreibwerk: 42 Seiten enthalten eine Abschrift des angefochtenen Urteil des Landgerichts Darmstadt; auf 27 Seiten wird der Wortlaut des Wiederaufnahmegesuchs sowie zweier Schriftsätze des Verteidigers wiedergegeben und auf drei Seiten werden die Ausführungen der Staatsanwaltschaft referiert. Weitere zwei Seiten enthalten Kommentarliteratur zum Wiederaufnahmerecht. Lediglich fünf Seiten am Ende befassen sich „entfernt mit dem Wiederaufnahmevorbringen“.

Die Argumentationslinie des Landgerichts Kassel sei „von erstaunlicher Simplizität“, schreibt Strate. Da die Strafkammer in Darmstadt seinerzeit bereits einen Schusswaffensachverständigen gehört habe, seien die nun präsentierten Schusswaffensachverständigen keine neuen Beweismittel und die von Strate beauftragten Sachverständigen würden auch nicht über bessere Forschungsmittel verfügen. Deshalb sei der Umstand, dass diese Sachverständigen zu anderen Schlussfolgerungen gelangen, unbeachtlich.

Dass – unabhängig von der gleichartigen Qualifikation des alten und der neuen Sachverständigen – schon die Videoaufnahmen von den Schießtests des neuen Sachverständigen neue Beweismittel sind, die eine neue Beweistatsache belegen, „wird vom Landgericht Kassel völlig ausgeblendet“.

Wie berichtet, stehen die Ergebnisse der Schussversuche konträr zu den Ermittlungsergebnissen am Tatort 2009. Im Fokus dabei steht ein selbst gebauter Schalldämpfer. Die Versuche hätten in gestochener Bildschärfe gezeigt, dass eine „bei jedem Schuss sich steigernde Kompression und Zerwirkung des in die PET-Flasche eingebrachten Bauschaumkörpers, verbunden mit einem sich Schuss um Schuss steigernden Austritt von Bauschaumpartikeln“ gegen die Spuren am Tatort sprechen. In der Urteilsbegründung hingegen hieß es, dass „mit der steigenden Anzahl der Schüsse grundsätzlich weniger Partikel bei den Schussabgaben entstanden sind“. Ein Widerspruch also, der die zentrale These in der Beweiswürdigung des Landgerichts Darmstadt widerlege, so Strate.

Vielmehr würdigt das Landgericht Kassel die weiteren in der Urteilsbegründung zusammengetragenen Indizien des Landgerichts Darmstadt, wie das Motiv des Verteilten, das Auffinden von spezifischen Schmauchspuren an seiner Kleidung und die Internetrecherche zu Schalldämpfern mit Bauschaum.

Mit mindestens einem halben bis dreiviertel Jahr rechnet Ehefrau Anja Darsow nun, bis das Oberlandesgericht Frankfurt über die von Rechtsanwalt Gerhard Strate eingereichte Beschwerde entscheidet.

