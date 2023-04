Bautrupps in Babenhausen unterwegs

Teilen

Für schnelles Internet braucht’s Glasfaserkabel. Die kommen derzeit allerorten in die Erde.

Babenhausen – Bereits Ende 2022 wurden Leerrohre entlang der Landesstraße 3116 zwischen Rodgau und Babenhausen verlegt. Nun werden die Arbeiten im Stadtgebiet fortgeführt, wie die Babenhäuser Verwaltung mitteilt. Es handelt sich um den überregionalen Glasfaserausbau, nicht um die Erschließung einzelner Grundstücke. Wie lange die Arbeiten dauern, sei noch unklar.

Voraussichtlich an diesem Montag, 24. April, beginnt die Tiefbaufirma Telxa GmbH aus Berlin im Auftrag der Gasline-Telekommunikationsnetzgesellschaft deutscher Gasversorgungsunternehmen der Stadtverwaltung zufolge mit den Arbeiten nahe des Kreisels VDO-Straße/Bouxwiller Straße. Drei Baukolonnen würden die unterirdischen Rohrsysteme verlegen, in die später die Glasfaserkabel kommen: Ein Trupp hebt mit einem Minibagger die Baugruben aus, der zweite bedient das mit einem Kettenlaufwerk versehene sogenannte Spühlbohrgerät und verlegt unterirdisch die Leitungen. Die dritte Kolonne sorgt dafür, dass die Löcher wieder ordnungsgemäß geschlossen werden.

Es würden mehrere kleine Baugruben als Start- und Zielbereiche ausgehoben: im Grünstreifen entlang der Bouxwiller Straße und vom Hainweg bis zum Spessartplatz, sowie einem Teil des Rodlachenweges über die Elsässer Straße bis Anfang der Straßburger Straße und auf der Kreuzungsinsel auf dem Bismarckplatz.

In weiteren Abschnitten werden die Arbeiten über Sickenhofen und Hergershausen bis zur Gemarkung von Münster/Altheim fortgeführt.

„Diese Rohrsysteme dienen der ,Daten-Hauptversorgung’ als überörtliches Glasfasernetz zur späteren Versorgung der gegebenenfalls von Ihnen gewünschten, beziehungsweise auch beauftragten Hausanschlüsse, beziehungsweise deren ,Internetdatenversorgung’“, schreibt die Babenhäuser Stadtverwaltung. Die Leitungen könnten in größerer Tiefe, überwiegend mehrere Meter tief, verlegt werden und unterquerten beispielsweise auch tief liegende Kanäle.

Die nächste Woche beginnende Maßnahme für den überregionalen Ausbau sei nicht zu verwechseln mit dem in den nächsten Wochen beginnenden Glasfaserausbau durch die GVG-Glasfaser Gmbh, der in Babenhausen und den Stadtteilen flächendeckend Grundstücke und Gebäude erschließen wird. re

Glasfaser-Internet schneller und stabiler

Der Ausbau von schnellem und stabilem Glasfaser-Internet kommt in Deutschland voran. Schon bei mehr als jedem vierten Haushalt (26 Prozent) lag 2022 Glasfaser in der Straße, wie aus einer Marktanalyse des Bundesverbandes Breitbandkommunikation (Breko) hervorgeht. Die Bundesregierung hat sich das Ziel gesetzt, in Deutschland bis Ende 2025 eine Glasfaser-Abdeckung von 50 Prozent zu erreichen. Nach Schätzung der Studienautoren, die sich bei ihrer Analyse auf Angaben von mehr als 200 Netzbetreibern stützten, ist das zwar möglich, aber nicht sicher. Den Glasfaser-Anteil an den Haushalten, Firmen und Behörden schätzten sie Ende 2025 auf 40 bis 53,5 Prozent.



Glasfaser-Internet ist deutlich schneller als Verbindungen über Telefonleitungen (VDSL). Gigabit-Speed schaffen zwar auch Fernsehkabel, Glasfaser gilt aber als stabiler. Surfen abends viele Nachbarn im Netz und streamen Filme, sinkt die Datenübertragungsrate nicht so stark wie bei TV-Kabeln. In der Regel sind Glasfaser-Anschlüsse aber relativ teuer.



Die Studie zeigt auch, dass es noch Luft nach oben gibt. Nur knapp die Hälfte der Haushalte, bei denen Glasfaser bis zum Haus liegt, habe entsprechende Verträge. dpa