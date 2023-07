Drei Tage Reitsport in Babenhausen

Für Reiter und Zuschauer ein Jahreshöhepunkt: Die Turniertage beim Reit- und Fahrverein Babenhausen. © Zah

Auf die Rösser, fertig los: Am zweiten Juli-Wochenende werden die 44. Babenhäuser Turniertage des Reit- und Fahrvereins Babenhausen an der Schwedenschanze ausgetragen.

Babenhausen- In 22 Spring- und Dressurprüfungen können sich die Teilnehmer des populären Freilandturniers im Grünen miteinander messen. Die Turniertage haben nicht nur für Sportler Gewicht, die dreitägige Veranstaltung ist auch ein beliebtes gesellschaftliches Ereignis. Der Reit- und Fahrverein Babenhausen lädt von Samstag, 8., bis Montag, 10. Juli, auch Zuschauer ein, kräftig mitzufiebern – und zu feiern. Etwa am Turniermontag, wenn ab 17 Uhr die schwerste Prüfung, das S*-Springen mit Siegerrunde ausgetragen wird. 33 Starter wollen für die anspruchsvolle Prüfung satteln, die traditionell von großem Publikum verfolgt wird. „Wir werden uns hüten, an unserem Turniermontag etwas zu verändern“, erklärt Vereinschef Ingo Dries, der das Turnier gemeinsam mit Ralf Geißler leitet. Kulinarisch wird dann noch mal schwer aufgefahren, das Spanferkel ist Kult, ebenso wie das Gastspiel des Blasorchesters.

„Malle für alle“ ist das Motto des Samstagabends, wenn die Pferde längst im Stall stehen. Ab 21 Uhr wird auf dem Gelände von partyerfahrenen Partnern, den Babenhäuser Handballern, die diesjährige Reiterparty ausgerichtet. Der Eintritt ist frei.

„Wir sind der Verein der kleinen Veränderungen“, erklärt Ingo Dries. Das meint das „Nachjustieren“ im Nachgang, denn nach dem Turnier ist vor dem Turnier. Für 2023 bedeutet es: Das Spring- und Dressurturnier wurde von vier auf drei Tage verkürzt und von 28 auf 22 Prüfungen verschlankt. Das bedeutet aber nicht weniger Turniersport auf der Anlage. Im Gegenteil: „Unsere Idee ist, die ,kleinen Prüfungen’ aus dem großen Turnier herauszunehmen“, erklärt Anja Geißler, Chefin der Meldestelle, „dafür gab es für den Nachwuchs bereits eine Veranstaltung am 1. Mai.“ Das schont auch personelle Ressourcen, schließlich, so Dries, müssen allein während der anstehenden Veranstaltungstage 360 einzelne Arbeitseinsätze à vier Stunden mit ehrenamtlichen Helfern besetzt sein. Und für das Event am Wochenende des 19. und 20. August braucht es ebenfalls Aktive, denn hier wird Turnier Nummer drei mit Festbetrieb ausgerichtet. Über zwei Tage werden die Fahrsportler im Kutschbock mit ihren Rössern durchs Dressurviereck und im Hindernisparcours um vordere Plätze kämpfen. „Für mich war 2022 das Highlight der letzten Jahrzehnte die Geländeprüfung“: Ingo Dries fiebert der persönlichen Lieblingsprüfung im Kutschfahren schon entgegen.

Von Samstag, 8., bis Montag, 10. Juli, an der Schwedenschanze in Babenhausen Am Samstag, 8. Juli, beginnen die Turniertage An der Schwedenschanze mit dem A-Springen um 8 Uhr, im Dressurviereck geht es um 11.30 Uhr mit einer E-Dressur los. Sportlicher Höhepunkt in der Dressur ist die Prüfung Klasse M am Sonntag, 9. Juli, um 10.30 Uhr. Zuvor wird ab 9.30 Uhr die L**-Dressur mit Kandare ausgetragen.

Im Springparcours überwiegen mittlere bis schwere Prüfungen. Eine E-Stilspringprüfung, Sonntag ab 14.15 Uhr, meint so die niedrigste Messlatte, beim Punktespringen Klasse M** am zweiten Turniertag um 16.15 Uhr geht es ordentlich hoch hinaus, und die nochmals ambitioniertere Springprüfung Klasse S beginnt um 17.45 Uhr.

Am Montag. 10. Juli, geht es anspruchsvoll ins Finale: Vier Springprüfungen stehen an, die es bereits mit zwei M-Wettbewerben um 13.30 und um 14.30 Uhr in sich haben. Um 17 Uhr beginnt das S-Springen mit Stechen. (zah)

Mit knapp 1 000 Nennungen für die Wettkämpfe am kommenden Wochenende liegt man zwar unter dem Starterfeld der Vorjahre, wo im Schnitt 1 300 Nennungen eingingen. Das dürfte Folge des verschlankten Angebots sein. „Die Springen sind gut besucht“, vermeldet Anja Geißler, in den Dressuren hätten es ein paar Starts mehr sein dürfen.

Sollte es, wie in den Wettervorhersagen angekündigt, ein Comeback des heißen Sommers geben, gibt es für die Sportler Marscherleichterung, das heißt, aufs schicke Jacket darf in den Prüfungen verzichtet werden. Wasser ohne Grenzen wird außerdem für die Pferde zur Verfügung gestellt. Nicht nur an der Zapfstelle dürfen sich die Reiter freizügigig bedienen. Für die Pferde steht den Turnierteilnehmern eine „Dusche“ am Abspritzplatz zur Verfügung.“ (zah)