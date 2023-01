Mitgliederzuwachs beim Roten Kreuz in Babenhausen

Der neu gewählte DRK-Vorstand (von links) Lucia Truber, die stellvertretende Vorsitzende Alexandra Bork, Wolfgang Schulz, Elisabeth Knöpp, der Vorsitzende Helmut Fendt, Dana Grigo und Andrew Bork. © Grimm

Damit konnte man wirklich nicht rechnen: Während andere Vereine während der Corona-Zeit Mitglieder verloren oder finanziell in schwieriges Fahrwasser gerieten, hat sich die Pandemie für die Babenhäuser Ortsgruppe des Roten Kreuz im Nachhinein als Phase der Erneuerung und Stärkung gezeigt.

Babenhausen - Bei der ersten Jahreshauptversammlung seit drei Jahren blickte der Vorsitzende Helmut Fendt gleich auf vier Jahre – 2019, 2020, 2021 und 2022 – zurück. Er berichtete erfreut vom Mitgliederzuwachs in dieser allgemein schwierigen Zeit auf nunmehr 200 und dem Aufbau einer neuen Bereitschaft, die aus neun Aktiven besteht und von Anke Berning geleitet wird. Außerdem wurde das Vereinsheim an der Seligenstädter Straße während der Pandemie, auch mit Unterstützung der neuen Mitglieder, gründlich renoviert.

Ein überraschender Erfolg waren die vier jährlichen Blutspendetermine, die unter Corona-Bedingungen durchgeführt wurden. Es kamen rund 30 Prozent mehr Blutspenden zusammen, wie Fendt berichtete. „Wir hatten vor der Pandemie durchschnittlich um die 95 Spender pro Termin, jetzt waren es regelmäßig um die 130.“ Die für den Infektionsschutz veränderten Abläufe, darunter die Online-Terminvergabe an die Bürger, brachten offensichtlich auch Verbesserungen für die Beteiligten. So verhinderte die gleichmäßigere Verteilung der Spender über die Termine Stoßzeiten mit Warteschlangen und Stress bei den Rot-Kreuzlern. Lob für das neue Prozedere war auch in den anderen Ortsvereinen zu hören. „Ich könnte mir sogar vorstellen, dass man die Online-Terminreservierung in Zukunft beibehält“, sagte Fendt.

Aber es sind auch Aktivitäten wegen der Pandemie eingestellt worden, beispielsweise das kostenlose 14-tägige Blutdruckmessen im Vereinsheim. Geschichte ist inzwischen auch die Rettungshundestaffel des Ortsvereins, die jetzt beim DRK-Odenwaldkreis angesiedelt ist.

Helmut Fendt bleibt DRK-Vorsitzender Ein neuer Babenhäuser DRK-Vorstand für die rund 200 Mitglieder wurde gewählt und alle Positionen in offener Wahl einstimmig besetzt. Helmut Fendt, seit 33 Jahren Vorsitzender, wurde im Amt bestätigt. Die neue stellvertretende Vorsitzende ist Alexandra Bork.

Aus Altersgründen gibt Elisabeth Knöpp ihr Amt als Kassenführerin auf. Dieses Amt übernimmt Andrew Bork. Zur Schriftführerin wurde Dana Grigo gewählt. Elisabeth Knöpp, Wolfgang Schulz und Lucia Truber sind die Beisitzer. Anke Berning wurde als Bereitschaftsleiterin bestätigt. Kontakt zum DRK-Ortsvereins-Vorsitzenden Helmut Fendt: Telefon 06073 5460 oder Telefon 0170 5767816. (pg)

Eine wichtige Rolle übernahmen die DRKler im Frühjahr 2021, als sie gemeinsam mit dem Hergershäuser Ortsverein eine Corona-Teststation im Vereinsheim einrichteten. Von März bis Ende Juni 2022 unterstützten sie den Kreisverband bei der Testung Geflüchteter.

Diese Testungen und der erfolgreiche Weihnachtsmarkt im vergangenen Jahr kompensierten in der Vereinskasse den Ausfall der Einnahmen durch die abgesagten, vom DRK-Ortverein sonst veranstalteten Weihnachtsmärkte 2020 und 2021. Notwendige Anschaffungen, beispielsweise Ausrüstung und Einsatzkleidung für die neue Aktivengruppe, verkraftete der Verein ohne Probleme, wie der Bericht von Kassenwartin Elisabeth Knöpp zeigte.

Die Mitglieder der neuen Bereitschaft haben bereits verschiedene Seminare abgelegt und werden auch weiterhin Zeit in ihre Ausbildung investieren, wie Bereitschaftsleiterin Anke Berning berichtete. Zu den ehrenamtlichen Aktivitäten gehörte auch die Beteiligung an der Evakuierung des Harreshäuser Seniorenzentrums wegen des Bombenfundes. Im März 2022 wurde eine Sammlung von Kleidung und medizinischen Gütern für die Ukraine durchgeführt. Auch beim Muna-Brand engagierten sich die Aktiven, ebenso beim jüngsten Weihnachtsmarkt.

Der Ortsverein blickt wieder entspannter in seine Zukunft und hofft auf weitere Verjüngung. Deshalb sollen Aktivitäten im Internet und die öffentliche Präsenz, beispielsweise beim Fastnachtszug oder dem Ostermarkt, verstärkt werden. (Petra Grimm)