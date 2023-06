Eigenes Gemüse in Babenhausen ernten

Freuen sich auf die Ernte in Babenhausen : (von links) Hartmut Rottstedt, Kirsten Kummetat-Rottstedt, Susanne Roth, Christiane Morgenthal sowie Marius und Victoria Dietz. © zwk

Der Hof Kurogehnen von Kirsten Kummetat-Rottstedt und Hartmut Rottstedt in Babenhausen bietet erstmals Saisonghärten an.

Babenhausen – Gemüse aus dem eigenen Garten – für viele Menschen ist das nicht möglich. Vor allem, weil sie keine Anbaufläche haben. Der Hof Kurogehnen von Kirsten Kummetat-Rottstedt und Hartmut Rottstedt hat deshalb in diesem Jahr erstmals auf seinen Ackerflächen sogenannte Saisongärten eingerichtet, um Bürgern den Anbau und die Ernte von Gemüse zu ermöglichen. Die Nachfrage ist da. Alle Parzellen sind vergeben.

Am westlichen Rand der Stadt stehen auf etwa 500 Quadratmetern die Parzellen zur Verfügung. Kirsten Kummetat-Rottstedt und Hartmut Rottstedt betreiben insgesamt an drei Standorten Biolandwirtschaft nach den Richtlinien des Gäa-Anbauverbandes. Während in Thüringen und Sachsen-Anhalt Verträge mit örtlichen Landwirten bestehen, befindet sich der familiäre Dreh- und Angelpunkt in Babenhausen. Hier bewirtschaften sie überwiegend Grünland sowie einige Ackerschläge.

Auf dem Hof in der Ziegelhüttenstraße leben noch eine kleine Hühnerschar, zwei Ponys, Hund Lucy, und in Bienenstöcken produzieren die Insekten Honig. Kirsten Kummetat-Rottstedt sorgt sich in erster Linie um das Arbeitsfeld Garten, während ihr Mann sich um die Landwirtschaft kümmert.

In den ersten Monaten des Jahres kamen fünf Anfragen für die Saisongärten. die seit Mitte Mai beackert werden. Sie wurden von den Rottstedts vorbereitet. Die Pächter haben nun unter Anleitung die Flächen mit Gemüse-, Salatpflanzen und Kräutern bepflanzt und werden in den nächsten Wochen dabei weitere Erfahrungen sammeln und freuen sich schon auf die Ernte.

Für eine Saison zahlt man 170 Euro, wobei die Gartengeräte, die Gießkannen und weitere Utensilien gestellt werden. Auch für die Bewässerung ist gesorgt. Die Pächter erhalten auch Informationen zur Anlage unterschiedlicher Pflanzen, um das Wissen über Fruchtfolgen (Welche Pflanze folgt auf dem gleichen Beet dem Vorgänger?) und das Wissen über die Verträglichkeit benachbarter Pflanzen zu erwerben. Es gibt Gewächse, die sich nicht miteinander vertragen und deshalb nicht in unmittelbarer Nachbarschaft gepflanzt werden sollten. Dazu gehören beispielsweise Petersilie und Minze. Gemeinsam gedeihen dagegen sehr gut Karotten und Zwiebeln und Liebstöckel, Sauerampfer und Estragon.

Auch lernen die Gärtner zu unterscheiden, was Nützlinge und Schädlinge sind und wie man damit umgeht. Beteiligt dieses Jahr sind die Familie Dietz aus Richen, Christiane Morgenthal aus Babenhausen, und aus Münster kommt Susanne Roth. Weiterhin ackern auch zwei Frauen aus Kleestadt und eine syrische Familie auf dem Gelände. Bei den sogenannten Ackersprechstunden treffen sich die Hobbygärtner, tauschen Informationen aus und profitieren gegenseitig von den gesammelten Erfahrungen.. (zwk)