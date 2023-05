Ein Apfelbaum für den neuen Pfarrer in Babenhausen

Teilen

Stimmungsvollen Gesang steuerte der Kirchenchor unter der Leitung von Ludwig Seel bei der Einführung bei. © Grimm

In einem festlichen Gottesdienst am Pfingstsonntag wurde Ulrich Möbus als neuer Gemeindepfarrer für Babenhausen und Harreshausen in sein Amt eingeführt. Nach 20 Jahren als Geistlicher in den Kirchengemeinden Altheim und Harpertshausen hat der 56-Jährige am 1. Mai die Stelle übernommen, die seit dem Abschied von Pfarrer Frank Fuchs im Juli 2022 vakant war.

Babenhausen – Nach Ostern ist er mit seiner Ehefrau Gabriele und zwei seiner fünf Kinder – die anderen sind schon aus dem Haus – ins Pfarrhaus in der Fahrstraße eingezogen.

Möbus sei ein kreativer, schwungvoller Pfarrer, der viel ausprobiere, die Zusammenarbeit zwischen Kirchengemeinden fördere, ein „Brückenbauer“, sagte Dekan Joachim Meyer, der den Gottesdienst mit Pfarrerin Andrea Rudersdorf, einigen Kirchenvorstandsmitgliedern, dem Kirchenchor unter der Leitung von Ludwig Seel und dem Team der evangelischen Kindertagesstätte gestaltete.

Dekan Meyer dankte Möbus, dass er sich in Babenhausen beworben habe und betonte, das dieser seine bisherige Pfarrstelle und Harpertshausen und Altheim nicht verlassen habe, weil er sich dort nicht wohlgefühlt habe. Auch mit den Kirchengemeinden in Münster und Eppertshausen hätten gute Nachbarschaftskontakte bestanden. „Es sind berufsbiografische Gründe, die ihn dazu bewogen haben, noch einmal zu wechseln“, sagte der Dekan, der auf berufliche Stationen, Verdienste und Talente des Pfarrers einging.

Der Geistliche stammt aus einem Dorf bei Nidda und hatte in Dudenhofen ab 1997 seine erste Pfarrstelle. Eine halbe Stelle, mit der anderen halben Stelle war er Schwimmmeister am Badesee in Nieder-Roden und als Religionslehrer an der Georg-Büchner-Schule. 2003 begann seine Zeit als Gemeindepfarrer in Harpertshausen und Altheim, in der Möbus auch gerne neue Wege ging, beispielsweise bei Gottesdiensten, die er während der Pandemie auch über die Homepage gestreamt hat.

Um den Menschen einen Gesprächsort anzubieten, hatte er die Ansprech-Bar in der Altheimer Kirche ins Leben gerufen. Einmal in der Woche konnten Menschen zu einer bestimmten Zeit kommen mit dem, was ihnen auf der Seele lag – und wenn keiner kam, hat er am digitalen Führer für die Harpertshäuser Kirche gearbeitet.

Dass man gemeinsam mehr erreichen kann, davon sei Möbus überzeugt, so der Dekan, der eine Skulptur der Raibacher Glaskünstlerin Heike Jäger überreichte, einen Engel mit einem Flügel. „Wir können nur fliegen, wenn wir uns umarmen, erst dann bekommen wir den zweiten Flügel“, erläuterte er die Symbolik. Der Zusammenarbeit von Pfarrer Möbus und Pfarrerin Rudersdorf, die in den zwei Babenhäuser Pfarrbezirken Seite an Seite tätig werden, wünschte er, „dass sie ihre Verschiedenartigkeit als Stärke sehen“.

„Wir freuen uns auf neue Impulse“, sagte Pfarrerin Rudersdorf, die mit dem Dekan und den Babenhäuser Kirchenvorstandsmitgliedern Ralf Backhaus, Petra Radtke, Christa Schmidt und Birgit Richter vom Harreshäuser Kirchenvorstand den neuen Gemeindepfarrer segnete.

Die Mitarbeiterinnen der evangelischen Kindertagesstätte begrüßten ihn mit einer Mutmach-Geschichte, der Chor mit stimmungsvollem Gesang und von der Gemeinde erhielt er einen Apfelbaum, der Neuanfang, Liebe und Leben symbolisiere.

An dem Bäumchen waren in Anspielung auf Möbus´ Hobby – er ist begeisterter Radfahrer – Präsente wie eine Fahrradklingel, ein Energieriegel und Mückenspray befestigt. Gute Wünsche gingen an seine Familie. Den Empfang nutzten viele Besucher für ein persönliches Wort. (Von Petra Grimm)

Fröhliche Gesichter bei der offiziellen Einführung (von links) Pfarrer Möbus, Pfarrerin Rudersdorf, Dekan Meyer. © Grimm