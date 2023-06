Babenhausen hat einen neuen Elektroflitzer zum Teilen

E-Carsharing der Entega

+ © Körtge Der Renault Zoe ist ab sofort für die Babenhäuser verfügbar: Tim Tolksdorf (links) und Rene Sturm (rechts) von der Entega bei der Übergabe auf dem Parkplatz der katholischen Kirche an Katharina Freckmann aus dem Bau-Fachbereich und Bürgermeister Dominik Stadler. © Körtge

Ab sofort steht auf dem Parkplatz an der katholischen Kirche in Babenhausen, An der Stadtmauer 15, ein Renault Zoe der Entega für das E-Carsharing zur Verfügung.

Babenhausen – Mehr Gelb statt Grün – in Babenhausen wird ab sofort wieder E-Carsharing angeboten. Während sich der Autotyp, ein Renault Zoe, nicht geändert hat, ist es aber der Anbieter und damit auch die Farbgebung. Denn der auffällig grüne Elektro-Flitzer der Energieversorgung Rodau (EVR) aus Rodgau, der im Oktober 2018 das E-Carsharing-Zeitalter in Babenhausen einläutete, ist schon seit Längerem aus dem Stadtbild verschwunden, der Vertrag mit der EVR seit über einem Jahr gekündigt Die Nachfrage sei nicht besonders hoch gewesen, berichtet Bürgermeister Dominik Stadler (unabhängig).

Doch kaum sei das E-Carsharing eingestellt gewesen, habe es wieder Nachfragen gegeben. Da sei „ein herausragendes Angebot“, so Stadler, der Entega gerade recht gekommen. Und zu Wochenbeginn konnte auf dem Parkplatz an der katholischen Kirche, An der Stadtmauer 15, ein Zoe in den Farben des Darmstädter Energieversorgers übergeben werden und steht damit ab sofort den Babenhäusern zur gemeinschaftlichen Nutzung zur Verfügung.

Zwischen 250 und 350 Kilometer sei die Reichweite des vollgeladenen Elektroautos, erzählt Tim Tolksdorf vom Entega-Regionalmanagement, nachdem er mit seinem Smartphone den Zoe aufgeschlossen hat (siehe auch „So funktioniert das E-Carsharing“). Auf jeden Fall mehr als ausreichend für Fahrten zu Zielen im Rhein-Main-Gebiet. Es habe aber auch schon Kunden gebeben, die – natürlich mit Aufladestopp – zum Bodensee gereist sind, so Tolksdorf.

So funktioniert das E-Carsharing in Babenhausen Um das E-Carsharingangebot der Entega nutzen zu können, muss man sich zunächst auf entega-elektromobil.de registrieren und die Entega-Elektromobil-App auf sein Smartphone laden. Über die App wird auch der Führerschein auf Gültigkeit überprüft. Reserviert wird der Renault Zoe ebenfalls über die Smartphone-App, mit der auch das Auto geöffnet wird. Bei den drei möglichen Tarifen gibt es preisliche Unterschiede zwischen Entega-Kunden und Nicht-Entega-Kunden: Pro Stunde zahlen E-Carsharer mit Entega-Vertrag 3 Euro (5,50 Euro ohne Vertrag), pro Tag 30 Euro (55 Euro) und für ein Wochenende 50 Euro (70 Euro). Hinzu kommen jeweils 20 Cent für jeden gefahrenen Kilometer.

Die Entega bietet E-Carsharing auch in Breuberg, Dieburg, Erzhausen, Fischbachtal, Gernsheim, Gorxheimertal, Griesheim, Groß-Umstadt, Groß-Zimmern, Messel, Michelstadt, Münster, Ober-Ramstadt, Reinheim, Rödermark und Weiterstadt an. Seit dem Projektstart im Jahr 2019 wurden über 370 000 Kilometer mit den Entega-Fahrzeugen zurückgelegt. (nkö)

Bei Rene Sturm, dem Leiter des Regionalmanagements der Entega, jedenfalls ist die Hoffnung groß, dass das E-Carsharing nun besser genutzt werde. Gerade in den größeren Landkreis-Kommunen werde es gut angenommen. Keinen Hehl macht er aber daraus, dass es für einen wirtschaftlichen Betrieb täglich fünf bis acht Ausleihen bräuchte. Dies sei derzeit aber erst einmal nicht realistisch. Umso mehr bedankte sich Bürgermeister Stadler für das nun möglich gemachte Angebot. „Ohne die Unterstützung durch die Entega und die E-Netz wäre das alles nicht möglich“, sagte er und meinte damit auch das mittlerweile auf sieben Standorte angewachsene E-Ladesäulen-Netz der Entega im Stadtgebiet.

Perspektivisch soll der Zoe seinen Standort von der katholischen Kirche auf den Stadthallen-Parkplatz wechseln, sobald dort eine weitere Ladesäule installiert worden ist. Denn einer der beiden Ladepunkte der bereits seit November 2017 in Betrieb befindlichen Station wird vom Dadi-Liner genutzt. Neben der prominenten Platzierung auch ein Grund, warum die Station mit 443 Ladevorgängen von Januar bis März 2023 die am meisten frequentierte war. Aber auch die Schnellladesäule auf dem Grünewaldparkplatz wird rege genutzt: Im gleichen Zeitraum waren es 309 sogenannte Transaktionen. Zum Vergleich: In Harreshausen waren es nur 29, in Sickenhofen 43 und in Hergershausen 73 Aufladungen in den drei ersten Monaten des Jahres. In Babenhausen und den Stadtteilen stehen mittlerweile sieben Ladesäulen mit jeweils zwei Ladepunkten zur Verfügung:



Sieben Ladesäulen in Babenhausen

Babenhausen: Parkplatz an der katholischen Kirche, An der Stadtmauer 15 (ein Ladepunkt durch das E-Carsharing belegt); Stadthallen-Parkplatz, Platanenallee 31 (ein Ladepunkt durch den Dadi-Liner belegt); Parkplatz im Wohngebiet Ost, Am Obereichen 2; seit Oktober 2022 ist am Grünewald-Parkplatz, An der Stadtmauer 5, eine Schnellladesäule in Betrieb.

Sickenhofen: Parkplatz an der Friedel-Wiesinger-Halle, Hergershäuser Straße 12.

Hergershausen: Parkplatz am Bürgerhaus, Bürgerhausstr.

Harreshausen: Parkplatz am Spielplatz, Schulstraße 52. (Norman Körtge)