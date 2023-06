Drei evangelische Nachbarschaftsräume in Babenhausen

Dekanat Vorderer Odenwald

Ein Prosit auf die neuen Nachbarschaftsräume: Nach der Abstimmung auf der Dekanatssynode in Reichelsheim gab es Cocktails, gemixt aus fünf Säften, weil fünf Nachbarschaftsräume entstehen.

Der Strukturreformprozess der Evangelische Kirche von Hessen und Nassau mit dem Namen „EKHN 2030“ hat Auswirkungen auf Babenhausen.

Babenhausen - Mit großer Mehrheit hat die Synode des Evangelischen Dekanats Vorderer Odenwald auf ihrer Sitzung in Reichelsheim die neuen Nachbarschaftsräume beschlossen. Sie sind der erste Schritt im Strukturreformprozess der Evangelische Kirche von Hessen und Nassau mit dem Namen „EKHN 2030“. Für Babenhausen bedeutet dies, dass die fünf evangelischen Gemeinden im Stadtgebiet zukünftig in drei unterschiedlichen Nachbarschaftsräumen eine neue Heimat finden werden (siehe „Das sind die fünf Nachbarschaftsräume im Evangelischen Dekanat Vorderer Odenwald“). Vorangegangen war eine kontroverse Debatte, in der sich auch der Babenhäuser Pfarrer Ulrich Möbus zu Wort meldete. Er bedauerte, dass sich Langstadt zukünftig mehr in Richtung Groß-Umstadt orientiere werden müsse. „Langstadt wird uns fehlen“, sagte er auf der Synode, blickt zugleich aber auch zuversichtlich nach vorne: „Gemeinsam können wir mehr erreichen.“ Ein Beispiel für gelingende Zusammenarbeit bietet das Tauffest, das die neue Gemeinschaft der Kirchengemeinden und Pfarrer am Sonntag, 2. Juli, im Babenhäuser Freibad auf die Beine stellt. „Ich kann mir weitere Highlights wie eine gemeinsame Nacht der Kirchen, aber auch regelmäßige Zusammenarbeit im Konfirmanden-Unterricht, in Gottesdienst-Reihen oder in einem gemeinsamen Gemeindebüro gut vorstellen“, so Möbus.

Die Kirchengemeinde des kleinsten Babenhäuser Ortsteils Harpertshausen ist seit Jahrzehnten aufs Engste mit Altheim verbunden und wird sich auch zukünftig in diese Richtung orientieren.

Das sind die fünf Nachbarschaftsräume im Evangelischen Dekanat Vorderer Odenwald Zum Nachbarschaftsraum 1 gehören die Kirchengemeinden Babenhausen, Harreshausen, die Gesamtkirchengemeinde Hergershausen-Sickenhofen sowie Schaafheim und Schlierbach. Der Nachbarschaftsraum 2 umfasst die Kirchengemeinden Harpertshausen, Altheim, Münster, Eppertshausen, Dieburg, Groß-Zimmern und Messel. Zum Nachbarschaftsraum 3 gehören die Kirchengemeinden Langstadt, Groß-Umstadt, Habitzheim, Hering-Hassenroth, Kleestadt, Klein-Umstadt mit Dorndiel, Lengfeld, Raibach, Richen, Semd und die Gesamtkirchengemeinden Heubach-Wiebelsbach und Klingen. Die Kirchengemeinden Georgenhausen-Zeilhard, Groß-Bieberau, Neunkirchen, Niedernhausen, Reinheim, Spachbrücken und Ueberau bilden den Nachbarschaftsraum 4. Der Nachbarschaftsraum 5 umfasst die Kirchengemeinden im Gersprenztal, also Beerfurth, Brensbach, Fränkisch-Crumbach, Reichelsheim, Wersau und Winterkasten/Laudenau. (nkö)

Diese Umstrukturierung der Kirche ist Teil des Reformprogramms. Es sieht vor, dass künftig die Pfarrerinnen und Pfarrer des Nachbarschaftsbereiches gemeinsam die Gemeinden in Seelsorge, Bildung und Verkündigung des Evangeliums betreuen. „Wie können wir mit immer knapper werdenden Mitteln unseren Auftrag erfüllen?“, fasste Präses Ulrike Laux den Kern von „EKHN 2030“ zusammen.

Wie geht es nun weiter? „Das Entscheidende ist, dass wir untereinander Vertrauen entwickeln in dem neu gebildeten Raum und zuversichtlich miteinander kirchliches Leben gestalten“, sagte Dekan Meyer. Der erste Schritt sei, einen Namen zu suchen, „denn 1, 2, 3, 4, 5 ist wenig sexy“. Bei der Dekanatsfusion vor 15 Jahren habe es einen Namenswettbewerb gegeben. Das habe sehr viel Spaß gemacht, erinnerte sich Meyer.

Für die Neuorganisation hat die EKHN einen Zeitplan vorgegeben: Bis Ende des Jahres müssen alle Nachbarschaftsräume gebildet sein. Bis 30. Juni 2026 muss dann die rechtliche Organisation der Nachbarschaftsräume stehen. Deadline für die Bündelung der Verwaltungen ist der 31. Dezember 2026. (nkö)