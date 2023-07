Mit der Roggenernte ist Horst Grimm aus Babenhausen zufrieden

Sorge um den Mais

+ © zww Die Getreideernte läuft: Wie hier bei Altheim ziehen Mähdrescher ihre Bahnen und Staubfahnen hinter sich her. Den Störchen scheint das nichts auszumachen. © zww

Landwirt Horst Grimm aus dem Babenhäuser Stadtteil Hergershausen wagt eine erste Erntebilanz.

Babenhausen-Hergershausen - In Südhessen ist die Getreideernte angelaufen. Mähdrescher rollen über die Felder mit Staubfahnen im Schlepptau, wie man es nahe der B 26 vor wenigen Tagen bei Altheim beobachten konnte. Wo das Getreide noch vor einigen Wochen sattgrün auf den Feldern stand, hatte es sich in den trockenen und heißen Tagen des Juni und Juli recht rasch dem Reifestadium genähert.Teils sogar etwas zu rasch, weil es an Niederschlag fehlte.

„Der Ertrag fällt deshalb auf meinen Roggenfeldern nicht so reichlich aus, wie das im Frühjahr zu erwarten war“, erklärt Getreideanbauer Horst Grimm im benachbarten Hergershausen, der Äcker mit einer Gesamtfläche von 85 Hektar bewirtschaftet. Also in der hiesigen Region in ziemlich großem Stil. Davon 20 Hektar allein mit Roggen, der sich auf den sandigen Flächen, wie sie nördlich der B 26 auf der Linie zwischen Dieburg, Münster und Babenhausen vorherrschen, relativ wohl fühlt. Während Weizen etwas fetteren Boden verlangt, der hier nicht zu finden ist. Insgesamt zeigt sich Landwirt Grimm, der jahrzehntelang als Ortslandwirt für Hergershausen und Sickenhofen fungierte, mit der voraussichtlichern Roggenernte aber zufrieden.

Dies gilt ebenso für die Wintergerste, die bereits abgeerntet ist. „Der Ertrag war normal, nur etwas unterdurchschnittlich,“, so Grimm, der seinen Betrieb schon seit Jahrzehnten ohne Viehhaltung betreibt und damit deutlich weniger personalintensiv. Und der sich nach seinem 70. Geburtstag erneut „entlastet“ und auch die jahrzehntelange Aktivität in der Babenhäuser Kommunalpolitik als Stadtverordneter und ebenso als Hergershäuser Ortsvorsteher beendet hat (wir berichteten).

+ Horst Grimm ist Landwirt in Hergershausen. © zww

Seinen Betrieb als Landwirt führt er aber weiterhin. Auch mit den leuchtendgelben Rapsfeldern und dem Mais. Letzterer, der auf einer Flächen von rund 25 Hektar heranwächst, macht ihm allerdings derzeit etwas Sorge. „Da rollten sich in den vergangenen Wochen die Blätter ein, weil es zu wenig regnete“, so die Auskunft. Der Mais ist nicht für die Körnergewinnung, also für den Drusch, bestimmt. Allein die Biomasse der starkwüchsigen Pflanze ist gefragt. Der Ertrag ist nämlich für die Biogas-Anlage nahe der Bundesstraße 45 bei Semd bestimmt, wird direkt vom Feld dorthin transportiert.

Kleine Rückblende: Vor mehr als einem Jahrzehnt sollte übrigens auch bei Hergershausen eine solche Biogas-Anlage errichtet werden, wurde aber wegen vieler Bedenken nicht verwirklicht.

Die Getreideernte wird sich noch einige Zeit fortsetzen, dann auch auf den Weizenfeldern, die je nach Region heranreifen. Trockenes Wetter muss zur maschinellen Ernte mit Mähdreschern jedenfalls immer sein. Sonst muss das Getreide aufwendig getrocknet werden. Nach einem Gewitterregen können die PS-starken Drescher nicht sofort wieder starten. Die Wahl des richtigen Zeitpunkts ist gefragt. Dass dann Staub aufwirbelt, ist also normal.

Bis vor etwa siebzig, achtzig Jahren war die Getreideernte besonders in damals noch kleinen Familienbetrieben ein ungemein schweißtreibender Knochenjob, bei der vom Kind bis zum Opa jedermann mit anpacken musste. Und das bei sengender Hitze. Das Bündeln der Garben war in der Regel „Frauenarbeit“. Gedroschen wurde dann in Scheunen, wohin die Garben nach einer Nachreife auf den Feldern, transportiert worden waren. Das Dreschen in Scheunen war jedes Mal eine besonders staubige und lärmende Arbeit. ( zww)