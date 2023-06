Es wird ernst mit der DLRG Babenhausen

Von: Norman Körtge

Im Standard-Fesselschleppgriff zieht Babenhausen-Redakteur Norman Körtge seinen „leblosen“ DLRG-Ausbilder Joachim Heß durchs Becken. © p/Stefan Boller

Nach zwei Praxiseinheiten bei der DLRG Babenhausen wird es für Redakteur Norman Körtge ernst. Das ist Teil vier der Rettungsschimmer-Serie.

Babenhausen – „Viele können schwimmen, aber nur wenige können rettungsschwimmen“, hat Joachim Heß in den Theoriestunden gesagt. Nach den ersten beiden praktischen Einheiten im Sportbad Dieburg bekomme ich beim dritten Termin die Aussage des Ausbilders bei der DLRG Babenhausen richtig zu spüren.

Kombi-Übung lautet der Name, unter dem ein Notfall mit allen Schikanen simuliert wird. Kopfüber hechte ich ins 25-Meter-Becken und schwimme los. Auf halber Strecke heißt es abtauchen. In zwei Metern Tiefe liegt ein fünf Kilo schwerer Gummiring, denn es gut sichtbar nach oben zu holen gilt und der dann wieder fallen gelassen wird.

Weiter geht’s, denn die für mich echte Herausforderung wartet am anderen Ende des Beckens in Form einer „hilflosen Person“. Ich spreche sie an und biete Hilfe an. In plötzlich gespielter panischer Theatralik klammert mich dann die Person. Reichlich improvisiert und nur in Ansätzen nach der gezeigten Technik befreie ich mich aus der Umklammerung und packe meinen Rettungspartner in den Fesselschleppgriff. Bedeutet: Einen Arm von ihm habe ich auf seinen Rücken gedreht („gefesselt“), mit meiner anderen Hand greife ich an sein Kinn und halte damit seinen Kopf über Wasser. So schleppe ich ihn die knapp 25 Meter in „Rückenlage mit Grätschschwung ohne Armtätigkeit“ auf die andere Rückenseite. Die letzten Meter werden zumindest ob der Kraftanstrengung für mich zur Qual.

Und es ist noch nicht vorbei. Die „leblose Person“ muss ja aus dem Wasser raus-Ich fixiere meinen Partner am Beckenrand und klettere dabei aus dem Wasser. Dass Aus-dem-Becken-ziehen ersparen wir uns an dieser Stelle, zu groß ist dabei auch die Verletzungsgefahr.

Hoffentlich nie in der Realität: Am Beckenrand wird die Wiederbelebung geübt. © Stefan Boller

Aber am Rand liegt schon die Puppe: Atmung überprüfen. Es ist keine da. Jemanden bitten, einen Notruf abzusetzen. Und dann geht es los mit der Herz-Lungen-Wiederbelebung. Nach fünfmaliger Initialbeatmung wird 30-mal über die Mitte des Brustkorbs Druck aufs Herz ausgeübt – etwa im Takt von „Stayin’ Alive“ der Bee Gees. Dann wieder zweimal Beatmen. Und wieder 30-mal Herzdruckmassage. Und so weiter.

Meine Kräfte schwinden zusehends, auch wegen der zuvor geleisteten Rettungsaktion. „Und jetzt stell dir das zehn Minuten am Stück vor“, sagt Heß und spricht damit die gesetzliche Hilfsfrist an, in der erste Rettungskräfte nach der Alarmierung vor Ort sein sollen.

Meinen Puls ebenfalls richtig in die Höhe treibt am Ende das Schwimmen in Kleidung. Dafür wird in weiße, an Judo-Anzüge erinnernde, DLRG-Klamotten geschlüpft. Fürs Deutsches Rettungsschwimmabzeichen Bronze müssen darin 100 Meter in höchstens vier Minuten geschwommen werden. Machbar, auch wenn der an den Armen hängende Baumwoll-stoff mit jedem Zug im Wasser schwerer zu werden scheint.

Schwimmen in Kleidung gehört zu den Prüfungsleistungen für ein Rettungsschwimmabzeichen. © Stefan Boller

Doch mit dem Schwimmen ist es noch nicht getan. Sowohl das Oberteil als auch die Hosen müssen im gebührenden Abstand vom Beckenrand ausgezogen werden. Es ist viel anstrengender als gedacht. In Rückenlage knöpfe ich das Oberteil auf, streife es mir runter, knäuele es unter Wasser zusammen und schmeiße es mit vermeintlich letzter Kraft aus dem Becken. Die gleiche Prozedur mit der Hose. Geschafft. Mein Herz pocht wie wild, und ich schnaufe kräftig. Was für eine Kraftanstrengung.

Zum Übungsrepertoire gehören in der Einheit die Schleppgriffe, um bewusstlose Menschen aus dem Wasser zu holen: der Achselschlepp- und der Standard-Fesselschleppgriff. (Norman Körtge)