Lebensretter hängt im Hof

Von: Norman Körtge

Hausmeister Bernd Kniese (links), der stellvertretende Kirchenvorstandsvorsitzende Dr. Ralf Backhaus und Pfarrerin Andrea Rudersdorf zeigen, wo der Defibrillator im Hof des Gemeindehauses in Babenhausen zu finden ist. © p/Silke Rummel

In Babenhausen gab es bislang keinen Defibrillator, der rund um die Uhr frei zugänglich ist. Deshalb hat die evangelische Kirchengemeinde ein solches Gerät angeschafft und im Hof des Gemeindehauses installiert.

Babenhausen – Die grün-weißen Hinweisschilder mit dem Herz, dem Blitz, dem Kreuz und dem Pfeil weisen an beiden Eingängen zum Hof des Gemeindehauses auf den Standort des möglichen Lebensretters hin. Hier geht’s lang – zu dem überdachten Bereich im hinteren Teil des Hofes. Dort hängt in einer runden schwarzen Kiste ein Defibrillator – jenes Gerät, das bei einem Herzkammerflimmern durch Stromstöße das Herz wieder in Takt bringen kann.

Angeschafft hat es die evangelische Kirchengemeinde Babenhausen nach Zustimmung durch den Kirchenvorstand auf Initiative von Dr. Ralf Backhaus, Allgemeinmediziner im Ruhestand und stellvertretender Vorsitzender des Kirchenvorstands. Zwar gebe es in der Stadt Defibrillatoren in Schulen, Banken und der Verwaltung, aber eben nicht rund um die Uhr zugänglich.

Circa 2 500 Euro hat der Defibrillator gekostet. Die Kirchengemeinde trägt die Kosten inklusive der jährlichen Unterhaltung und Wartung; einen kleinen Zuschuss gab’s vom Dekanat Vorderer Odenwald. „Wenn das Gerät einmal gebraucht wurde, hat es sein Geld verdient“, sagt Backhaus.

Immer dem weißen Pfeil auf grünem Grund nach: Am Eingang vom Marktplatz kommend führen Schilder zum Defibrillator im Hof des Gemeindehauses. © Silke Rummel

„Auch das ist Aufgabe von Kirche: Wir stellen Lebensrettendes zur Verfügung“, sind sich Backhaus und Pfarrerin Andrea Rudersdorf einig. Im Dekanat ist es der erste Defibrillator auf dem Gelände einer Kirchengemeinde. Die Babenhäuser wollen mit guten Beispiel vorangehen und hoffen auf Nachahmer.

Wer den Defibrillator nutzt, kann nichts falsch machen: Erst muss der runde Kasten in die richtige Richtung aufgedreht und das Gerät herausgenommen werden. Dieses spricht und erklärt Schritt für Schritt, was zu tun ist. Ganz wichtig: Zuallererst muss der Notruf abgesetzt werden. Ein Bild beschreibt, wie dann die Elektroden auf der Brust des Patienten angebracht werden sollen. Dann misst das Gerät, ob Stromstöße sinnvoll sind. Wenn ja, muss die handelnde Person weg vom Patienten und den Stromstoß per Knopf auslösen, um nicht selbst etwas abzubekommen. Ist kein Stromstoß nötig, wird der Rhythmus für die Herzdruckmassage vorgegeben. „Der Defi ist idiotensicher, man kann nichts falsch machen, wenn man sich an die Anleitung hält“, sagt Backhaus. „Das Schlimmste ist, nichts zu tun.“ (nkö)