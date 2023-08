Liberale mit SPD-Vergangenheit

Von: Jens Dörr

Teilen

Nach dem Gießkannenprinzip „arbeitet“ Sandra Ciupka nur an der Vogeltränke im Garten. Politisch setzt sie auf liberale Ansätze, die auf Wettbewerb basieren. © Dörr

Hessen wählt am 8. Oktober einen neuen Landtag. In einer Serie stellen wir die Frauen und Männer vor, die im Wahlkreis 52 (Babenhausen, Dieburg, Eppertshausen, Fischbachtal, Groß-Bieberau, Groß-Umstadt, Groß-Zimmern, Münster, Otzberg, Reinheim und Schaafheim) kandidieren.

Darmstadt-Dieburg – Kaum hat Sandra Ciupka die kleine Vogeltränke mit frischem Wasser gefüllt, flattern die ersten Buchfinken herbei. „Unser Garten soll vor allem für die Tiere sein“, sagt die Groß-Zimmernerin, obgleich das kleine Paradies hinterm Haus in der Lebrechtstraße natürlich auch ihr selbst zum aktiven Ausspannen dient. In den Wochen bis zur hessischen Landtagswahl am 8. Oktober dürfte die 56-Jährige dort etwas weniger Zeit verbringen können als sonst: Für die FDP tritt sie im neu zugeschnittenen Wahlkreis 52 (Darmstadt-Dieburg II) als Direktkandidatin an.

Dabei hat die Ortsverbands-Vorsitzende der Groß-Zimmerner Liberalen eigentlich eine SPD-Vergangenheit. „Als ich noch in Bayern gelebt habe, war ich Mitglied und Teil einer rechten Strömung der Partei“, blickt die aus München stammende Frau zurück. Den bayrischen Zungenschlag hat sie trotzdem nicht mal im Ansatz, „das haben sie uns in den 70ern auf dem Gymnasium abgewöhnt“, lächelt Ciupka. Und auch mit den Genossen hat sie nicht mehr viel am Hut: „Die SPD wurde mir zu links“, sagt sie, „am Ende war ich nur noch eine Karteileiche“. 2015 trat sie bei den Sozialdemokraten aus.

Politische Glaubenssätze hinterfragt

Drei Jahre später ebnete der hessische Landtagswahlkampf 2018 ihren Weg in die FDP: „Kay Hamacher, der damals Direktkandidat unseres Wahlkreises war, ist mir besonders positiv aufgefallen“, erinnert sie sich. Auch die Argumente von Parteichef Christian Lindner in Talkshows habe sie „immer nachvollziehbar“ gefunden. Ciupka machte die Probe: „Ich habe meine politischen Glaubenssätze, die ich irgendwann mal in der Jugend geformt habe, hinterfragt.“ Und stellte fest, was sie schon länger gespürt habe: dass künftig eher der liberale als der sozialdemokratische Ansatz – zumindest in der Form, wie er in Deutschland derzeit praktiziert wird – ihren Überzeugungen entspricht. „Ich bin froh, dass ich das getan habe.“

Als „wichtige liberale Ziele“ nennt Ciupka unter anderem „sichere Arbeitsplätze, solide Finanzen und eine Politik, die rechnen kann“. Vor 20 Jahren wurde die Groß-Zimmernerin Mutter eines Sohnes; schnell danach vereinbarte die Redakteurin in der Unternehmenskommunikation wieder Beruf und Familie. Die soziale Marktwirtschaft der BRD nennt sie „ein Erfolgsmodell, nur ein wohlhabendes Land kann die Zukunft sinnvoll gestalten“. Auch Klima- und Umweltschutz müsse man „sich leisten können“, meint sie. Eine stabile Wirtschaft und ein starkes Handwerk – hierzu sähe die Freie Demokratin junge Männer und Frauen gern stärker ermutigt – seien dafür die Basis.

Befremdlicher „Hass auf Autofahrer“

Ciupka, die „schon immer ein total politischer Mensch“ gewesen sei, will im Wahlkampf inhaltliche Akzente auch in Bildung („Hessen muss wieder Anschluss an die Bundesländer finden, die in der PISA-Studie vorne liegen“), Mobilität, Gesundheit und Sicherheit setzen. Hessen als „modernes Land mitten in Europa“ brauche ein „gut ausgebautes Netz an Straßen, Schienen, ÖPNV und Radwegen“. Der Frankfurter Flughafen sei „besonders relevant“, fügt sie, die selbst in der Luftfahrt-Branche arbeitet, hinzu. „Der Klima- und Umweltschutz soll dabei natürlich berücksichtigt werden. Mobilität zu verhindern, ist aber keine Alternative!“ Den von ihr registrierten „Hass auf Autofahrer“ findet die Hobbyläuferin im Übrigen „komplett befremdlich“.

Auch in ihrem Wohnort, wo sich die „Zugereiste“ als Gemeindevertreterin engagiert („Das ist nicht immer vergnügungssteuerpflichtig – Hut ab vor denen, die das schon seit Jahrzehnten machen!“), ist das Land Hessen gerade in Straßenerneuerungen involviert. „All diese Baustellen dauern zu lange“, findet die Kandidatin. Zwar nenne die Straßenverkehrsbehörde Hessen Mobil Gründe dafür, „doch die Geschäftsleute in Groß-Zimmern sind aufgebracht, weil an der Hauptstraße so viele Parkplätze wegfallen“. Deren Interessen hätten „vor allem wir Freie Demokraten gesehen“.

Die Wahrscheinlichkeit, dass Sandra Ciupka nach dem 8. Oktober wieder mehr Zeit für die Kommunalpolitik und ihren Garten hat als momentan, ist hoch: „Ich weiß natürlich, dass meine Direktwahl ein Wunder wäre.“ Vor fünf Jahren erreichte Kay Hamacher für die Liberalen einen Stimmenanteil von 6,9 Prozent. Auf Platz 52 der FDP-Landesliste ist Ciupka zudem chancenlos, über diesen anderen Weg in den Landtag einzuziehen.

Sandra Ciupka © Dörr, Jens