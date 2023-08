Ferienspiele in Babenhausen

Die „Königlichen Ferienspiele“ mit rund 150 Teilnehmern wurden von Bürgermeister Dominik Stadler und Sozialpädagogin Lara Kresz rechts) eröffnet. © Friedrich, Ursula

Auftakt der zweiwöchigen Ferienspiel-Sause in Babenhausen. Viele Vereine und Organisationen dabei

Babenhausen – In den Ferien in die Schule, das will kein Kind, oder doch? In der Markwaldschule in Langstadt steppt seit gestern der Bär. Ganz offiziell pfiff Bürgermeister Dominik Stadler die diesjährigen Sommerferienspiele auf dem Schulhof an. Knapp 150 Kinder wurden für die zwei kurzweiligen Wochen angemeldet, die diesmal unter dem Motto „Königliche Ferienspiele“ stehen.

Weil wieder viele Vereine und Organisationen mitmachen, sind Vielfalt und Kurzweil garantiert: der TV Babenhausen, der ASV Sickenhofen, das Territorialmuseum, die SG Rot-Weiss Babenhausen, der Wanderklub „Berg Auf“, der Schachclub Fallender König, der Tauchclub Dieburg und die Schlossfreunde sowie der Bogenclub Babenhausen und das Forstamt Dieburg. Für die Stadt packte der Bürgermeister noch einen Tag im Freibad drauf.

Erfolgreiche Betreuersuche

Das Ferienmotto wird also auf unterschiedlichste Weise inhaltlich ausgefüllt: Bogenschießen wie die Ritter, Duelle von Bauern und Königinnen auf dem Schachbrett, mit dem Heimat- und Geschichtsverein ins dunkle Mittelalter und mit den Schlossfreunden auf Streifzug zum Babenhäuser Schloss oder hoch in luftige Höhe des Langstädter Kirchturms. Ein Höhepunkt dürfte der Workshop mit McKenna’s Theater sein, wo sich Kinder kreativ einbringen können und am Abschlusstag (1. September) ein Stück präsentieren wollen. 20 Teamer sind diesmal dabei; einige mehr hatten sich beworben. Die lange ausgeschriebene Personalsuche nach Betreuern sei erfolgreich gewesen, so die Kinder- und Jugendförderung. Es gab hinreichend, ja zu viele Bewerbungen, und ein Trend sei: Die Bewerber werden jünger.

Seit drei Jahren ist die Langstädter Grundschule Stützpunkt für die Ferienkinder. Mit 140 bis 160 Kindern ab sechs Jahren sei die Nachfrage in den vergangenen Jahren konstant, meinte Sozialpädagogin Lara Kresz von der Kinder- und Jugendförderung: „Früher hatten wir auch schon bis zu 240 Kinder, aber wir merken den ,Pakt für den Nachmittag’ an den Grundschulen, der ebenfalls Ferienangebote macht.“ So spreche man sich ab, um ergänzend ein Programm zu bieten. Die Stadt tritt hier als Dienstleister auf, um berufstätigen Eltern einen Betreuungsservice zu anbieten. Sechs der jungen Teilnehmer sind bereits ab 7.30 Uhr am Start. Um 16.30 Uhr geht es für die Ferienkinder zurück nach Hause. Auch auswärtige Kinder können durch die Kooperation mit Babenhäuser Firmen mitmachen.

Bustransfer nach Langstadt

„Wir haben in diesem Jahr gleich drei Zwergengruppen“, berichtet Lara Kresz. Das sei dem doch langen, fünfwöchigen Zeitraum vom Ende des Kindergartenjahres bis zum Schulstart geschuldet. 35 künftige Abc-Schützen sind dabei. Weil Babenhausen nun eine Flächenkommune ist, werden alle Ferienkinder per Bustransfer aus der Kernstadt und den übrigen Stadtteilen zur Markwaldschule befördert. Die Lage in Langstadt sei ideal, so die Sozialpädagogin Kresz. Die Harreshäuser Mehrzweckhalle war viele Jahre Standort der Ferienaktion, musste aber wegen Mängeln an der Halle aufgegeben werden. „Unser besonderer Dank gilt auch Christa Erbes vom TSV Langstadt und Birgit Schulmeyer vom Da-Di-Werk für die gute Zusammenarbeit und Nutzung des Geländes“, erklärt die Kinder- und Jugendförderung. zah

Gute Laune unter den Kindern: Zu Beginn standen Kennenlernspiele in den Kleingruppen. © zah