Kellerbrand: Feuerwehr rettet Bewohner aus Mehrfamilienhaus

Von: Marvin Hinrichsen

Der Keller eines Mehrfamilienhaus in Babenhausen brennt. Die Bewohner des Hauses werden von der Feuerwehr gerettet.

Babenhausen - Giftige Gase und Rauch im Treppenhaus: Einsatzkräfte retteten am Montag (3. April) die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Babenhausen. Wie die Polizei mitteilte, war im Keller des Gebäudes in der Marienstraße gegen 19.50 Uhr ein Brand ausgebrochen.

Da sich der Rauch im gesamten Treppenhaus ausbreitete, tat die Rettung der Bewohner durch die Feuerwehr not. Der Rettungstrupp drang beim Eintreffen umgehen mit Atemschutzmasken in das Wohnhaus ein, um die verängstigten Bewohner ins Freie zu bringen und den Brand zu lokalisieren. Zügig konnten die Einsatzkräfte den Brand im Keller des Mehrfamilienhauses in der südhessischen Stadt feststellen.

Aufgrund eines Kellerbrandes kommt es in Babenhausen zu einem Großeinsatz. Mehrere Bewohner müssen von der Feuerwehr gerettet werden. © 5VISION.NEWS

Babenhausen: Bewohner müssen in Notunterkunft untergebracht werden

Nach der Bekämpfung des Brandes gelang es den Einsatzkräften, das Treppenhaus von dem giftigen Brandrauch zu befreien. Wegen des ausgedehnten Feuers im Keller kam es zu Beschädigungen an der Heizungsanlage, weshalb diese nicht mehr in Betrieb genommen werden konnte. Da in der Nacht zum Dienstag aber Tiefsttemperaturen von 0 Grad vorausgesagt waren, kümmerte sich Bürgermeister Dominik Stadler gemeinsam mit dem Ordnungsamt darum, die Bewohner in einer Notunterkunft unterzubringen.

Was der Auslöser des Brandes in dem Mehrfamilienhaus war und wie hoch der Schaden ist, ermittelt nun die Polizei. Glücklicherweise blieben alle Bewohner und Einsatzkräfte unverletzt. (Marvin Hinrichsen)

