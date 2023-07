Fontänenfeld für den Babenhäuser Marktplatz abgelehnt

Von: Norman Körtge

Bleibt eine Visualisierung: Das Fontänenfeld auf dem Marktplatz ist einer klaren Mehrheit in der Stadtverordnetenversammlung schlicht zu teuer. © Stadt/IB Ohlsen

Der Marktplatz in Babenhausen bekommt kein Wasserfontänenfeld. Eine Mehrheit in der Stadtverordnetenversammlung ist das Vorhaben zu teuer.

Babenhausen – Es sollte ein belebendes, sprudelndes Element auf dem sonst eher trist wirkenden Marktplatz vor der historischen Kulisse der Stadtkirche werden: ein Wasserspiel mit acht kleinen Fontänen. Gefördert mit 250 000 Euro aus dem Landesprogramm „Zukunft Innenstadt“, das die Stadt nutzen möchte, um die Aufenthalts- und Verweilmöglichkeiten in der Fußgängerzone zu verbessern. Knackpunkt: Die Kosten für den Bau des Fontänenfeldes werden mit etwa 450 000 Euro beziffert. Die Stadt müsste also circa 200 000 Euro selbst aufbringen. Viel zu viel fand eine deutliche Mehrheit in der am Donnerstagabend tagenden Stadtverordnetenversammlung: CDU, FWB und FDP votierten mit 22 Stimmen dagegen, SPD, Grüne und der parteilose Richard Huber (elf Stimmen) dafür, zwei SPD-Abgeordnete enthielten sich.

Bürgermeister Dominik Stadler (unabhängig) hatte zuvor für das vom Magistrat befürwortete und in einem Innenstadtbelebungskonzept mit dem Oberthema Wasser explizit genannte Vorhaben geworben. Selbst der Denkmalschutz habe nichts gegen das Wasserspiel, im Gegensatz zu fest verwurzelten Bäumen, die die Blickachse beeinträchtigen würden. Und selbst wenn das Fontänenfeld in den heißen Sommermonaten den Marktplatz nicht herunterkühlen würde, könnten sich zumindest Kinder, Jugendliche und Erwachsene dort abkühlen. Hinzu komme der Spaßfaktor.

Außerdem verlas Stadler eine Stellungnahme des Magistrats, die sich – ohne sie beim Namen zu nennen – auf eine Pressemitteilung der CDU-Fraktion bezog. Darin bekräftigt das Gremium seine Meinung, dass ein Fontänenfeld eine richtige Maßnahme sei, um den Marktplatz und die Bummelgasse attraktiver zu gestalten und mehr Leben in die Altstadt zu bringen. Der Magistrat habe in seiner Entscheidung alle relevanten Punkte „sachlich und ohne Beleidigung“ besprochen, kritisch hinterfragt und erörtert: „Dass dies auf Ablehnung in Teilen der politischen Parteien und Vereinen führt, kann der Magistrat nur bedingt nachvollziehen.“ Und: „Der Magistrat verwehrt sich gegen die Unterstellung, es handele sich um eine ,Schnapsidee’.“ Er mahnt an, dass die „Basis der Sachlichkeit“ nicht verlassen werden sollte: „Dies führt weder zu einer guten Zusammenarbeit noch zu gegenseitigem Verständnis oder einem Miteinander.“

Manfred Nodes (Grüne) kritisierte ebenfalls die Wortwahl der CDU, die „Populismus Tür und Tor“ öffne. Auch er hätte sich Entscheidungsalternativen gewünscht, die mit weniger Kosten verbunden gewesen wären. Er bezeichnete den Wasserverbrauch angesichts der vielen Pools in den Privatgärten als überschaubar. Mit „Bauchschmerzen“ werde er dennoch zustimmen.

Für die SPD hatte Norbert Geißler im Plenum um Zustimmung geworben. Auch er macht keinen Hehl daraus, dass er sich eine günstigere Variante gewünscht hätte. Aber eine attraktive Innenstadtbelebung bekomme man auch nicht zum Nulltarif.

Günther Eckert (CDU) hingegen schilderte die bereits in der CDU-Stellungnahme aufgeführte prekäre Haushaltssituation – ein erwartetes Minus von 3,5 statt 2,3 Millionen Euro für 2023 und anstehende Neuverschuldungen in zweistelliger Millionenhöhe, um etwa notwendige Sanierungen stemmen zu können – als Grund, warum die Christdemokraten dem Vorhaben nicht zustimmen könnten. Er kritisierte auch, dass, obwohl die Förderzusage seit Herbst 2021 bekannt sei, erst vor vier Wochen das Fontänenfeld-Vorhaben und die Kosten dazu vorgestellt worden sind. Das vor dem Hintergrund, dass bis Ende 2023 alles abgewickelt sein muss. Ebenso bemängelte Eckert, dass zuvor weder die Bürger noch die Fraktionen beteiligt worden seien.

FWB-Fraktionsvorsitzender Wolfgang Heil sah keine überzeugenden Argumente, die für das Fontänenfeld sprechen. „Diese Investition ist es nicht wert“, meinte er.

„Wir können gar nicht anders, als ablehnen“, sagte FDP-Fraktionschef Manfred Willand beim Blick auf die Finanzen. „Wenn man sich etwas nicht leisten kann, muss man es lassen.“

Ob es denn einen „Plan B“ gebe, wollte abschließend Anette Funk (FDP) in Erfahrung bringen. „Ja!“, war die klare, aber einsilbige Antwort von Bürgermeister Stadler. Auf Nachfrage unserer Zeitung sagte er, dass sobald alles dafür Notwendige zusammengetragen sei, dies dann auch vorgestellt werde. (Norman Körtge)