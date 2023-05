Freibadsaison in Babenhausen eröffnet

Von: Norman Körtge

Startschwimmer: Fördervereinsvorsitzender Kurt Schäfer (links) und Wulf Heintzenberg eröffneten die Freibadsaison in Babenhausen © Körtge

Die Freibadsaison in Babenhausen ist eröffnet. Fördervereinsvorsitzender Kurt Schäfer und Wulf Heintzenberg hechteten am Donnerstag (18.5.) bei Sonnenschein aber frischen 11 Grad Außentemperatur ins 24 Grad warme Schwimmerbecken und zogen die ersten Bahnen.

Babenhausen - Sehr zur Freude von Rainer Funck, Sebastian Bauer und Bertram Herbert, den drei gleichberechtigten Geschäftsführern der Firma Heba, die den Betrieb des Schwimmbades in diesem Jahr erstmals organisiert. „Es ist ein sehr kompetenter und zuverlässiger Partner“, lobt Bürgermeister Dominik Stadler (unabhängig) die Zusammenarbeit in den vergangenen Monaten: „Entgegen der Orakel haben wir einen Betreiber gefunden“, ergänzt der Rathaus-Chef und nimmt damit auch Bezug auf die Kündigung des langjährigen Dienstleisters, dem Bäderservice Kahl, im vergangenen Jahr.

Auch Rainer Funck lobt die Zusammenarbeit mit der Stadt, allen voran dem Bauhof, der ein „tolles Engagement“ an den Tag gelegt habe. Über Probleme sei er, der für die Technik und das Personal verantwortlich zeichnet, nicht gestolpert. „Ich bin seit 45 Jahren in dem Job. Ich stolpere nicht mehr“, sagt er selbstbewusst. Im Laufe der Saison werde er eine Übersicht erstellen mit Dingen, die seiner Meinung nach sukzessiv abgearbeitet werden müssen.

Große Sonnenschirme, derzeit gibt es zwei, sollen Schatten spenden. © Körtge

Dazu gehört sicherlich das kleine Kinderbecken, dessen Fliesenbelag erneut an mehreren Stellen ausgebessert worden ist. Ein Neubau ist schon seit Längeren auf der lokalpolitischen und städtischen Agenda. Bürgermeister Stadler sagte dazu, dass, wenn alles nach Plan laufe, 2025 Kleinkinder in einem neuen Becken planschen werden können. Höchstwahrscheinlich aber nicht mehr an dem gleichen Standort wie derzeit. Dies habe vor allem etwas mit der Aufsicht und den Laufwegen des Schwimmbadpersonal zu tun.

Auf dem frisch gestrichenen Deck der „Jenny“ hat Bertram Herbert das Kommando übernommen. Er ist der Mann für die Gastronomie und die Schwimmbadreinigung. „Wir haben alles ein wenig aufgehübscht“, sagt er und zeigt auf die Blumenkästen. Die Speisekarte jedenfalls lässt keine Freibad-Wünsche offen, Pommes und Wurst sind garantiert. „Mal schauen, wie es läuft, wenn der große Ansturm kommt“, hofft Herbert auf viele schöne Sommertage in der Saison.

Wie lange diese in diesem Jahr geht, lässt Funck bewusst offen. Das wird, wie mit der Stadt auch besprochen, von der Großwetterlage im Spätsommer abhängig gemacht.

Öffnungszeiten und Tickets Das Freibad Babenhausen hat täglich von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Der Parkplatz ist über den Ostheimer Weg zu erreichen. Tickets gibt es auch im Onlineshop über die städtische Homepage. Die Ticketpreise sind zu Saisonbeginn erhöht worden

Neben dem neuen Betreiber-Trio fallen zwei weitere Neuheiten auf. Im Eingangsbereich ist der Kassenplatz etwas versetzt worden, sodass Dauerkartenbesitzer und Badegäste mit Onlinetickets einfacher eines der beiden Drehkreuze mit QR-Code-Scanner nutzen können. Eine Lehre aus der vergangenen Saison. Und auf der sattgrünen Liegewiese sorgen nun zwei riesige Sonnenschirme für Schatten. Einen hat die Stadt finanziert, den zweiten der rührige Förderverein.

Der 2017 gegründete Freibad-Förderverein hat dank Mitgliedsbeiträgen und mit dem Werben um Sponsoren schon einiges ermöglicht wie zum Beispiel Wertschließfächer, Pfandliegestühle und zwei Holzumkleiden auf der Liegewiese. Folgende Veranstaltungen sind geplant: Am Mittwoch, 12. Juli, ein Abendschwimmen bis 22 Uhr und Livemusik von „Atze and Friends“. „Backroots Two“ spielen am Donnerstag, 10. August, wenn das zweite Abendschwimmen der Saison bis 22 Uhr geplant ist. Für Samstag, 2. September, ist zusammen mit der Schwimmabteilung des Turnvereins Babenhausen ein Familiennachmittag geplant. Der Posaunenchor Langstadt wird dann ebenfalls aufspielen. Mitglieder des Fördervereins waren es dann auch, die am Christi-Himmelfahrts-Vormittag die ersten Badegäste mit Orangensaft, Sekt und kleinen Häppchen begrüßten.

Die ersten Schnupperkurse von „Mermaid meets Relaxation“ sind gestern angeboten worden. © -

Einen Vorgeschmack auf das zukünftige Kursangebot gab gestern auch Cornelia Pfeifer und ihr Team von „Mermaid meets Relaxation“, die sowohl Fitness-, Entspannungs- als auch Schwimmkurse im Freibad etablieren möchte. Und getauft wird in diesem Jahr auch: Die evangelische Kirche lädt für Sonntag, 2. Juli, zum Tauffest ins Freibad. (Norman Körtge)