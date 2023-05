Premiere für neue Betreiber im Freibad Babenhausen

Von: Norman Körtge

„Meerjungfrauen“ mit der großen Schwimmflosse soll es zukünftig häufiger im Freibad zu sehen geben. Eines von mehreren Angeboten des Teams von „Mermaid meets Relaxation“. © P/Mermaid meets Relaxation/Alexandra Berninger

An Christi Himmelfahrt, 18. Mai, beginnt im Schwimmbad Babenhausen mit einem neuen Betreiber die Saison.

Babenhausen – 24 Grad und damit deutlich wärmer als die derzeit vorhergesagten 17 Grad Außentemperatur für Christi Himmelfahrt soll das Wasser haben, wenn am Donnerstag, 18. Mai, die Freibadsaison in Babenhausen beginnt. „Wir freuen uns tierisch darauf, dass es endlich losgeht“, sagt Sebastian Bauer. Er ist neben Rainer Funck und Bertram Herbert einer der drei gleichberechtigten Gesellschafter des Unternehmens Heba, das seit diesem Jahr das Schwimmbad betreibt.

Zur Erinnerung: Die langjährige Betreiberin Dalila Kahl hatte im vergangenen Sommer gekündigt, in einem Ausschreibungsverfahren machte Heba das Rennen. Im Februar wurde der Betreibervertrag unterschrieben.

Bis sich am kommenden Feiertag um 9 Uhr erstmals die Freibad-Pforten in diesem Jahr öffnen, sind noch jede Menge Kleinigkeiten zu erledigen. Zusammen mit dem Schwimmbad-Förderverein werde etwa noch das Volleyballnetz gespannt, und das Kassensystem werde noch mal gecheckt, so Bauer. „Es lief alles wirklich Hand-in-Hand“, ist der Freibad-Betreuer voll des Lobes für die Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung und dem Bauhof sowie den Vereinen, allen voran dem Förderverein, dem Turnverein Babenhausen und der DLRG.

Mit am Start am Premierentag ist „Mermaid meets Relaxation“. Ein Team, das „Abwechslung und Spaß ins Freibad bringen wird“, ist Chefin Cornelia Pfeifer überzeugt. Es setzt sich zusammen aus Rehasport-Übungsleitern, Schwimm-, Yoga-, Fitness- sowie Mermaid-Lehrern (Meerjungfrauen). „Uns liegt die Gesundheit am Herzen und wir sehen das Ganze vom richtigen Mindset bis hin zur körperlichen Ausgeglichenheit“, erklärt Pfeifer, die auch klassische Schwimmkurse anbieten wird. Am Eröffnungstag wird es ab 11.15 Uhr verschiedene Angebote – etwa Aqua-Zumba (11.45 Uhr) und Aquarobic (13.45 Uhr) – zum Reinschnuppern geben. Der Hingucker schlechthin werden in der Saison aber die Mermaid-Kurse sein, in denen unter anderem der richtige Umgang mit der breiten Flosse erklärt wird.

Wer bislang den Onlinekauf von Saisonkarten gescheut hat, der kann sich am Montag, 15. Mai, auf den Weg machen. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wird die Schwimmbadkasse von 13 bis 18 Uhr besetzt sein, um Tickets zu verkaufen, damit am Donnerstag sofort in Richtung Schwimmbecken durchgestartet werden kann.

Alternativ besteht weiterhin die Möglichkeit, Tickets für die Schwimmbadsaison über den Onlineshop zu kaufen. Hierzu wird ein PayPal-Konto benötigt. Allerdings können dort zum Beispiel keine ermäßigten Tickets gekauft werden. Dies geht nur unter Vorlage des entsprechenden Ausweises an der Schwimmbadkasse. Den Link zum Onlineshop gibt es auf der städtischen Internetseite. (Norman Körtge)

Die Stadtverordnetenversammlung in Babenhausen hat vor Kurzem eine Erhöhung der Eintrittspreise beschlossen.