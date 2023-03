Freiwilliges Soziales Jahr beim Turnverein Babenhausen

Die Arbeit mit Kindern möchte Marieke Euler bei ihrem Freiwilligen Sozialen Jahr beim Turnverein Babenhausen kennenlernen. © Grimm

Bei der Stadtverwaltung Babenhausen, den Handballern der SG Rot-Weiss und beim Turnverein gibt es FSJ-Stellen, die besetzt werden wollen.

Babenhausen - Die Stimmung ist gut, das Gewusel beachtlich: 29 kleine Turnerinnen und Turner im Kindergartenalter toben sich auf den verschiedenen Stationen in der Halle des Turnvereins Babenhausen (TVB) aus, schwingen an Seilen, klettern an der Sprossenwand oder balancieren über eine lange Bank. Eröffnet wird die „Ich turne allein“- Stunde mit einem gemeinsamen Lied. Mitten im Getümmel als Helfer an den verschiedenen Geräten sind nicht nur die beiden erfahrenen Übungsleiterinnen Thea Scharwinski und Nina Göbel im Einsatz, sondern auch der Jahrespraktikant Lasse Franz (20) und die FSJlerin Marieke Euler (19).

Beide haben im vergangenen Sommer ihre „Stelle“ beim TVB angetreten, der seit einigen Jahren jungen Leuten die Möglichkeit für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) oder auch ein Praktikum bietet. Wer sich für Sport und andere Menschen interessiert, ist dort richtig. Vergütet werden Praktikum und FSJ mit 300 Euro monatlich.

Für Lasse und Marieke war die Entscheidung absolut richtig, wie sie sagen. Sie fühlen sich wohl in der großen Vereinsfamilie und genießen die unterschiedlichen Aufgaben, die sie übernehmen. Pro Woche sind sie 38,5 Stunden im Einsatz. Während dieser Zeit unterstützen die beiden die Vereinstrainer bei verschiedenen Übungsstunden, arbeiten im Büro in der Geschäftsstelle mit und werden auch an den drei Babenhäuser Schulen bei Sportangeboten oder bei der Mittagspausenbetreuung eingesetzt.

„Man kann seine Schwerpunkte mitbestimmen. Der Verein geht darauf ein, was man gerne macht. Das ist natürlich toll“, sagt Marieke Euler, die aus Münster kommt und nach ihrem Abitur an der Dieburger Alfred-Delp- Schule im vergangenen Sommer schon wusste, dass sie gerne Sportwissenschaften studieren möchte.

„Bei meinem FSJ wollte ich die Arbeit mit Kindern kennenlernen, wollte feststellen, ob ich gut mit ihnen klarkomme“, erzählt die junge Frau. Beide erzählen von dem Spaß, den sie bei den Turn- und Ballsportstunden mit den Kindern und Jugendlichen haben. Eine interessante Erfahrung seien auch der Kontakt und die Gespräche mit den Seniorinnen und Senioren, nicht nur in den Turnstunden, sondern auch beim Kaffeeklatsch mit Karten- und Gesellschaftsspielen freitags im TVB-Clubraum.

FSJ bei den Handball-Löwen und in der Rathaus-Stabsstelle „Jugend, Sport und Kultur“ Die SG Rot-Weiss Babenhausen bietet jungen, sportbegeisterten Menschen ab 18 Jahren die Möglichkeit, ein FSJ im Sport zu absolvieren. Wer am Sport interessiert ist, gerne Kinder und Jugendliche trainieren möchte und beabsichtigt, die Wartezeit auf einen Studien- oder Ausbildungsplatz mit einer sinnvollen Tätigkeit auszufüllen oder das FSJ für das Fach-abitur anerkannt zu bekommen, der ist bei den Handball-Löwen richtig. Die Aufgabenfelder sind die Betreuung von Kindergruppen, Jugendhandballmannschaften und Heidelberger Ballschulgruppen, die Mitarbeit bei der Organisation von Veranstaltungen, das Planen und Durchführen eines eigenen Projektes sowie das Mitwirken bei allgemeinen Verwaltungstätigkeiten. Abgerundet wird das Jahr durch die Begleitseminare der Sportjugend Hessen und dem Erwerb der Übungsleiterlizenz. Bewerbungen gehen per E-Mail an fsj@sg-rotweiss.de. „Ein spannendes, vielfältiges und sehr abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld ist bei dieser Einsatzstelle garantiert“, wirbt die Stadtverwaltung um Bewerber für ihre FSJ-Stelle in der Abteilung „Jugend Sport und Kultur“. Sie werden in der Kinder- und Jugendarbeit, Veranstaltungsplanung (Workshops, Ausflüge und Kurse), Kultur- und Vereinsarbeit sowie in der Sportkoordination in der Stadt eingesetzt. Der Freiwilligendienst sei ideal für junge Leute, die beispielsweise gerade ihr Abitur hinter sich gebracht, aber noch keine konkrete Vorstellung über den weiteren schulischen oder beruflichen Werdegang haben und sich vielfältig ausprobieren wollen. Bewerbungen gehen an jufoe@babenhausen.de. (nkö)

„Man erfährt auf dieser FSJ-Stelle viel aus dem Leben ganz unterschiedlicher Menschen. Da ist der Austausch mit den Lehrern an den Schulen, den Trainern oder auch den Seniorinnen. Das hat mir viel gebracht. Ich habe auch gelernt, auf fremde Leute zu zugehen und sie anzusprechen. Das ist mir vorher nicht so leicht gefallen“, erzählt Marieke Euler von ihren Erfahrungen.

Für Lasse Franz ist neben der Arbeit mit den Kindern auch das Herumwerkeln in der Turnhalle und im Bistro ein Spaßfaktor geworden. Da gehe er gelegentlich den freiwilligen Helfern vom TVB-Bauausschuss zur Hand. Gemeinsam mit Peter Büttner habe er schon das eine oder andere repariert. „Bei diesem Herumtüfteln habe ich viel gelernt“, erzählt der junge Langstädter, der sein Praktikumsjahr nach eigenen Angaben in einer „orientierungslosen Lebensphase“ begonnen hat. Nach den vielen Kontakten und Gesprächen im Babenhäuser Turnverein habe er inzwischen sogar eine neue Idee, was er beruflich machen möchte: eine Ausbildung zum Physiotherapeuten.

FSJ-Bewerbung beim Turnverein Babenhausen Zum 1. August oder 1. September startet wieder ein Freiwilliges Soziales Jahr. Bewerbungen gehen an fsj@tv-babenhausen.de. Die TVB-Geschäftsstelle ist unter Telefon 06073 3649 zu erreichen.

Was die beiden neben den neuen Erfahrungen ebenfalls mitnehmen, ist eine Übungsleiterlizenz. Marieke Euler macht während ihrem FSJ über die Sportjugend Hessen die Trainer C-Lizenz für Kinder- und Jugendliche im Breitensport. Damit kann sie in Zukunft neben ihrem Studium als Trainerin arbeiten. Bei Lasse Franz läuft die Fortbildung über den Verein, er hat die Trainer C-Lizenz im Kinderturnen erworben. (Petra Grimm)