Gärtnern hinter dem Babenhäuser Schloss

Mindestens ein Drittel der jeweiligen Parzelle muss für den Anbau vom Gemüse und Obst genutzt werden. © zww

Der Kleingartenverein Babenhausen mit seinen 70 Parzellen hinter dem Schloss feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen.

Babenhausen – Seit 100 Jahren grünt und blüht es in Babenhausen „hinter dem Schloss“ in einer Kleingarten-Anlage. Auf einer Fläche von 23 300 Quadratmetern, also mehr als zwei Hektar, sind circa 70 Parzellen angelegt, die von Hobby-Gärtnern bewirtschaftet werden. Der Kleingarten-Verein Babenhausen besteht seit 1923. „Wir feiern das Jubiläum nach Gärtnerart am 2. September“, berichtet Vorsitzender Matthias Schittek, der den Verein seit 2017 Jahren führt. Im Spätsommer kann schon einiges von den Erzeugnissen aus den Kleingärten präsentiert werden. Es wird gegrillt und gefeiert. Und das nicht nur mit Mitgliedern, wie der Vereinschef erwartet. Auch für die Kinder wird einiges vorbereitet, wie etwa das Bemalen von Tontöpfen. Kinder waren in der Kleingarten-Anlage schon immer willkommen.

Der Vorsitzende kann sich noch daran erinnern, wie er selbst bei seinem Großvater Paul auf dessen Parzelle in Babenhausen seine ersten Erfahrungen mit der Gartenarbeit machen und auch bei der Ernte mithelfen konnte. Vater Uwe-Matthias Schittek setzte die Arbeit fort, sodass der Kontakt zur Gartenkultur nicht abriss. Vater und Sohn genießen inzwischen auf eigenen Parzellen die Arbeit im Kleingarten, die zwar zuweilen manchen Schweißtropfen kostet, aber immer dann auch wieder Entspannung und Freude vermittelt. Ein Gärtner weiß eben immer, „was ihm blüht“. Da dürfe man sich nicht scheuen, die Hände schmutzig zu machen, müsse zupacken, meinte Uwe-Matthias Schittek, der als stellvertretender Vorsitzender im Verein fungiert.

Die frühe Erfahrung mit der Natur im Kleingarten hat bei seinem Sohn Matthias, dem jetzigen Vorsitzenden, wohl auch dazu entscheidend beigetragen, dass der einen Beruf wählte, der ihn naturverbunden hält. Er ist nämlich als Landschaftsgärtner in Ober-Roden tätig.

Der Kleingarten-Verein hat schwierige Jahre hinter sich. Die waren allesamt sehr trocken und heiß. Da wollten die Salate, die Kohlrabis und Radieschen nicht so recht gedeihen, obwohl reichlich gegossen wurde. Besser geeignet war das Klima dagegen etwa für Tomaten und Paprika, um zwei Gemüsearten zu nennen, die es warm mögen. Auch manche Gewürzkräuter, wie etwa Thymian und Rosmarin entfalten erst bei Temperaturen im mediterranen Bereich ihre volle Würze. Erfahrene Kleingärtner wissen, wo und wann sie sie Erfolgsaussichten mit ihrem Einsatz haben. Sie kennen sich aus mit dem Timing, also mit dem Zeitpunkt für die Aussaat. Und da sind nicht nur die „Eisheiligen“ zu beachten, die Mitte Mai noch einmal in Mitteleuropa einen Kälteeinbruch bringen können, der etwa zu früh ins Freie gebrachte Tomaten und bereits gekeimte Bohnen schocken und schädigen könnte. Und Kleingärtner müssen zum Beispiel auch auf den Standort achten, ebenso auf den Boden. Nicht alles gedeiht in praller Sonne gut.

Und es gibt Gemüse- und Salat-Sorten, die zwar eine frühe Ernte versprechen, aber die im Sommer versagen, dann sofort in Blüte gehen. Auch für das zeitgemäße und richtige Düngen muss man als Kleingärtner ein Händchen haben. Mineraldünger sind da selbstverständlich nicht die erste Wahl. In der Kleingarten-Anlage ist naturnahes Gärtnern angesagt.

Sie ist zwischen der Gersprenz und dem Ohlebach gelegen. Alle Parzellen, die durchschnittlich um die 350 Quadratmeter groß sind, sind derzeit vergeben, werden also bewirtschaftet. In den vergangenen Jahren hat die Nachfrage nach einem Kleingarten stark zugenommen. „Wir haben eine Warteliste von etwa 30 Interessenten“, erklärt der Vereinschef.

Da hatte der 30-jährige Jonas Böhm aus Mainflingen Glück gehabt, der als Neuling zusammen mit seiner Freundin Jessica in dieser Saison eine Parzelle zugesprochen bekam und sich nun erwartungsvoll an Arbeit macht.

Die Startbedingungen sind in diesem Frühjahr erfreulich, denn es hat reichlich geregnet und die Kleingärten zeigen sich frisch ergrünt. Beiderseits eines breiten Hauptweges sind die Parzellen angeordnet. Der Hauptweg wird von einem Zierstreifen gesäumt, der gesondert gepflegt werden muss. Nicht überall blüht es da. Und nicht überall sieht es ansehnlich aus, auch nicht auf jeder Parzelle. „Einmal im Monat wird kontrolliert“, schildert der Vorsitzende. Ohne Regeln und Vorgaben funktioniert eine Kleingarten-Anlage nicht.

Das müssen auch Neulinge einsehen, von denen sich manche schon überschätzt haben, was Ausdauer, Fleiß und Talent betrifft. Der Babenhäuser Verein ist Mitglied im Kreisverband Starkenburg der Kleingärtner. Und es gelten bundesweite Regeln für Kleingärten. So auch in Babenhausen, wo etwa ein Drittel der jeweiligen Parzelle für den Anbau von Gemüse, Obst und Salaten genutzt werden soll, zwei Drittel auch als Platz für die Gartenlaube, die Ziergarten- und Erholungsfläche dienen können.

Über seine Rosen freut sich Uwe-Matthias Schittek. Er hat die Parzelle einst von seinem Vater übernommen und ist stellvertretender Vorsitzender des Kleingartenvereins Babenhausen. © zww

Allzu kleinlich mit dem Meterstab wird die Regel freilich nicht kontrolliert. Aber es wird nicht geduldet, wenn man die gesamte Parzelle zum Beispiel als Rasen- und Tummelfläche nutzt und etwa dicht am Hauptweg eine Liegefläche zum Sonnenbaden angelegt wird. Auch zu viel Wildwuchs kann nicht geduldet werden. Es gibt nämlich Vorschriften nach dem Bundes-Kleingarten-Gesetz. Da darf man als Pächter nicht ganz aus der Reihe tanzen. Regeln und Vorgaben müssen befolgt werden. Ansonsten hat man ziemlich freie Hand, hat Kontakt mit der Natur und mit Gleichgesinnten, kann säen, pflanzen und ernten. Kann sich entspannen, aber nicht immer. Vor allem jetzt im Frühjahr und beginnenden Sommer ist freilich reichlich Arbeit angesagt.

Wer in der Babenhäuser Kleingarten-Anlage eine Parzelle bewirtschaftet, zahlt eine Aufnahmegebühr von 150 Euro und einen Jahresbeitrag von 15 Euro. Die Jahrespacht beläuft sich derzeit auf 13 Cent je Quadratmeter. Das Wasser wird nach Verbrauch abgerechnet. Und jeder Pächter muss jährlich sechs Stunden Gemeinschaftsarbeit für den Verein einbringen. Ansonsten sind Zahlungen an den Kleingartenverein fällig, in den auch viele Gartenfreunde mit Migrationshintergrund Aufnahme gefunden und teils schon vor Jahren auch Gewächse aus ihrer ehemaligen Heimat eingeführt haben.

Wie etwa einmal ein inzwischen verstorbener Ungar, der bereits beim Ungarn-Aufstand in den 50er-Jahren des vorigen Jahrhunderts ins Land gekommen war und als Parzellenpächter umgehend auch Paprika anbaute. Oder etwa ein Spätaussiedler aus der ehemaligen Sowjetunion, der mit einer besonderen Blumenart zumindest vorübergehend Aufsehen bei seinen Gartennachbarn erregte.

Aus früheren Jahrzehnten sind die jährlichen „Wurzelfresser-Feste“ in der Anlage in Erinnerung geblieben. Ein längst verstorbener „Hobbykoch“ wartete dabei jeweils als Spezialität mit „Serbischer Bohnensuppe“ auf. Und ebenfalls Vergangenheit sind in der Anlage die einst wuchtigen Kirsch- und Walnussbäume auf manchen Parzellen. Das wird aber schon seit Längerem nicht mehr geduldet, wohl aber Beerensträucher. (zww)