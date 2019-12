Germania räumt Ostheimer Hang - Anwalt erhebt schwere Vorwürfe gegen Stadt

Der SV Germania Babenhausen hat sein Sportgelände am Ostheimer Hang geräumt. Der Anwalt der Germania erhebt schwere Vorwürfe gegen die Stadt.

Babenhausen - Nach Jahrzehnten am Ostheimer Hang steht der SV Germania Babenhausen fürs Erste ohne Heimat da: In den vergangenen Tagen räumte der Fußball-Verein, der bei den Aktiven derzeit mit dem TSV Langstadt eine Spielgemeinschaft bildet und deren Jugendabteilung nahezu auf Null geschrumpft ist, das Sportgelände und das dortige Vereinsheim. Letzteres soll abgerissen werden, laut Bürgermeister Joachim Knoke (SPD) möglichst noch vor Weihnachten.

Für die Stadt war der Schritt des Vereins auch deshalb wichtig, weil ihr bei weiteren Verzögerungen ein hoher finanzieller Schaden entstanden wäre. „Die Räumung war Voraussetzung für einen noch in diesem Jahr erforderlichen vollständigen Abbruch der total beschädigten Gebäude auf dem Gelände“, schreibt die Stadt in einer von Knoke unterzeichneten Pressemitteilung: „Bei Nichteinhaltung wären der Stadt Babenhausen Fördermittel von deutlich über 50 000 Euro verloren gegangen.“

SV Germania Babenhausen räumt Ostheimer Hang

Vorausgegangen war ein langer Streit zwischen Stadt und Verein, was die Einhaltung vereinbarter Pflegepflichten auf dem Sportgelände betrifft. Am Ostheimer Hang gibt es auch von Babenhäuser Schulen genutzte Fußball-, Basketball- und Leichtathletik-Anlagen, dazu Garagen, einen Biergarten und die leer stehende Immobilie mit der früher verpachteten Gaststätte, den Kabinen und den Sanitäranlagen. Zuletzt weigerte sich die Germania monatelang, der Räumungsaufforderung der Stadt nachzukommen. Beide Seiten kommunizieren mittlerweile in erster Linie über ihre Anwälte (wir berichteten).

Jener des SV Germania, Heinrich Gerlach, schickte unserer Zeitung eine Stellungnahme mit dem Betreff „Ende der Germania“. Darin erhebt er schwere Vorwürfe gegenüber dem Rathaus: „Nun ist es also vollbracht“, schreibt er. „Mit juristischen Angriffen und teilweise falschen Darstellungen der tatsächlichen Gegebenheiten ist der einzige Fußball-Verein der Babenhäuser Kernstadt vom Ostheimer Hang verjagt worden.“ Was die Stadt in den 60ern neu aufgebaut habe, werde nun „zugrunde gerichtet“. Das Vorgehen gegen den Verein sei „beispiellos“.

Gerlach unterstellt der Stadt sogar, dass gar nicht die unzureichende Pflege des Geländes der Grund sei, die Germania zu „verjagen“. „Hier laufen im Hintergrund die Vorstellungen, den Sportplatz zu versilbern“, glaubt er, dass alles auf eine andere künftige Nutzung des Areals hinauslaufe. Gerlach beruft sich dabei auch auf die Aussage einer städtischen Mitarbeiterin, die von einer künftig anderweitigen Nutzung des Geländes gesprochen habe. Als Erstes werde wohl der Parkplatz „an einen Nachbarn veräußert“, mutmaßt der Jurist, der einst selbst im SV Germania mitwirkte. Ihm erschließe sich zudem nicht, weshalb der Fußweg zur Erschließung des Kasernengeländes unbedingt über den Sportplatz erfolgen müsse.

Babenhausen: Schwere Vorwürfe gegen Stadt

Bürgermeister Joachim Knoke bestreitet deutlich, dass es schon ausgemachte Sache sei, dass der Ostheimer Hang künftig keine Sportflächen mehr bieten werde. „Es gibt im Augenblick keine Pläne, allenfalls Ideen“, betont er. Über alles Mittel- und Langfristige sei noch nicht entschieden. Klar sei neben dem schnellen Abriss des Vereinsheims nur, dass die Stadt „das Gelände weiter so pflegen wird, dass dort die Bundesjugendspiele stattfinden können“. Bis zur Fertigstellung des neuen Sportgeländes an den Schulen wird es noch einige Zeit dauern. Weiterhin biete man dem SV Germania eine Containerlösung für den benachbarten Sportplatz „Im Riemen“ an.

Mit Blick auf die Germania-Zukunft ist nach Knokes Ansicht der Verein selbst am Zug: „Entweder die Verantwortlichen der Germania treten in den von der Stadt seit nunmehr zwei Jahren vorgeschlagenen Dialog über alternative künftige Bereitstellungen von Sportstätten ein, die von der Germania auch tatsächlich vertragsgemäß bewirtschaftet werden können und unterlassen die in der Vergangenheit betriebene Kommunikation unzutreffender Sachdarstellungen. Dann wird die Stadt alles Angemessene in ihrer Macht stehende tun, Hilfe zur Selbsthilfe der Germania in einer Krisensituation zu leisten“, nennt er den aus seiner Sicht möglichen Weg zu einer Befriedung.

„Oder aber – trotz der zwischenzeitlichen einvernehmlichen Räumung der Sportanlage, dies allerdings im Anschluss an die nachdrückliche Androhung von Schadensersatzansprüchen durch die städtischen Anwälte – die Germania lehnt weiter einen konstruktiven und geordneten Dialog mit den Verantwortlichen der Stadt ab.“ Wähle die Germania „den Weg zurück zur Kooperation, werde ich mich als Bürgermeister von Babenhausen persönlich dafür einsetzen, dass soweit zulässig und möglich, aber auch den heutigen Bedarfen des Vereins angepasst, die Germania Unterstützung erhält.“ Von Jens Dörr