Gersprenzbrücke in Babenhausen wird angehoben

Von: Norman Körtge

Unter der gesperrten Brücke der Bouxwiller Straße in Babenhausen fließt die Gersprenz. © Körtge

Der Stillstand der Bauarbeiten an der Gersprenzbrücke der Bouxwiller Straße in Babenhausen soll in der kommenden Woche enden.

Babenhausen - Wie berichtet, sind die Mitte Juni begonnenen Sanierungsarbeiten schon seit Langem gestoppt, da die Schäden an der Unterkonstruktion weitaus größer waren als angenommen. Wie die Stadtverwaltung nun mitteilt, habe Hessen Mobil als Bauträger die notwendig gewordenen weiteren technischen Planungen abgeschlossen und die Arbeiten können wieder aufgenommen werden.

Zunächst müssen nun Standflächen für schwere hydraulische Pressen hergestellt werden. Mit diesen soll ab der 46. Kalenderwoche (ab 14. November) der komplette, tonnenschwere Stahlbeton-Fahrbahnüberbau um mindestens 50 Zentimeter angehoben werden. Dies wird nötig, um die Tragkonstruktion zu sanieren, beziehungsweise die Tragfähigkeit der Brücke zu erhalten. Da der Stadtverwaltung derzeit keine Terminverschiebungen bekannt sind, sei davon auszugehen, dass die Brücke ab April 2023 wieder befahrbar ist. Seit dem Sommer bereits ist die Kernstadt-Umfahrung komplett gesperrt und der Verkehr quält sich durch die Altstadt. (nkö)