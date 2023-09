Barbarossa am Birnenbaum in Babenhausen

Von: Norman Körtge

Das in Zement gegossene Siegel der Stadt Gelnhausen entdeckte eine Spaziergängerin auf der Wiese zwischen dem Babenhäuser Schloss und der Kleingartenanlage © Körtge

„Ich habe etwas Historisches gefunden“ - so wendet sich eine Babenhäuser Bürgerin an die Stadtverwaltung Babenhausen.

Babenhausen/Gelnhausen – Ein großes, rundes steinernes und altertümlich anmutendes Kunstwerk entdeckt man nicht alle Tage. Auch nicht in unmittelbarer Nähe des Babenhäuser Schlosses. Alles richtig gemacht jedenfalls hat die Spaziergängerin, die vor Kurzem im Rathaus anrief und den Fund meldete: „Ich habe etwas Historisches gefunden.“ Dass es sich nicht wirklich um ein historisches Artefakt handelt, sondern erst etwa fünf Jahrzehnte alt ist, macht den Fund aber nicht weniger sensationell. Denn das Kunstwerk wird in Gelnhausen seit 23 Jahren vermisst und stellt – wenn auch ungewollt – eine historische Verbindung zwischen den beiden Städten her. Aber der Reihe nach.

An einem Birnenbaum, gelegen am Weg zwischen dem Schloss und der Anlage des Kleingartenvereins, ist die massive, runde Platte, etwa in der Größe eines Gullydeckels, von der Passantin entdeckt und von Mitarbeitern des Bauhofs abtransportiert worden. Im Bauhof begutachten es Georg Wittenberger, Vorsitzender des Heimat- und Geschichtsvereins, sowie Manfred Lautenschläger und Klaus Mohrhardt von den Babenhäuser Schlossfreunden. Das historisch bewanderte Trio findet schnell heraus: Es ist das Siegel der Stadt Gelnhausen. Zu sehen ist darauf Stauferkaiser „Barbarossa“ Friedrich I. und seine Gemahlin. Ein Anruf bei Gelnhausens Bürgermeister Daniel Glöckner bestätigt dann zwar diese Erkenntnis, wirft aber zugleich weitere Fragen auf. Denn Glöckner kennt das Kunstwerk, das im Jahr 2000 aus seiner Stadt spurlos verschwunden ist. Wie das Gelnhäuser Stadtoberhaupt auf Nachfrage zu berichten weiß, hat es in den 1970er-Jahren Künstler Bernhard Machnitzke angefertigt. Nicht nur das in Zement gegossene und in Babenhausen nun wiederentdeckte Siegel, sondern auch mit weiteren Materialien geschaffene Siegel. Alles Unikate. Zu sehen waren sie dann im Wappensaal der Zehntscheune, die Vereinen als Domizil diente. Als diese wegen baulicher Mängel vor 23 Jahren geräumt wurde, wurden die Ausstellungsstücke vor dem Gebäude zunächst zwischengelagert. Als sie abtransportiert werden sollten, waren sie verschwunden. Gestohlen!

Ein Siegel aus Holz tauchte vor etwa zehn Jahren bei einer Internetauktion auf und wurde von der Stadt ersteigert. Für wie viel? „Das ist nicht mehr bekannt“, berichtet Glöckner vom Heimholen des Holz-Siegels aus dem Vogelsberg.

Und nun der Fund des Zement-Siegels. „Nach der Reinigung und Konservierung wird unsere Leiterin des Stadtarchivs einen entsprechenden Platz gemeinsam mit unserer Abteilung Kultourimus finden. Eine gute Stelle ist das Foyer unserer Kulturherberge“, erzählt der Gelnhäuser Bürgermeister über das weitere Vorgehen.

Mysteriös ist und bleibt jedoch, wie das Siegel nach Babenhausen an den Birnenbaum gekommen ist. Es scheine so, dass jemand auf jeden Fall wollte, dass es gefunden wird, spekuliert Klaus Mohrhardt. Kurios sei zudem, dass Babenhausen und Gelnhausen ein historisches Band verbindet, weiß Mohrhardt zu berichten. Über die Herren und späteren Grafen von Hanau (1429) besteht eine historische Verbindung zwischen dem Hanauischen Amt Babenhausen (ab 1255) und der Kaiserpfalz Gelnhausen, berichtet Klaus Mohrhardt von den Babenhäuser Schlossfreunden. Schon 1277 wurde Reinhard I. von Hanau in die kaiserliche Burgmannschaft von Gelnhausen aufgenommen. In der Vorburg der Kaiserpfalz erbaute er ein Burgmannenhaus. Bis ins 16. Jahrhundert liehen die Herren und Grafen von Hanau außerdem verschiedenen Kaisern und Königen des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation Geld, wofür ihnen als Sicherheit „Pfandrechte“ an der Kaiserpfalz Gelnhausen verliehen wurden.



Um bei Besuchen in Gelnhausen als „Pfandherren“ standesgemäß wohnen zu können, erbauten sie in der Altstadt von Gelnhausen direkt an der Stadtmauer den „Fürstenhof“. Das Gebäude dient heute in veränderter Form als Hotel-Restaurant. Die hanauische „Reichspfandschaft“ bestand bis 1736 und fiel nach dem Tod des letzten Hanauer Grafen Johann Reinhard III. an Hessen-Kassel. Genau wie das Amt Babenhausen. Dieses wurde dann 1771 nach einem 35-jährigen Rechtsstreit zwischen Hessen-Kassel und Hessen-Darmstadt per Kompromiss zwischen beiden Parteien aufgeteilt. (Norman Körtge)