Endspurt bei der Glasfaservermarktung in Babenhausen

Von: Norman Körtge

Seit Monaten wirbt Teranet in Babenhausen um Glasfaserkunden – wie hier entlang der Seligenstädter Straße. © Körtge

Das Unternehmen GVG Glasfaser läutet den Endspurt ihrer Vermarktungsphase in Babenhausen ein.

Babenhausen - Seit Anfang September läuft die sogenannte Nachfragebündelung, in der das Unternehmen aus Kiel allen Babenhäuser Haushalten und Gewerbetreibenden anbietet, einen Vertrag mit der GVG-Marke Teranet abzuschließen. Bis zum 15. Dezember sollen mindestens 40 Prozent der etwa 8 500 möglichen Kunden das Angebot der Norddeutschen angenommen haben, damit das Unternehmen den Glasfaserausbau bis ins Haus für schnelleres Internet in Eigenregie stemmt.

„Jeder Vertrag, der in der laufenden Vermarktungsphase unterschrieben wird, bringt uns dem Ziel näher, Babenhausen mit flächendeckender Highspeed-Glasfaser versorgen zu können. Ich bin sehr zuversichtlich, mit Hilfe eines starken Endspurts in Kürze einen positiven Ausbauentscheid verkünden zu können“, ist sich Martin Pfeifer, GVG-Gebietsleiter für Hessen, sicher.

Wie viele Babenhäuser bereits einen Vertrag unterschrieben haben, darauf gibt das Unternehmen auch auf Nachfrage keine konkrete Antwort. Die Resonanz in Babenhausen sei seit Beginn der Vermarktung ausgesprochen gut und das Vertriebsteam treffe in der Kommune auf großes Interesse, heißt es. „Erfahrungsgemäß ergreifen auch viele unentschlossene Bürgerinnen und Bürger in den letzten Wochen vor Vermarktungsende noch die Chance, sich einen kostenfreien Glasfaseranschluss zu sichern“, teilt eine Unternehmenssprecherin mit.

Infoveranstaltung in der Stadthalle In der Stadthalle, Platanenallee, ist für Dienstag, 22. November, um 19 Uhr eine weitere Informationsveranstaltung geplant. Teranet-Experten stehen bei den offenen Beratungen im Rathaus (Raum 003) jeweils dienstags von 14 bis 16 Uhr, mittwochs von 9 bis 12 Uhr und donnerstags von 15.30 bis 19 Uhr zur Verfügung. Fragen werden ebenso unter z 0431 80649649 beantwortet. Infos im Internet: teranet.de

Indes häufen sich in lokalen Facebook-Gruppen die Beschwerden über das als zu aufdringlich empfundene Vorgehen der Vertriebler: „Junge, Junge, so langsam nerven die Teraneter aber“, heißt es dort. Oder: „Sehr aufdringliches Direktmarketing, vor dem man eigentlich immer gewarnt wird.“

„Auf Social-Media-Plattformen, wie auch in Facebook-Gruppen, entlädt sich Unmut bekanntermaßen sehr schnell“, ist der GVG-Glasfaser bewusst. Bedingt durch die sehr große Anzahl von Haushalten, die wir in dieser Phase der Vermarkung angesprochen und betreuen werden, könne es bei aller Sorgfalt leider nicht gänzlich ausgeschlossen werden, dass es in einzelnen Fällen im zwischenmenschlichen Kontakt zu Unstimmigkeiten oder Missverständnissen kommen könne. „Wir versuchen diese so gut es geht zu minimieren und schulen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dahingehend regelmäßig, da wir an uns selbst sehr hohe Qualitätsansprüche stellen“, schreibt die Unternehmenssprecherin. Jede Beschwerde, auch in den sozialen Medien, werde nachgegangen und versucht, individuell Stellung zu nehmen. „Unser Bestreben ist es, sowohl gute Produkte als auch ebenso guten Service zu bieten. Daher sehen wir Beschwerden als wichtigen Baustein der Weiterentwicklung und Verbesserung an und nehmen diese ernst.“ (Norman Körtge)