Babenhäuser Kleingärtner freuen sich über den Regen

Sara Goretzki und Sergi Collado wollen sich um eine Parzelle bewerben. Sie müssen aber auf die lange Warteliste, alle 70 Parzellen sind derzeit vergeben. © Prasch, Michael

In der Kleingartenanlage am Rander Babenhäuser Altstadt freuen sich die Pächter über das durchwachsene Wetter in diesem Sommer. Stolze 100 Jahre alt ist der Verein.

Babenhausen – „Unser Jubiläumsjahr ist auch ein gutes Gartenjahr“, freut sich Uwe-Matthias Schittek, der stellvertretende Vorsitzende des Babenhäuser Kleingartenvereins. Nach trockenen Jahren blüht und grünt es jetzt in der Anlage hinter dem Schloss. Entlang des Weges, an dem sich beiderseits an die 70 Parzellen aufreihen, blühen in voller Pracht Rosen und Dahlien, hier und da schieben sich auch Cosmeen, Malven und andere Sommerblumen dazwischen. Der Weg, der die seit 100 Jahren bestehende Anlage erschließt, ist eine Blütenallee geworden.

Also passend zum Jahr, in dem der Verein auf ein Jahrhundert zurückblickt. Das wird am nächsten Samstag, 2. September gefeiert. „Vier Frauen aus unserem Verein haben einiges vorbereitet, vor allem für Kinder, denn es soll ein Fest in familiärer Atmosphäre werden“, sagt Uwe-Matthias Schittek, der selbst lange Jahre den Verein führte, bevor er seinem Sohn Matthias die Leitung überließ. Der ist derzeit in Urlaub, wird aber zum Fest wieder zur Stelle sein. Da wird es ab 11 Uhr vor dem Vereinsheim richtig rund gehen, wird den Gästen zur Mittagszeit aufgetischt. Und wird auch zu Kaffee und Kuchen eingeladen.

Fest vor allem für Kinder

Ansonsten feiern die Kleingärtner nicht allzu üppig. „Wir sind das ja nach den letzten Jahren gar nicht mehr gewohnt“, meint der stellvertretende Vereinschef. Aber für die Kinder werde etwas vorbereitet. Die sollen zu Eierlaufen, Malen und Sackhüpfen eingeladen werden.

Das Vereinsheim, das in den vergangenen Jahren kaum noch genutzt wurde, wollen die Kleingärtner rechtzeitig zum Jubiläumsfest noch farblich auffrischen. Es sieht nämlich derzeit wenig festwürdig aus. Der neue Anstrich soll dem des nahen Schlosses angeglichen werden, sagt Schittek, der auf seiner Parzelle, die wie alle anderen um die 350 Quadratmeter groß ist, in diesem Jahr kaum gärtnerische Rückschläge erlebt hat. Er hat in einem Gewächshaus mit Erfolg unter anderem Paprika und Tomaten angebaut.

Auch andere Kleingärtner haben derzeit Erfolgserlebnisse. Denn nach regenreichen Wochen gedeihen zum Beispiel Kohlrabis und Salate, Möhren und Zwiebeln prächtig. In den vergangenen Jahren wollte das Grünzeug trotz reichlichen Gießens nicht so recht wachsen.

Lange Warteliste

In diesem Sommer aber steht alles gut da. Und so bekennen Sara Goretzki und Sergi Collado, die als junges Paar Hand in Hand einen sonntäglichen Spaziergang durch die Anlage genießen, frei heraus, dass sie sich um eine Parzelle bewerben wollen. Das heißt auf eine Warteliste setzen lassen wollen. In nächster Zeit werden zwei Parzellen frei, kann Schittek bestätigen. Allerdings stehen da schon die Neustarter fest. „Wir haben eine lange Warteliste“, meldet der Verein auf einem Aushang am Eingang, wo unter „Wichtige Mitteilung“ auch vermerkt ist, dass Pachtverträge auch wegen Nichtzahlens der Rechnungen gekündigt werden mussten oder einige Parzellen sich bei Kontrollen ungepflegt gezeigt hätten. Das könne so nicht geduldet werden. „Auch möchten wir darauf hinweisen, dass unsere Kleingarten-Anlage keine Freizeiteinrichtung ist“, macht der Vereinsvorstand deutlich und fordert die Parzellen-Pächter auf, den jeweiligen Vertrag durchzulesen. Da ist unter anderem gemäß einer Regelung nach dem Bundes-Kleingartengesetz auch vorgeschrieben, dass mindestens ein Drittel der Parzelle kleingärtnerisch für den Anbau von Gemüse genutzt werden soll.

Genaue Regeln

Auf die Einhaltung von Regeln muss in einer Gemeinschaftsanlage geachtet werden. Dies gilt auch für die Einhaltung der Ruhezeiten, wie auf einem anderen Aushang steht. „Eine Gemeinschaft braucht Regeln und soziales Verhalten“, wird gemahnt und daran erinnert, dass wochentags von 13 bis 15 Uhr und von 20 bis 8 Uhr am nächsten Tag Ruhezeiten sind, an Sonn- und Feiertagen ganztägig.

Unter „Allgemeiner Hinweis“ ist aufgeführt, dass es zu Sachbeschädigungen gekommen, Müll in der Anlage entsorgt und der vordere Bereich als Lager- und Abstellplatz genutzt worden sei. Das wird vom Verein freilich nicht geduldet. „Unsere Anlage soll nicht aussehen wie ein Müllplatz“ heißt es da. Auch weggeworfene Zigarettenkippen will man da nicht sehen. Fazit: Auch in einem kleinen Garten-Paradies gelten strenge Regeln. zww

Sehr gut entwickelt ist das Gemüse auf den Parzellen des seit 100 Jahren bestehenden Babenhäuser Kleingartenvereins in diesem Jubiläumsjahr. © zww