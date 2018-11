Grünewald-Areal: Projektplaner stellt geänderten Entwurf vor

Babenhausen - Die geplante Bebauung des Areals der Gärtnerei Grünewald hat eine weitere Hürde genommen. Am Dienstagabend votierte der Bauausschuss mit großer Mehrheit für den präsentierten Vorentwurf. Von Norman Körtge

„Auf ein Neues“ – Claus Schunk, Projektplaner des Aschaffenburger Unternehmens Kalkan, war sich der Historie bewusst, als er am Dienstagabend im Rathaus mit der Präsentation seines Entwurfs zum vorhabenenbezogenen Bebauungsplan auf dem Gelände der Gärtnerei Grünewald begann. Denn knapp ein Jahr zuvor hatte er bereits einen Entwurf präsentiert, der allerdings bei Bürgern und der Mehrheit in der Stadtverordnetenversammlung auf wenig Gegenliebe stieß. Zu hoch und zu mächtig sei das, was da an Geschosswohnungsbau auf dem 5 325 Quadratmeter großen Areal an der Ecke der Straße An der Stadtmauer/Martin-Luther-Straße geplant war. Anfang des Jahres hatte zudem die CDU/FWB-Mehrheit im Stadtparlament durchgesetzt, dass dort anstatt eines Mischgebietes mit hohem Gewerbeflächenanteil ein allgemeines Wohngebiet ausgewiesen werden soll. Darin ist aber auch Gewerbe möglich.

+ Entlang der Straße An der Stadtmauer (im Vordergrund) sollen vier viergeschossige Gebäude entstehen. Im hinteren Bereich sind sieben viergeschossige Gebäude geplant. An das bestehende Wohnhaus an der Martin-Luther-Straße soll eine Doppelhaushälfte angebaut werden. Insgesamt also 13 Häuser in denen, je nach Wohnungsmix, 62 bis 78 Wohnungen mit 6846 Quadratmetern Nettofläche (inklusive Terrassen und Balkonen) entstehen können. © Grafik/Visualisierung: Alte Gärtnerei Immobilien GmbH Nun also der neue Anlauf, der bei allen Häusern eine maximale Höhe von 12,50 Metern vorsieht. Zur Erinnerung: Im abgelehnten Entwurf war die Maximalhöhe bei knapp 16 Metern gewesen. Da wären vier viergeschossige Gebäude – inklusive Staffelgeschoss –, die in ihrer Anordnung den geschwungenen Straßenverlauf An der Stadtmauer aufnehmen sollen und von dieser nun um ein paar Meter zurückgesetzt sind. Das ist der Tatsache geschuldet, dass der städtische Parkplatz davor erhalten bleibt. Über diesen wird nun die Tiefgarage angesteuert – und eben nicht mehr über die Martin-Luther-Straße. In zweiter Reihe sind sieben viergeschossige Gebäude vorgesehen. Neu ist, dass das bestehende Wohnhaus an der Luther-Straße erhalten bleibt und an dieses eine Doppelhaushälfte angebaut werden soll. Je nach Wohnungsmix sind 62 bis 78 Wohnungen geplant. Daran orientiert sich auch die Zahl der in der Tiefgarage zu schaffenden Stellplätze von 93 bis maximal 117.

Lesen Sie dazu auch: Grünewald-Areal: „Flachdachbunker“ zerstören die Optik Wohnbebauung für das Grünewald-Areal Grünewald-Areal: „Wir harren der Dinge“ Im Außenbereich, zwischen den Gebäudereihen, sind derzeit 25 Stellplätze eingeplant. Die Anzahl der Stellplätze hinterfragte CDU-Fraktionsvorsitzender Stephan Sawallich. Zwar sei die Satzung – 1,5 Stellplätze/Wohneinheit – eingehalten, aber die Realität zeige, dass es doch meist zwei Autos pro Wohnung gebe. „Wo sollen die parken?“, fragte er. Bürgermeister Joachim Knoke (SPD) nannte die umliegenden öffentlichen Parkplätze als Ausweichmöglichkeit. Planer Schunk erläuterte, dass theoretisch in der Tiefgarage mehr Plätze geschaffen werden könnten, was allerdings mit erheblichen Kosten verbunden sei. Um die Belastung des Straßenverkehrsnetzes, insbesondere der Straße An der Stadtmauer und der Martin-Luther-Straße, ging es sowohl FWB-Fraktionsvorsitzendem Wolfgang Heil als auch anwesenden Anwohnern.

Dem gegenüber stellte Schunk zum einen, dass nach allgemeinen Berechnungen in den Hauptverkehrszeiten im Schnitt alle drei Minuten ein Auto in die Tiefgarage ein- oder ausfahren würde. Bürgermeister Knoke berichtete, dass bereits mit dem Landkreis als Schulträger beraten werde, die Andienung an die in der Luther-Straße gelegenen Grundschule und des Bachgaugymnasiums verstärkt über den Stadthallenparkplatz und als weitere Variante über den Sparkassenparkplatz erfolgen soll. Um Temposünder zu ermahnen und zu sensibilisieren, werden demnächst Tempodisplays An der Stadtmauer installiert, die mit ihren Smileys auf die gefahrene Geschwindigkeit aufmerksam machen.

Der Befürchtung von Anwohnern, dass bei den Baumaßnahmen, gerade beim Bau der Tiefgarage, durch Erschütterungen Schäden an Nachbargebäuden entstehen könnten, trat Schunk entgegen, dass es auch „sanfte Methoden“ gebe. Außerdem würde der Bauträger – auch um sich selber abzusichern – in umliegenden Gebäuden zuvor ein Beweissicherungsverfahren durchführen, durch das dann gegebenenfalls auch Schäden dokumentiert werden könnten. Als Gegner von Flachdächern im Altstadtbereich erwies sich FWB-Fraktionschef Heil, der diese Art der Bebauung als ein „Krebsgeschwür“ bezeichnete, das sich immer weiter ausbreite. Schunk sagte dazu, dass der Wohnungsmarkt aber genau danach verlangen würde. Letztendlich war FWB-Politiker Heil der einzige, der dem Entwurf seine grundsätzliche Zustimmung verweigerte. Die Vertreter von CDU, SPD und FDP stimmten dafür, die Grünen enthielten sich.