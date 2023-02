Haare schneiden in Babenhausen für Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien

Haare schneiden und frisieren: Hülya Deniz und Nazan Gökce (Bild) organisierten die Benefizaktion in Babenhausen, © zah

Hülya Deniz und Nazan Gökce, die beide Friseursalons in Babenhausen betreiben, haben für Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien einen Spendenaktion organisiert.

Babenhausen - Unterstützt und gespendet haben die beiden Unternehmerinnen schön öfter. An den Tierschutzverein, die Aktion Sorgenkind, in die Erdbebenregion in Pakistan. Doch diesmal sind Hülya Deniz und Nazan Gökce, die beide Friseursalons in Babenhausen betreiben, persönlich betroffen. Beim Jahrhunderterdbeben in der türkisch-syrischen Grenzregion Anfang Februar haben viele ihrer Angehörigen ihr gesamtes Hab und Gut verloren.

Wie helfen? Am effektivsten mit dem, was sie am besten können. Die Friseurinnen organisierten am Samstag ein Benefiz-Haareschneiden, an dem viele ihrer Bediensteten mit Shampoo und Schere mitwirkten. „Schon unter der Woche spendeten unsere Kunden großzügig“, sagt Hülya Deniz dankbar, die ihren Salon seit 23 Jahren in der Schlossgasse betreibt. Rund 1200 Euro kamen da zusammen – und daraus wollten die tatkräftigen Babenhäuserinnen am Samstag mehr machen. Mit Kaffee, Kuchen, guter Laune und ihrem Handwerkszeug rüsteten sie sich im Salon „Nazan & Team“ zum Haareschneiden zugunsten der Erdbebenopfer. Ohne Terminvergabe und ohne festes Honorar. In einen bunten Karton wanderten die Spenden der frisch gestylten Kunden.

Gute Laune, ernster Hintergrund: Das Friseurteam arbeitete am Samstag, um die Opfer des verheerenden Erdbebens mit dem Erlös zu unterstützen. © zah

„Ich bin mit elf Jahren nach Deuschland gekommen“, erzählt Mehmet Gökce, der hier seine spätere Frau Nazan heiratete. „Ich komme aus Malatyia“, berichtet er – die Region lag jetzt im Epizentrum des schweren Bebens mit einer Stärke von 7,5, bei dem rund 50 000 Menschen ihr Leben verloren. Den dortigen Verwandten hätten sie bereits privat geholfen, erklärt das Ehepaar Gökce. Jetzt soll die Hälfte der Einnahmen an die Hilfsorganisation Roter Halbmond gehen. Beide betroffenen Länder werden zu gleichen Teilen unterstützt. „Ich habe eine syrische Mitarbeiterin“, erzählt Nazan Gökce, über deren Kontakte in das kriegsgebeutelte Land soll der zweite Teil des Benefiz-Haarschneidens direkt an betroffene Familien gehen.

3800 Euro in Babenhausen für Erdebenopfer gesammelt

Nazan Gökce, die sich 1997 selbstständig machte und zunächst in der Luisenstraße einen Friseursalon öffnete, ist stolz auf ihr internationales Team. Die Angestellten haben portugiesische, syrische, kurdische, italienische und deutsche Wurzeln. „Wir sind multikulti“, schmunzelt die Geschäftsfrau, die 2010 den Salon im Ostring eröffnete und ihr Selbstverständnis des miteinander Arbeitens als Name für ihr Geschäft wählte: „Nazan & Team“. Gemeinsam hatten sie die Idee für die Hilfsaktion. Und mit Hilfe vieler Kundinnen und Kunden stand da am Ende des Samstags der Betrag von über 3 800 Euro, der in die Erdbebenregion gespendet werden soll. Wer noch helfen will, kann noch bis einschließlich 4. März in beiden Friseursalons den Hilfsbetrag aufstocken. (zah)