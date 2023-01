Ein Landarzt wie früher – nur moderner

Von: Norman Körtge

Ein starkes Team im Rücken hat das Ärzte-Ehepaar Maximilian und Myriam Welbers. Mit Carina Schölch (hinten von links), Marion Schübler und Laura Supertino hat sich innerhalb kürzester Zeit eine gute Besetzung für die Praxis in der Markstraße 1 in Langstadt gefunden. © Körtge

Seit Jahresbeginn werden in der neuen Hausarztpraxis von Maximilian und Myriam Welbers in Langstadt bereits Patienten behandelt. Nun fand die offizielle Eröffnung statt.

Babenhausen-Langstadt - Während anderswo am Mittwoch die Arztpraxen geschlossen sind, weil sich die Ärzte einer hessenweiten Streikaktion angeschlossen haben, herrscht nachmittags in der Praxis von Maximilian und Myriam Welbers dichtes Gedränge. Streikbrecher sind die Welbers aber nicht – ganz im Gegenteil. „Leider schreitet die Verwirtschaftlichung der Medizin weiter voran“, sagt Maximilian Welbers und kritisiert die Sparpläne von Bundesregierung und Krankenkassen, worunter auch der Wegfall eines Neupatienten-Zuschlags gehört. Auch Welbers streiken – und es sind es keine Patienten, die sie im ersten Stock ihres Hauses in der Markstraße 1 in Langstadt begrüßen, sondern geladene Gäste. Es gilt die offizielle Eröffnung der Landarztpraxis zu feiern, die seit Anfang des Jahres bereits in Betrieb ist.

Wie an einem Wanderweg: Das Hinweisschild und eine der Türen zu einem der Behandlungsräume. © Körtge

„Es ist einfach schön“, fasst Maximilian Welbers kurz und schmerzlos zusammen. Da seien die zum Team gehörenden drei Medizinischen Fachangestellten, die den Ansturm auf die Praxis in den vergangenen Wochen bravourös gemeistert hätten und „mir ein Arbeiten ermöglichen, wie ich es mag“, sagt Welbers und meint damit, sich voll auf seine Patienten konzentrieren zu können.

Und da er nun nicht mehr von Langstadt aus in seine bisherigen Praxisräume im Schaafheimer Schaaz pendeln müsse, sei er auch stets näher an seiner Familie mit den beiden kleinen Töchtern. Sie könnten nun erleben, was der Papa so den ganzen Tag macht und seien hin und wieder auch in der Praxis mit dabei. „Das lockert die ganze Atmosphäre auf“, hat Welbers bemerkt.

Hingucker: Am Aufzugsschacht sind die alte Welbers-Heimat mit dem Schaafheimer Wartturm (links) und die neue mit dem Babenhäuser Hexenturm zu sehen. © -

Dazu trage auch Therapiehund „Capri“ bei. Der Mischlingsrüde, ist immer mal wieder – selbstverständlich in Absprache mit den Patienten – in den Zimmern anzutreffen.

„Wir haben ein hartes Jahr hinter uns“, sagt Maximilian Welbers in seiner offiziellen Rede und meint nicht nur die Auswirkungen von Corona und dem Krieg in der Ukraine, sondern eben den Umbau des ersten Stockes des seit knapp fünf Jahren von der Familie bewohnten Hauses „in eine Arztpraxis, wie ich sie noch aus meiner Kindheit kenne“, so der Sohn des Schaafheimer Arztes Gerhart Welbers. Nur eben moderner und digitaler. Er macht keinen Hehl daraus, dass er mit ganzem Herzen Landarzt ist und sich für eine wohnortnahe medizinische Versorgung stark macht.

Praxis-Hotline Unter Telefon 06073 7406618 ist die rund um die Uhr erreichbar digitale Telefonassistenz der Welbers-Praxis geschaltet, unter der zum Beispiel auch Rezepte bestellt werden können. (nkö)

Entscheidenden Anteil daran, dass die Praxisräume nicht steril und unpersönlich wirken, habe Selina Schelter von der gleichnamigen Dieburger Werbetechnikfirma gehabt, wie Myriam Welbers berichtet. Zusammen sei am Konzept gefeilt worden. Neben einem immer wieder auftauchenden Grünton sind es vor allem die Zimmernamen. „Es sollte nicht Zimmer 1, 2 oder 3 sein“, erzählt Myriam Welbers. So gibt e etwa an die Region erinnernde Zimmer wie „Hexenturm“, „Otzberg“ oder „Warttum“. Und „Glück auf“. Eine Hommage an Myriam Welbers Herkunft aus dem Ruhrgebiet. „Das wird mein Sprechzimmer“, erzählt die Ärztin, die sich noch in der Facharztausbildung befindet und 2024 offiziell in die Praxis mit einsteigen wird.

Der Aufzug Einziger Wermutstropfen bei der Praxiseröffnung: Der eigens gebaute Aufzug in den ersten Stock funktioniert noch nicht. „Wenn es Patienten gar nicht möglich ist, Treppen zu steigen, dann versuchen wir es mit Hausbesuchen aufzufangen“, so Maximilian Welbers. (nkö)

Ein Besuch in der Praxis solle entschleunigend und und beruhigend wirken, fasst es Maximilian Welbers zusammen. Bei ihm scheint es zu wirken. „Ich fühle mich so frei, wie noch nie in meinem Leben zuvor“, sagt er in seiner Rede, in der er auch den beteiligten Handwerkern, Unterstützern und Freunden dankt, zu denen auch die anwesenden Bürgermeister Daniel Rauschenberger (Schaafheim) und sein Babenhäuser Amtskollege Dominik Stadler gehören. Letzterem sei es auch zu verdanken, dass die Welbers vom Leader-Programm über den Landkreis profitiert haben. Immerhin 200 000 Euro Fördermittel flossen so nach Langstadt.

Emotional wird es Mittwochnachmittag auch. Mit tränenerstickter Stimme dankt Maximilian Welbers seinen anwesenden Eltern, die ihn trotz teilweiser anderer Meinung immer unterstützt haben. Und seiner Frau, die das ganze Umbauprojekt in Zeiten von Kostenexplosionen und Handwerkermangel überragend gemanagt habe: „Aber vor allem, weil du unsere Familie zusammengehalten hast.“ Eine Liebeserklärung, die auch die Gäste nicht unberührt ließ. (Norman Körtge)