Heide Jakob aus Babenhausen über „Kunst und Kamelien“

Von: Norman Körtge

Teilen

Kunst- und Gartenliebhaberin Heide Jakob lädt zusammen mit ihrem Mann Carl-Heinz für Sonntag wieder zu „Kunst und Kamelien“ nach Sickenhofen. © Körtge

Für Sonntag (30. April) lädt Heide Jakob wieder zu „Kunst und Kamelien“ in den Babenhäuser Stadtteil Sickenhofen. Im Interview spricht sie über ihre Leidenschaften.

Babenhausen-Sickenhofen - Nach Regen und Hagel folgt Sonnenschein – oder: Der April macht, was er will. Während der Himmel über Sickenhofen am Montagnachmittag äußerst wechselhaft daherkam, sind in der Harpertshäuser Straße 12 die letzten Vorbereitungen für den Tag der offenen Tür der Heidegalerie am Sonntag, 30. April, angelaufen. Seit vielen Jahren steht er unter dem Motto „Kunst und Kamelien“. Von 10 bis 18 Uhr kann sowohl in der Galerie als auch im Garten – der Besuch lohnt sich also bei jedem Wetter – das Schaffen von Künstlerin und Gärtnerin Heide Jakob bewundert werden. Im Interview spricht die 74-Jährige über ihre Leidenschaften.

Frau Jakob, „Kunst und Kamelien“: Erklären Sie doch mal jemanden, der noch nicht bei Ihnen zu Besuch war, was ihn erwartet?

Wir präsentieren seit 24 Jahren mehr als 200 Ölgemälde in unserem Haus über zwei Etagen, zahlreiche Aquarelle sowie Aquarell- und Fotokarten. Die Stilrichtung geht von fotorealistischen Blumenmotiven bis zu abstrakten Werken. Die Kombination Kunst und Kamelien hat sich über viele Jahre bewährt und hat bei den Besuchern unserer Veranstaltung immer großes Interesse geweckt.

Sind Sie in den Wintermonaten zum Malen gekommen?

Ich habe etliche Aquarelle gemalt und viele Fotokarten geklebt und gepresst.

Wie viele Kamelien hegen und pflegen Sie in Ihrem Garten?

29 sind es. Einige sind schon über 20 Jahre alt und von stattlicher Höhe. Unser Garten bietet aber über fast das ganze Jahr für jeden Pflanzenfreund viel Abwechslung. Zahlreichen Insekten, Vögel, Igel und Frösche finden bei uns Nahrung und Unterschlupf. Auf Schautafeln kann der Besucher sich informieren, was alles krabbelt und fliegt. Für die Beratung bezüglich Pflanzenpflege stehen wir gerne zur Verfügung und bieten auch getopfte Pflanzen zum Mitnehmen an.

Was macht für Sie die Kamelien so besonders?

Kamelien sind immergrüne Bäume mit sehr unterschiedlichen Blüten zu einer Jahreszeit, in der sonst nur wenige Pflanzen blühen. Das Farbspektrum reicht von weiß, rosa und rot, zum Teil auch zweifarbig sowie zwei verschiedene Farben an einer Pflanze. Bei den ungefüllten Blüten finden schon im zeitigen Frühjahr Insekten Nahrung. Die Blütezeit reicht je nach Sorte bis in den Mai.

Wie ist die Kamelienblüte in diesem Jahr vorangeschritten?

Mitte März blühten schon zahlreiche Kamelien, zum Teil auch sehr üppig, andere verloren viele Knospen durch Stürme im Winter und im Frühjahr. Gerade blühen die Sorten Blood of China, Yukumi Guruma, Spring Festival, Coronation, Asagao , Elegans chandleri, Domina Nova und Hiodoshi.

In der Heidegalerie sind Dutzende Werke von Heide Jakob zu sehen. © Körtge

Benötigen die Kamelien viel Pflege?

Außer Wasser bei Trockenheit sind Kamelien eher pflegeleicht. Aber beim Setzen der Kamelie in den Garten ist einiges zu beachten, damit die Pflanze sich gut entwickeln kann. Der Boden sollte großzügig mit saurer Erde aufbereitet werden, also zum Beispiel Rhododendronerde. Sehr kleine Pflanzen, die noch nicht abgehärtet sind, benötigen Winterschutz, zum Beispiel mit Fichtenzweigen.

Wie viele Stunden haben Sie zusammen mit Ihrem Mann Carl-Heinz im April im Garten gearbeitet und welche Arbeiten haben Sie dabei erledigt?

Die meiste Arbeit begann schon Ende Februar und im März mit dem Rückschnitt der Rispenhortensien, von denen etwa 20 Stück bei uns wachsen. Auch der Mönchspfeffer und weitere Planzen bekamen einen Rückschnitt. Im Teich haben wir Seerosenwurzeln reduziert und in der Flachzone von fünf Schlauchpflanzen die Trockenstiele entfernt. Die wenigen Tage mit trockenem Wetter, der April war bislang ja sehr nass, nutzten wir bis jetzt sehr intensiv, um einiges im Garten zu erledigen, leider noch nicht genug. Bisher waren es circa 40 Stunden. (Norman Körtge)