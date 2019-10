Wo die Kickers-Frauen mit Rollator den bunten Umzug bestreiten

Nach dem Hergershäuser Kerbumzug kann es keinen Zweifel mehr geben: Es existieren tatsächlich Stimmungslieder, in denen Hühner die Hauptrolle spielen und lautstarkes Gegacker den Sound bestimmt.

Hergershausen – Der rollende Hühnerstall, den eine feierfreudige Gruppe Neubaugebiet-Bewohner („Die Steaker“), alle als Hühner oder Hähne verkleidet, auf die Gassen brachte hatte es nicht nur akustisch in sich. Sie hatten sogar an die Oma, die im Hühnerstall Motorrad fährt, gedacht.

Über 20 Wagen und Fußgruppen sorgten beim Umzug im größten Stadtteil für Stimmung. Der SV Kickers, der sich bei der Organisation der Kerb mit dem örtlichen Turnverein immer abwechselt, hatte in diesem Jahr wieder die Regie übernommen und stemmte die viertägige Großveranstaltung im selbst ernannten „geilen Nest“.

Eine gelungene Kombination aus traditionellen Kerbelementen und zeitgemäßer Unterhaltung begeisterte die Gäste, die sowohl beim Tanzvergnügen am Samstag, beim Kerbspruch am Sonntag als auch beim ganztägigen Frühschoppen gestern für ein volles Bürgerhaus sorgten.

Eingeläutet wurde das Festwochenende, das heute Abend mit dem Verbrennen der Kerb seinen Abschluss findet, am Freitag im Vereinsheim mit einem zünftigen Bieranstich und anschließender „Meterparty“ im Zelt auf dem Sportgelände. Kerbvadder Ingo Breuckmann, der im Frühjahr den Vorsitz des Sportvereins übernommen hat, war hochzufrieden mit der Resonanz. Und gefühlt das halbe Dorf hatte sich mit Diensten in der Bar oder an anderen Theken, in der Küche, beim Anfertigen des Kerbstraußes, dem Schmücken der Umzugswagen, beim Kuchen backen oder auch Zeltaufbau eingebracht.

+ Ehre, wem der Thron gebührt: Kerbvadder Ingo Breuckmann auf seinem fünften Umzug.

Da Breuckmann, der beim Umzug auf einem überdimensionalen, roten Thron mitrollte, den Kerbvadder für die Kickers zum fünften Mal gab, trugen er und seine Entourage T-Shirts, auf denen fünf kleine Zylinder aufgenäht waren. Mit Liebe zum Detail glänzten auch die anderen Teilnehmer, die aus der bunten Parade ein echtes Happening machten. Die Kerbbuschen und -mädchen von vor fünf Jahren sprangen wegen eines zu kleinen aktuellen Jahrgangs noch einmal gut gelaunt ein. Die Kickers-Frauen, ohne die keine Vereinsveranstaltung denkbar ist, waren als Service-Kräfte mit großen roten Schürzen, gefüllten Tabletts und Rollatoren unterwegs. Auf einem Wägelchen transportierten sie sogar eine echte Torte und Schnitzel. Ihre Botschaft nach 45 Jahren Dienst im Vereinsheim: „Jetzt müsse bald die Junge renne, weil die Alte nicht mehr könne“. Die Ladys im besten Alter sahen zwar so aus, als könnten sie noch eine Weile ohne Gehhilfe rennen, aber dass sie sich um ihre Ablösung Gedanken machen – absolut legitim und auf jeden Fall originell unters Volk gebracht.

Eine Gruppe jüngerer Frauen, die sich die „Oigeplackte, ausgeplackte, dogebliwwene Mädels“ nennen, erinnerte unter dem Motto „Uff de Gass un in de Hall – Dirty gedanct wird an Kerb üwwerall“ auf ihrem Wagen an den Kultfilm „Dirty Dancing“, natürlich mit Hebefigur. Zahllose Turnerkinder, die im Weltall unterwegs waren, die Rope-Skipper, kleine und große Tänzerinnen und die Fußballer von den Bambinis bis zu den Alten Herren beteiligten sich. Der Chor „Junge Töne“ des Gesangvereins lief mit blauen Umhängen als lebende Töne mit. Die Angler schwangen ihre Ruten, die Jugendfeuerwehr verkündete „112 % Zukunft“ und das Blasorchester des TVH marschierte musizierend mit. Die Gruppe ANKKB (Als noch kaa Kerbborsche) verkündete mit großen Sombreros auf dem Kopf „Viva la Fanta“, ein Seitenhieb gegen die Kerbburschen- und -mädels, denen sie unterstellen, sich mit süßer Limo in Stimmung zu trinken.

Beim Vortrag des launigen Kerbspruchs aus der Feder von Inge Herget und Evelyn Pfeiffer ging es hoch her. „Un dut nit de Text vom I-Phone ablese, wie es letzt’ Johr is gewese“, ermahnte der Kerbvadder die Gemeinde bevor das Kerblied angestimmt wurde. Diverse Ereignisse der Kategorie Pleiten, Pech und Pannen sorgten für Spaß bei den Zuhörern, vom vergessenen Gebiss einer Hergershäuserin bis zum vermissten Hund einer Familie, dessen über Facebook ausgelöste Suche beendet werden konnte, weil er im Bett der Tochter unter einer Decke schlafend aufgefunden wurde.

Ein vermeintlicher Einbrecher, der mit seinem Transporter auffällig langsam durchs Neubaugebiet gefahren war, entpuppte sich nach der Alarmierung einer Polizeistreife und der Warnung der Bevölkerung über Facebook als vorbildlicher Anwohner, der lediglich die vorgeschriebene Schrittgeschwindigkeit eingehalten hatte. Aber man sieht, „der wachsame Nachbar“ funktioniert in Hergershausen.

VON PETRA GRIMM