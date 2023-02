Hubarbeitsbühne gerät in Babenhausen in Schieflage

Von: Norman Körtge

Um ein Umkippen der Hubarbeitsbühne zu verhindern, hatten Arbeiter in aller Eile zunächst einen Gabelstapler (rechts) in Position gebracht. © 5vision.news

In acht Metern Höhe neigt sich Babenhausen plötzlich eine Hubarbeitsbühne mit Arbeiter bedrohlich zur Seite.

Babenhausen - Der Schreck für den Arbeiter am Montagnachmittag auf der Hubarbeitsbühne muss groß gewesen sein. Bei Arbeiten an einer Industriehalle am Sickenhöfer See verhakte sich die Bühne in etwa acht Metern Höhe an der Fassade, und das ganze Gefährt geriet in eine bedrohliche Schieflage.Nach Information der Agentur 5vision.news fuhren Arbeitskollegen schnell einen Stapler heran, sicherten damit die Arbeitsbühne gegen weiteres Abrutschen und verständigten die Feuerwehr.

Einsatzkräfte aus Babenhausen, Hergershausen, Sickenhofen und Langstadt rückten aus. Sie sicherten das Arbeitsgerät zunächst mit Hölzern als Unterbau weiter ab und holten den Arbeiter mit Hilfe des Teleskopgelenkmast-Fahrzeugs von der Bühne. Ebenso eine weitere Person, die sich auf dem Hallendach befand. Verletzungen trug offenbar keiner davon.

Zur Bergung der Arbeitsbühne brachte anschließend das ebenfalls verständigte Verleihunternehmen der Arbeitsbühne einen großen Autokran auf das Werksgelände, um die Bühne aus der Verkeilung zu befreien. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Arbeitsunfall aufgenommen. (nkö)